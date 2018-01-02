Важная трансферная история, за которой надо следить этой зимой

Леон Горецка получит исторический контракт от «Шальке» или перейдет в один из топ-клубов.

Что происходит?

Полузащитник «Шальке» Леон Горецка – объект важных трансферных слухов. Зимой он обещал принять решение о своем будущем в европейском футболе. По игре Горецка давно перерос «Шальке», но в клубе готовы построить игру вокруг него. Впереди чемпионат мира в России. Туда Горецка точно поедет в составе сборной Германии, но важно определиться с местом игровой практики. Претендентов много, называются разные суммы. Окончательного решения все еще нет.

Кто точно претендует?

Контракт 22-летнего Горецки с «Шальке» истекает летом 2018 года. Клуб идет на удивительные меры, чтобы сохранить игрока у себя. Леону готовят историческое соглашение. Ему дают зарплату в 12 миллионов евро в год вместе с различными бонусами. Такого контракта не было ни у одного футболиста за всю историю «Шальке». Если Горецка откажется, то продать его могут уже в январе. Есть вероятность, что летом он уйдет свободным агентом, что больше интересует другие команды.

«Ливерпуль» может заменить им Эмре Джана. Немец почти точно едет в «Ювентус» летом без денежных выплат. Юргену Клоппу снова нужен стабилизирующий игрок в центре поля. Еще больше история разовьется, если «Ливерпуль» уговорит «Шальке» отпустить Горецку зимой. Тогда Джана сразу отправят в «Ювентус» за 5 миллионов евро, а Горецку привезут в Англию. За ситуацией следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но они о подобных детальных переговорах пока только думают.

Bild вкинул информацию о переходе Горецки в «Баварию». Немецкие журналисты считают решенным делом его летний трансфер в Мюнхен. Агент Горецки и спортивный директор «Шальке» уже все опровергли. Пока Горецка ничего не решил, а время подумать еще есть. Тренеру «Баварии» Хайнкесу все равно пришлось отвечать на вопросы. «Леон – умный парень, который знает лучшее решение. Испанские клубы продолжают претендовать на него. Еще ничего не решено, как сказал его агент», – объяснил Хайнкес.

Из испанцев наибольшие шансы есть у «Барселоны». «Реал» больше думает о трансфере голкипера «Атлетика» Кепы. «Барса» больше конкурентов нуждается в новичке для центральной зоны. «Горецка прекрасно подойдет «Барселоне». Он – хороший немецкий футболист», – охарактеризовал игру Леона бывший полузащитник «Барсы» Хави. Кстати, если «Барселона» не договорится с Горецкой, то возрастут шансы на поездку в Каталонию у Александра Головина. Полузащитник ЦСКА конкурирует с Горецкой в списке интересов «Барселоны».

Чем он хорош?

Леон Горецка уже вошел в историю. Он – автор самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций. В полуфинальном матче против Мексики Горецка забил на шестой и восьмой минутах матча. На всем турнире он был лидером и главной звездой немецкой сборной.

twit text — Чемпионат мира FIFA 2018(@fifaworldcup_ru)29 июня 2017 г.

А еще он умеет действовать не по стандартам. Например, вот так: