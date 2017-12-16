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    «Спартак» – самая непредсказуемая команда, но в Лиге Европы поставил бы на нее». Как делать ставки лучше всех


    4.5
    Голосов: 8
    16.12.2017 08:30
    Победитель ноябрьского сезона Конкурса прогнозов Николай zico2205 Князев – о своем успехе, шансах сборной России на ЧМ-2018 и перспективах российских клубов в Лиге Европы.

    – Расскажите о себе. Как полюбили футбол? Кому симпатизируете?

    – Я родился в поселке Орловский Ростовской области в 1965 году. В дворовый футбол играли повсюду тогда, вот и я пристрастился. Лет с 12 начал играть на «Кожаный мяч». А с 16 лет уже играл за сборную района. В 18 лет выиграл с командой первенство Ростовской области, потом была служба в армии, где играл на первенство ГСВГ.

    После службы стал работать в спорте: был инструктором, тренером, директором стадиона, работал в спорткомитете. Ну, и естественно играл в футбол, пока не было травм до 2000 года. Уровень футбола в конце 80-х был очень высоким. И уровень первенства Ростовской области был, наверное, не ниже уровня ФНЛ в настоящее время. Болел тогда за ростовский СКА и Сергея Андреева.

    Вообще, всегда болел за футбольных «Золушек». Из московских команд симпатизировал тогда «Торпедо» (такой культуры паса не было ни у одной команды, да не обидятся «спартачи»). Сейчас, конечно, болею за «Ростов», хоть и 12 лет живу в Москве. Ну, и, конечно, все ставки на победу «Ростова»!

    – Вы были серебряным и бронзовым призером. Теперь, наконец, победили. Какие чувства испытываете?

    – В те сезоны, когда я становился вторым и третьим, я до последней недели шел первым, но проигрывал в последние дни, так как в эти выходные был занят или куда-нибудь уезжал и пропускал множество ставок. В этот сезон я пообещал крестнику выиграть, несмотря ни на что, и сдержал слово, хотя в последний день уже не смог играть. Но разрыв был велик, и мне его хватило. А секреты у каждого свои – вряд ли кто их откроет.

    – Насколько тяжелым получился для вас ноябрьский сезон?

    – Сезон начался обычно. Серьезных спадов не было. Стремился к стабильности. Из соперников, конечно, самые грозные – это MaxiUs и igarka. Вот с ними сражаться нелегко. Я думаю, что тактики у нас очень схожи, поэтому немного приходилось кое-что менять для победы.

    – На какой чемпионат/команду больше всего любите делать ставки?

    – Любимые чемпионаты – РФПЛ, Дания, Бельгия, Норвегия и Испания. Наиболее убыточные – МЛС и Бразилия. Неожиданных ставок я не делаю. А вот прибыльных было несколько. Вот только почему-то там коэффициенты были очень высокими – до сих пор не пойму.

    – Чтобы делать ставки, много приходится анализировать матчей? Процент удачи большой?

    – Ну, понятно, что если будешь делать ставки наугад, то ничего не выиграешь. Европу, в принципе, знаю прилично, а вот за океаном – там чисто на фарте. Хотя уже по Бразилии немного шарю. А МЛС – вообще ни в зуб ногой. Там все непредсказуемо.

    – Сколько времени отнимает у вас Конкурс прогнозов?

    – Делаю ставки исключительно сам, а по времени: будни – совсем не напряжно, зато в выходные… Я уже говорил, что есть физкультура и есть спорт высших достижений. Так вот и здесь. Если хочешь быть в тройке, надо постоянно сидеть на сайте, что доступно думаю не более 10 процентам посетителей. Вот поэтому в лидерах, наверное, одни и те же.

    – Предпочитаете делать ставки с крупными коэффициентами или ставите на проходные матчи?

    – Ну, понятно, что ставить на коэффициент 1,001 нет никакого резона. Самые интересные ставки – это когда абсолютно равный коэффициент на разные результаты. Вот здесь и приходится много думать и анализировать.

    – Какие планы на декабрьский сезон? Ждать ли победы?

    – Этот сезон я демонстративно пропускаю. Так как начинать играть, имея фору над своими товарищами, считаю минимум неправильным. Ну, и игра без интереса тоже мало кого волнует. Я уже не раз писал, что призы должны быть, хотя бы маленькие.

    У победителей должно хоть что-то сохраниться на память о его выступлении. А что сохранилось у меня от этой победы? Бонусные боллары, которые только раздражают остальных, и виртуальная медалька, которая через месяц исчезнет. Извините, но можно было как-то спланировать ваш бюджет. Вообще-то не очень красиво выглядит, что один за победу получает смартфон, второй – футбольную форму, а третий – кукиш с маслом. Разве это правильно? Или эти призы были просто предметом заманивания?

    – Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018? Будете ли ставить на матчи сборной?

    – По-моему не надо слишком много внимания уделять сборной... И не надо что-то прогнозировать. Результаты товарищеских игр вообще не надо рассматривать. Как я думаю, выйти из группы нашим по силам. А там как решит ее величество фортуна. Огромным успехом я буду считать выход в полуфинал. Давайте реально смотреть на вещи.

    – Как далеко смогут пройти российские клубы в Лиге Европы весной? У кого больше всего шансов?

    – Я, к сожалению, не думаю, что наши клубы дойдут до финала. Мы очень бледно выглядим на фоне Европы. И это, увы, уже этак лет пять, если не считать феерии «Ростова» в прошлом году.

    Конечно, всем кажется, что шансов больше всего у «Зенита», но это далеко не так. Манчини так и не удалось сделать команду командой, и я думаю, что он покинет клуб в следующем году.

