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    Вместо «Спартака» – в худшую команду РФПЛ. Что случилось с Максимом Канунниковым?


    3.4
    Голосов: 9
    02.03.2018 18:00
    Пытаемся найти ответ.

    Он мог перейти в «Спартак» прошлым летом

    «Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный» – так называлась специальная статья на «Бомбардире», посвященная будущему переходу форварда «Рубина» к чемпиону. Едва ли фанаты красно-белых мечтали именно о таком усилении к Лиге чемпионов, но аргументы «за» тоже находились: это и лимит, и возраст, и вариативность в атаке, и в целом неплохой сезон даже с учетом рубиновского провала при Хавьере Грасии.

    В июне 2017-го Канунников был очень близок к переходу в «Спартак», но все сбили финансовые переговоры. В августе Наиль Измайлов начал в прессе спорить с Массимо Каррерой, по их итогам стало ясно и то, что итальянцу этот футболист был нужен: «Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку».

    А вместо этого проваливает сезон

    С тех пор из новостей Канунников пропал. Он забил по голу «Тосно» и «СКА-Хабаровску», оба мяча стали победными, но на этом и все. Да, теперь Максим гораздо чаще бьет по воротам (но точность не изменилась вообще – по 0,6 в среднем в створ) и выигрывает верховые единоборства, но показатели дриблинга, точности передач, обостряющих пасов – резко упали. Он чаще теряет мяч, а его общий балл за сезон лишь чуть лучше, чем был в «Амкаре» четыре года назад. Но там хотя бы по результативности было 3+2, а не 2+0, как сейчас.

    Курбан Бердыев использовал Канунникова исключительно на месте центрфорварда, отсюда и рост определенных показателей вместе с обрушением других. Но эффективность очень низкая. С Жонатасом, лишь за пять матчей забившим в два раза больше Канунникова, даже сравнивать ни к чему.

    Что произошло

    Сегодня официальный сайт «Рубина» объявил о расторжении контракта с Канунниковым. «Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны», – отметил гендиректор клуба Рустам Саяхов.

    А ведь летом еще могли продать игрока за деньги.

    Вероятная причина расторжения

    Клуб расстался игроком в том числе из-за смены юридического статуса. Такой информацией располагает «БИЗНЕС Online». Переподписание контрактов с футболистами в связи с переводом документации с МАУ на частное предприятие – это обычное мероприятие, при этом по содержанию действующие соглашения не меняются. Однако Канунников не захотел переподписывать контракт после переговоров с клубом, поэтому стороны пришли к расторжению. Предыдущее соглашение истекало бы в мае 2018 года, а о новом контракте футболист и клуб не договорились.

    И он уходит к аутсайдеру?

    Агент Канунникова подтвердил интерес «СКА-Хабаровска» к футболисту. Не стали опровергать это и в клубе: «Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантии, что Максим пополнит состав нашего клуба. Просто боюсь сейчас сглазить этот переход», – отметил гендиректор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

    Почему он понадобился «Спартаку» – понять можно. Почему сдал – объяснимо тоже. Но неужели больше не нашлось других вариантов, кроме как пополнить состав команды, которая уже одной ногой в ФНЛ?

    Здесь тоже позитив

    Впрочем, всегда хорошо, когда в трансфере футболиста очень заинтересован тренер, а самому футболисту хочется с этим тренером работать. Ринат Билялетдинов недолго царствовал в «Рубине», но при нем Канунников провел далеко не худший период карьеры. Теперь есть вероятность, что у Максима получится немножко перезагрузить карьеру, пусть и клуб выбран не самый подходящий.

    Или как раз подходящий? Зимой в Хабаровск приехала еще одна команда – трансфер Канунникова станет уже 11-м. Конечно, минус восемь до зоны стыков отыграть непросто, но сделать это с экс-игроками «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина» будет ощутимо легче. Значит, еще одна интрига в борьбе за выживание обязательно появится.

    Все зимние трансферы РФПЛ в одном месте

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Рубин»
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 9
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 4 марта 2018, 02:27

      Не оправдал надежд...

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 3 марта 2018, 13:08

      В Уфу, в Уфу его, к экс-зенитовцу Семаку! Пусть ФК Уфа наберет бывших игроков Зенита. Это будет здорово!

      1
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      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 3 марта 2018, 12:38

      Хотелось бы узнать подробности от самого Каннуникова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 3 марта 2018, 09:08

      играть надо,а не пиарится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 марта 2018, 23:09

      Как нападающий - так себе. Ни техники, ни голевого чутья, ни видения поля. Так, потолкаться, попытаться навязать борьбу. По стилю - Погребняк или Дзюба, только на порядок хуже. Единственный плюс - российский паспорт. Команды в нижней части таблицы - его уровень.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 марта 2018, 22:36

      а чо? Хабаровск красивый город.. пусть поживет..

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 марта 2018, 21:11

      не хуже чем спартак это точно

      -2
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      Рейтинг: +3463

      acor94 2 марта 2018, 20:05

      Я думаю он может пригодится в Тосно. у них как раз ушли два нападающих, Погребняк уже пришел, нужен второй.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:39

      Ска конечно не его уровень но и на более высоком он себя проявить не сумел, вот Динамо, Ростов или тульский Арсенал вполне его уровень, там пригодился бы, странно почему за свободного агента они не уцепились.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 2 марта 2018, 19:37

      Все довольно просто - Макс разорвал контракт с Рубином, перейдет до лета в СКА, а там уже контракт со Спартаком на 3 года, такая же ситуация была и с Натхо, так же разорвал контракт, а точнее не продлил, перешел свободным на сезон в ПАОК, а дальше в ЦСКА, а насколько я знаю Каррера сам хотел подписать Макса, только сумма Рубина не устроила, а Рубин уже середняк и максимум что ему светит с такими долгами борьба за Топ-10, если не за сохранение прописки

      5
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      Рейтинг: +11

      kanarkol > Shogun 3 марта 2018, 12:58

      да кому он нужен уже,если честно!?!?! реальный уровень игрока - вторая половина таблицы и то,не каждый клуб потянет его зп и не каждому он подойдёт!!

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