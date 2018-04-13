Возможно, самый необычный клубный талисман в России

Перед матчем «Химки» – «Оренбург» руководство химчан анонсировало новость о появлении нового талисмана.

«Прекрасные болельщицы получат в качестве весеннего комплимента цветы от компании «ЦветоФлор» из рук нашего нового члена команды, с которым мы вас познакомим уже в перерыве матча.Кто же он? Не будем скрывать, а просто пригласим всех прийти на стадион и лично познакомиться с воплощением Красно-черной Машины – нашим новым талисманом Новатором! Теперь он будет с нами на всех домашних матчах, и вы точно не захотите пропустить исторический момент его первого появления на стадионе», – вот такая выдержка из заявления на официальном сайте клуба.