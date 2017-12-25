Книга о футболе, которую должен прочитать каждый

Идеальный материал перед праздничной неделей.

Обычно лучшие книги раскладывают по жанрам, выделяя их из череды его типичных представителей. Но так вышло, что у книги Саймона Купера и Стефана Шимански «Футболономика» в этом виде спорта нет даже приблизительных аналогов. Во всяком случае, среди футбольной литературы. Ближайший по духу представитель научпопа – «Фрикономика» Стивена Левитта, где автор использует экономический инструментарий, чтобы находить ответы на самые неожиданные вопросы.

Здесь примерно та же история, но в более узкой специфической сфере. Которая не привыкла к научному подходу, поэтому большая часть зрителей, функционеров и даже экспертов смотрит на футбол абсолютно стеклянными глазами, воспринимая даже не верхушку айсберга, а ее малую часть. Экономическое понимание вопроса крутится вокруг подсчета трансферных бюджетов и рекламы – но тоже очень опосредованно.

Футболономика покажет вам не только вашу собственную наивность в каких-то моментах, но и вопиющую некомпетентность многих людей, которые считаются специалистами в своей сфере. И вот тут уже решайте сами. С одной стороны, эта книга скорее всего испортит вам футбол в том виде, в каком вы его знаете сейчас. Безвозвратно. С другой − отучит слепо верить ярлыкам. Так что, мистер Андерсон, хотите знать, насколько глубока кроличья нора?

Цифры и социальные резервы

Странно, что так вышло, но многие люди неосознанно отстраняются, представляя экономику как нечто скучное с канала «РБК». С индексами, биржами и стрелочками для тупых, которые все равно никто не понимает. Чтобы смягчить порог вхождения в книгу, забудьте. То есть вообще. Думайте об этом так: экономика – набор инструментов, чтобы объяснить связь одной вещи с другой. Любой толковый экономист скажет, что это определение точнее большинства академических.

Не пугайтесь, если вам с первых страниц покажется, что книга взяла вас за мягкие части и тащит по камням. Это пройдет. Но действительно придется пережить несколько тяжеловесных тем. Нет, самое начало звучит даже весело – почему Англия проигрывает? Авторы приведут в пример аргумент Стивена Джеррарда 2008 года о том, что иностранные футболисты отбирают время у англичан, и расскажут, почему он несостоятелен. Но потом это приведет к разговору о том, как футбол в Англии отвергает средний класс и лишается основного социального резерва.

Вероятно, на этом моменте отвалилась часть читателей. Но это лишь естественный процесс отсеивание лишней аудитории. Оставшимся наверняка понравится, ведь там лежат информационные пласты, которые ранее просто неоткуда было взять. К огромному сожалению, в футболе очень многие вещи до сих пор делаются без приведения статистики или влияющих факторов. И это несмотря на то, что отделы спортивной науки завели уже все уважающие себя клубы. Купер и Шимански говорят и об этом, но великой книгу делает совсем другое.

Джентльмены предпочитают блондинов

Именно так называет лучшая глава «Футболономики». В ней поднимаются многие темы, которые затем всплывают везде, но по большей части она посвящена скаутингу. Вспомните фильм Moneyball («Человек, который изменил все») – там есть сцена, великолепно описывающая весь процесс. И не важно, что это про бейсбол.

Персонаж Брэда Питта, менеджер Билли Бин, присутствует на совещании селекционной службы. Скауты – почти все белые мужчины за пятьдесят – прикидывают, кем можно заменить игроков, ушедших в большие клубы, и предлагают свои варианты. «Высокий, красивый» – нахваливает один. Другой парирует: «У него страшная подружка. Это признак неуверенности». Вы чувствуете, да?

Человеческий фактор. Вот недостаток классической скаутской службы. Статистически доказано, что блондины при прочих равных привлекают большее внимание скаутов, чем игроки с другим цветом волос. Поскольку они в целом встречаются реже и выделяются на фоне остальных: глаза просто выхватывают их чаще и создается впечатление, что этот игрок сделал больше. Вы, возможно, и сами сталкивались с подобным явлением.

Особенно заметным это становится где-нибудь на чемпионате области или даже просто на дворовом пятачке возле мусорок, где вы не можете положиться на свои знания умений и бэкграунда игроков. Замечали, что кто-то патлатый, кучерявый или рыжий привлекает больше внимания? Но не обманывает ли вас ваше же собственное восприятие?

