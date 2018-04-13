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    Возможно, самый необычный клубный талисман в России


    4.8
    Голосов: 5
    13.04.2018 23:50
    Он удивил болельщиков и подарил цветы.

    Перед матчем «Химки» – «Оренбург» руководство химчан анонсировало новость о появлении нового талисмана.

    «Прекрасные болельщицы получат в качестве весеннего комплимента цветы от компании «ЦветоФлор» из рук нашего нового члена команды, с которым мы вас познакомим уже в перерыве матча.Кто же он? Не будем скрывать, а просто пригласим всех прийти на стадион и лично познакомиться с воплощением Красно-черной Машины – нашим новым талисманом Новатором! Теперь он будет с нами на всех домашних матчах, и вы точно не захотите пропустить исторический момент его первого появления на стадионе», – вот такая выдержка из заявления на официальном сайте клуба.

    «Химки» проиграли с минимальным счетом, но болельщики точно остались довольны действиями талисмана. Маскот Новатор исполнил танец с ансамблем «Лариал», а потом задарил болельщиц красно-черными тюльпанами. Вышло интересно!

    В ФНЛ своих фанатов «Химки» пока не радуют. Команда идет на 12-м месте и все еще не спаслась от возможного вылета. Но подобные неожиданности точно поднимают настроение поклонникам клуба.

    text

    Публикация от text (@fckhimki)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Химки»
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36

      Suicide 15 апреля 2018, 03:09

      А почему никто не пошутил, что он трансформируется в ладу калину и ломается?)))

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 14 апреля 2018, 09:03

      Я вот только не пойму с чем связанно данное решение,как ассоциируется робот и Химки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 апреля 2018, 07:19

      Надо играть в футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 13 апреля 2018, 22:13

      помню как в рфпл играли((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 11 апреля 2018, 20:59

      хорошо придумано,но пора уже начинать играть и выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +77

      чифа 11 апреля 2018, 09:30

      талисман есть ,а игры нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 апреля 2018, 08:42

      Робота на поле, пусть голы забивает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 10 апреля 2018, 23:32

      Стрёмно, когда талисман намного круче, чем успехи клуба.

      4
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