    У ЦСКА имеется явный дефицит нападающих и огромный дефицит финансирования. Ребята и так бьются из последних сил, а резервов абсолютно нет.

    «Спартак» – самая непредсказуемая команда, ее выступления очень трудно прогнозировать. А «Локомотив», как я думаю, будет в первую очередь думать о победе в чемпионате, что для команды намного важнее, чем выступления в еврокубках, что мы и видим в последнее время. Так что я бы, наверное, все-таки поставил на «Спартак».

    Делайте ставки в декабрьском Конкурсе прогнозов!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3367

      АНАТОЛИЙ2017 9 января 2018, 06:47

      Ланс 3 - 2 Булонь
      Победа 1 600 x1.57
      Проигрыш. Почему у меня проигрыш, если я поставил на 1 команду и она выиграла? Исправьте пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 декабря 2017, 17:05

      Сразу же бросается в глаза некомпетентность заявления: "Манчини так и не удалось создать команду..." о тренере который работал с командой всего 3-4 месяца. Видимо невдомёк дилетантам сколько времени ставится команда. Было бы смешно если б не было грустно.. Или "К сожалению время когда ЦСКА и Зенит выигрывали кубки в ЛЕ прошло..." или "Зенит не пройдёт далеко", видимо страх после 5:1 в Питере сковывает по рукам и ногам, хочется переключить внимание публики после "позорища" в Ливерпуле на временные неудачи Зенита, но больше всего они боятся что Манчини доведёт дело до конца и создаст команду, вот этого они не хотят, не дай бог придут игроки сильнее и псевдо клубишки ( которые называют себя великими ) будут позориться снова и снова

      4
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > Zubo 17 декабря 2017, 15:32

      Да не тешь себя надеждами.Болею за Спартак,против Зенита на евроарене ничего не имею,но Манчини не приведёт вас ни к чему хорошему.Да и хорош уже 5-1,7-0...в прошлом сезоне вы так не летели.И что?Где вы по итогам сезона и где Спартак?

      1
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > Zubo 17 декабря 2017, 15:35

      И ещё,что то ваши временные неудачи становяться постоянными.По финансам и прочему вы МС России,так почему они могут а вы вечно на кого то киваете?

      0
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      Рейтинг: +41

      artem303 16 декабря 2017, 15:04

      спартак это жизнь

      1
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел 16 декабря 2017, 11:59

      Спартак пройдет дальше всех ! ! !

      1
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      Рейтинг: +2091

      upiter622 > ФК Факел 16 декабря 2017, 19:05

      Уже прошел,на 7 километров!)))

      -3
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      Рейтинг: +30

      ФК Факел > upiter622 16 декабря 2017, 21:16

      и что дальше да проиграли ? клубу который во много раз укомплектован игроками мирового уровня и классом игры ! ! ! на этом жизнь продолжается для них задача сейчас во втором круге побороться за чемпионство и это уже они показали отставая от лидера больше чем на 12 очков были 5 или 7 а теперь занимают второе место и это о чем то тебе говорит ! ! !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 декабря 2017, 11:21

      Ну во первых zico с победой, во вторых согласен насчет призов могли хотя бы и не большие памятные сувениры какие-нибудь вручать а то так совсем неинтересно, в третьих про Манчини и Спартак согласен, в четвертых удачи в дальнейшем!

      6
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 16 декабря 2017, 10:53

      С победой еще раз!!!

      4
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 16 декабря 2017, 10:51

      Хороший материал! Интересные вопросы и живые ответы!.. Толково всё пояснил!.. Николаю zico2205 удачи в прогнозах и по жизни!

      6
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > insider_retro 16 декабря 2017, 17:07

      Позвольте мне с вами не согласиться, материал некомпетентный, ангажированный, заказной, необьективный ну и т.д.

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      Рейтинг: +70700

      insider_retro > Zubo 16 декабря 2017, 17:21

      Останемся при своих... Мне больше импонировали вопросы-ответы собеседников, а не межклубная волокита с отстаиванием командных идеалов... Я болею за всех и за наших!..
      Поэтому в каждом материале я нахожу интересное для себя и для обсуждения...

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 декабря 2017, 08:55

      Я лично думаю,если ЦСКА возьмет к себе Шатова и Дзюбу,то тоже могут далеко зайти в ЛЕ.Про финал конечно глупо говорить,но поиграют еще в ЛЕ.

      2
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Татарин за ЦСКА 16 декабря 2017, 10:44

      А ЕСЛИ Спартак возьмет 2 сильных защитников в центр и на край. Посмотрим в феврале, кто как усилится, гадать бесполезно.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > nem00700 16 декабря 2017, 12:20

      Главное,что бы все усилились!!!А там весна покажет

      1
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > SapogSpb 16 декабря 2017, 14:31

      Вы можете взять кого угодно, только команду сделать из них не сможете. Что и доказывают последние два сезона... Детский сад..

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Татарин за ЦСКА 17 декабря 2017, 21:07

      Можно по разному относиться к конкурентам) Но Дзюбу даже вам не пожелаю))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Kotofey75 17 декабря 2017, 21:09

      Я думаю,если он к нам придёт,может заиграть,но всё таки будем смотреть как всё закончиться!!!

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > Татарин за ЦСКА 17 декабря 2017, 21:20

      Вы все последнее время играли засчет бегунков типа Мусы, Хонды, Людоеда... Зачем Вам бревно? Да и человек- гавно)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 декабря 2017, 08:45

      Я бы тоже поставил бы на Спартак.

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