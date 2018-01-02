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    Важная трансферная история, за которой надо следить этой зимой


    4.5
    Голосов: 6
    02.01.2018 15:10
    Леон Горецка получит исторический контракт от «Шальке» или перейдет в один из топ-клубов.

    Что происходит?

    Полузащитник «Шальке» Леон Горецка – объект важных трансферных слухов. Зимой он обещал принять решение о своем будущем в европейском футболе. По игре Горецка давно перерос «Шальке», но в клубе готовы построить игру вокруг него. Впереди чемпионат мира в России. Туда Горецка точно поедет в составе сборной Германии, но важно определиться с местом игровой практики. Претендентов много, называются разные суммы. Окончательного решения все еще нет.

    Кто точно претендует?

    Контракт 22-летнего Горецки с «Шальке» истекает летом 2018 года. Клуб идет на удивительные меры, чтобы сохранить игрока у себя. Леону готовят историческое соглашение. Ему дают зарплату в 12 миллионов евро в год вместе с различными бонусами. Такого контракта не было ни у одного футболиста за всю историю «Шальке». Если Горецка откажется, то продать его могут уже в январе. Есть вероятность, что летом он уйдет свободным агентом, что больше интересует другие команды.

    «Ливерпуль» может заменить им Эмре Джана. Немец почти точно едет в «Ювентус» летом без денежных выплат. Юргену Клоппу снова нужен стабилизирующий игрок в центре поля. Еще больше история разовьется, если «Ливерпуль» уговорит «Шальке» отпустить Горецку зимой. Тогда Джана сразу отправят в «Ювентус» за 5 миллионов евро, а Горецку привезут в Англию. За ситуацией следят «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но они о подобных детальных переговорах пока только думают.

    Bild вкинул информацию о переходе Горецки в «Баварию». Немецкие журналисты считают решенным делом его летний трансфер в Мюнхен. Агент Горецки и спортивный директор «Шальке» уже все опровергли. Пока Горецка ничего не решил, а время подумать еще есть. Тренеру «Баварии» Хайнкесу все равно пришлось отвечать на вопросы. «Леон – умный парень, который знает лучшее решение. Испанские клубы продолжают претендовать на него. Еще ничего не решено, как сказал его агент», – объяснил Хайнкес.

    Из испанцев наибольшие шансы есть у «Барселоны». «Реал» больше думает о трансфере голкипера «Атлетика» Кепы. «Барса» больше конкурентов нуждается в новичке для центральной зоны. «Горецка прекрасно подойдет «Барселоне». Он – хороший немецкий футболист», – охарактеризовал игру Леона бывший полузащитник «Барсы» Хави. Кстати, если «Барселона» не договорится с Горецкой, то возрастут шансы на поездку в Каталонию у Александра Головина. Полузащитник ЦСКА конкурирует с Горецкой в списке интересов «Барселоны».

    Чем он хорош?

    Леон Горецка уже вошел в историю. Он – автор самого быстрого дубля в истории Кубка конфедераций. В полуфинальном матче против Мексики Горецка забил на шестой и восьмой минутах матча. На всем турнире он был лидером и главной звездой немецкой сборной.

    А еще он умеет действовать не по стандартам. Например, вот так:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 7 января 2018, 01:26

      скорей всего Бавария его заберёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 3 января 2018, 07:24

      уже в баварии

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > 343443 3 января 2018, 10:45

      это провал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 2 января 2018, 21:57

      Ох, не нарадуюсь на Ливерпуль. Наконец-то избавятся от этого ШлакоДжана.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 19:16

      лишь бы правильный выбор сделал, чтобы продолжил прогрессировать а не сидеть на лавке и как многие другие из молодых и талантливых которые превращались во всеми забытых.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 2 января 2018, 17:03

      Вот это конечно поколение у немцев,в свое время по шапке получили и приняли соответствующие меры,там уже можно две очень сильных сборных набрать,а парень явно в одном из топ клубов будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:31

      Игрочок сильный и однозначно будет в ТОП-клубе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 января 2018, 16:04

      Нормальный парень из нынешнего подрастающего хорошего поколения!... На КК здорово засветился, да и остальные немчики не плохо себя проявили... Леон на виду, по нему и можно сверять курс нынешней молодёжи... А клубы, конечно, многие по нему облизываются...))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 января 2018, 15:53

      из газпрома в газпром

      2
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