Кроме того, большинство скаутов, тренеров и вообще функционеров − сами бывшие профессионалы. Подразумевается, что они лучше понимают в этой игре и потому пользуются изначально большим уважением, чем пришедшие извне чудаки вроде Арриго Сакки. Но то, что вы бывший помидор, не делает вас хорошим шеф-поваром. Тем более это касается современного футбола, где игнорировать цифры и спортивную науку уже просто невозможно, если хотите добиться каких-то успехов.

Вся история фильма Moneyball и вообще системы Билла Джеймса – так же описанной в «Футболономике» – заключается в том, что профессионалы часто принимают решения, основываясь на несущественных субъективных факторах. А все остальные не подвергают их решения сомнениям. Ну, они же профессионалы. Они знают, что делают. Об этом и глава. И вот все в ней замечательно, кроме одной вещи. Теперь сложно не думать о том, что мой врач может пропустить какое-нибудь важное заболевание, засмотревшись в отражение на лампочке, или потому что он занят другими мыслями. Но приходится верить. Он профессионал.

К вопросу о кадровой политике

Кстати, о профессионалах. Когда мы используем само это понятие применительно к футбольной сфере – кто нам представляется? Даже так. Вот тренер. Как вы представляете футбольного тренера? Только не говорите, что это белый мужчина за пятьдесят, бывший профессионал. Расхожий типаж. И удивительно точный, учитывая, что он описывает большую часть всех известных футбольных тренеров. Как видите, мы не просто так заострили на этом внимание, разговаривая о скаутах.

В этом нет никакого статистического смысла, но стереотип укоренился в культуре и темнокожему тренеру все еще сложнее добиться уважения в европейском футболе, несмотря на нытье некоторых консерваторов о повестке дня в 2017-м. Что и говорить о том, что женщина-тренер в мужском футболе станет нормальным явлением нескоро.

Очень многие клубы все еще крайне старомодны во всем, что касается внутренней структуры и подбора кадров. Здесь Купер и Шимански уже заходят на территорию менеджмента. И не просто так. Ведь большинство клубов убыточны, и это результат неправильного управления и кадровой политики. Очень редко средние команды становятся основой для успешных бизнес-проектов, приносящих как прибыль владельцу, так и ресурсы для достижения результата собственно на футбольном поле. Но такие примеры все же существуют. Фаворит авторов «Футболономики» в этом смысле – президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.

В свете прихода во французский футбол арабских нефтяных денег, о многолетнем доминировании «Лиона» говорить уже как-то не принято. Но это не случай, скажем, «Манчестер Сити» или «Челси», где команды-середняки становятся грандами и начинают на равных бодаться с грандами историческими. У «Лиона» до начала двухтысячных не было никакой многолетней истории побед. Это была более чем скромная команда, которую выкупил местный бизнесмен и превратил в восхитительный проект с доходами и результатом. И с эффективно работающим трансферным комитетом, где менеджер не имеет последнего слова.

Возможно, для кого-то это прозвучит как нечто плохое. Не давать менеджеру свободы. Но если задуматься, а логично ли вешать ответственность за деньги правления на оценочное суждение одного человека? В этом веке так дела не ведут. Или ведут, но уже не должны.

Все, описанное выше – лишь малая часть тем, поднимаемых в «Футболономике». И каждая из этих тем имеет под собой статистическую аргументацию, что как минимум делает их валидными поводами для рассуждения. Как и в любом замкнутом культурном пространстве, в футболе очень сильна традиция – какие-то вещи просто принимаются на веру, потому что так заведено. Проверять их никому и в голову не приходит, из-за консервативности мышления. Оно – естественный побочный продукт ситуации, в которой большая часть участников процесса являются выходцами из одной системы.

«Футболономика» учит смотреть сквозь бриллианты на часах прямо в шестеренки. Первое время после прочтения вы под впечатлением будете искать корреляции и все подвергать сомнению. Как пойдет дальше и сможете вы сохранить такой тип мышления или нет – уже зависит лично от вас. Но то, что это внесет серьезные поправки в вашу футбольную картину мира, дело решенное. От вас потребуется лишь две вещи. Во-первых, усилие над собой, чтобы открыть, вникнуть и дочитать. Во-вторых, моральная готовность хоронить отжившие идеи. А в свете экономики это вообще чуть ли не самое важное.