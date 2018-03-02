Вместо «Спартака» – в худшую команду РФПЛ. Что случилось с Максимом Канунниковым?

Пытаемся найти ответ.

Он мог перейти в «Спартак» прошлым летом

«Почему Канунников – хороший трансфер для «Спартака». И безальтернативный» – так называлась специальная статья на «Бомбардире», посвященная будущему переходу форварда «Рубина» к чемпиону. Едва ли фанаты красно-белых мечтали именно о таком усилении к Лиге чемпионов, но аргументы «за» тоже находились: это и лимит, и возраст, и вариативность в атаке, и в целом неплохой сезон даже с учетом рубиновского провала при Хавьере Грасии.

В июне 2017-го Канунников был очень близок к переходу в «Спартак», но все сбили финансовые переговоры. В августе Наиль Измайлов начал в прессе спорить с Массимо Каррерой, по их итогам стало ясно и то, что итальянцу этот футболист был нужен: «Смолова и Канунникова я бы хотел видеть в составе, я не отказывался от них. Хочу, чтобы это было ясно. Но были некоторые обстоятельства, которые заставили отменить сделку».

А вместо этого проваливает сезон

С тех пор из новостей Канунников пропал. Он забил по голу «Тосно» и «СКА-Хабаровску», оба мяча стали победными, но на этом и все. Да, теперь Максим гораздо чаще бьет по воротам (но точность не изменилась вообще – по 0,6 в среднем в створ) и выигрывает верховые единоборства, но показатели дриблинга, точности передач, обостряющих пасов – резко упали. Он чаще теряет мяч, а его общий балл за сезон лишь чуть лучше, чем был в «Амкаре» четыре года назад. Но там хотя бы по результативности было 3+2, а не 2+0, как сейчас.

Курбан Бердыев использовал Канунникова исключительно на месте центрфорварда, отсюда и рост определенных показателей вместе с обрушением других. Но эффективность очень низкая. С Жонатасом, лишь за пять матчей забившим в два раза больше Канунникова, даже сравнивать ни к чему.

Что произошло

Сегодня официальный сайт «Рубина» объявил о расторжении контракта с Канунниковым. «Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны», – отметил гендиректор клуба Рустам Саяхов.

А ведь летом еще могли продать игрока за деньги.

Вероятная причина расторжения

Клуб расстался игроком в том числе из-за смены юридического статуса. Такой информацией располагает «БИЗНЕС Online». Переподписание контрактов с футболистами в связи с переводом документации с МАУ на частное предприятие – это обычное мероприятие, при этом по содержанию действующие соглашения не меняются. Однако Канунников не захотел переподписывать контракт после переговоров с клубом, поэтому стороны пришли к расторжению. Предыдущее соглашение истекало бы в мае 2018 года, а о новом контракте футболист и клуб не договорились.

И он уходит к аутсайдеру?

Агент Канунникова подтвердил интерес «СКА-Хабаровска» к футболисту. Не стали опровергать это и в клубе: «Действительно, у нас есть интерес к Максиму Канунникову. Сейчас уже идет рабочий процесс, мы находимся на стадии переговоров. Пока не могу дать гарантии, что Максим пополнит состав нашего клуба. Просто боюсь сейчас сглазить этот переход», – отметил гендиректор хабаровчан Алексей Кандалинцев.

Почему он понадобился «Спартаку» – понять можно. Почему сдал – объяснимо тоже. Но неужели больше не нашлось других вариантов, кроме как пополнить состав команды, которая уже одной ногой в ФНЛ?

Здесь тоже позитив

Впрочем, всегда хорошо, когда в трансфере футболиста очень заинтересован тренер, а самому футболисту хочется с этим тренером работать. Ринат Билялетдинов недолго царствовал в «Рубине», но при нем Канунников провел далеко не худший период карьеры. Теперь есть вероятность, что у Максима получится немножко перезагрузить карьеру, пусть и клуб выбран не самый подходящий.

Или как раз подходящий? Зимой в Хабаровск приехала еще одна команда – трансфер Канунникова станет уже 11-м. Конечно, минус восемь до зоны стыков отыграть непросто, но сделать это с экс-игроками «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Рубина» будет ощутимо легче. Значит, еще одна интрига в борьбе за выживание обязательно появится.

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