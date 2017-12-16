«Спартак» – самая непредсказуемая команда, но в Лиге Европы поставил бы на нее». Как делать ставки лучше всех

Победитель ноябрьского сезона Конкурса прогнозов Николай zico2205 Князев – о своем успехе, шансах сборной России на ЧМ-2018 и перспективах российских клубов в Лиге Европы.

– Расскажите о себе. Как полюбили футбол? Кому симпатизируете?

– Я родился в поселке Орловский Ростовской области в 1965 году. В дворовый футбол играли повсюду тогда, вот и я пристрастился. Лет с 12 начал играть на «Кожаный мяч». А с 16 лет уже играл за сборную района. В 18 лет выиграл с командой первенство Ростовской области, потом была служба в армии, где играл на первенство ГСВГ.

После службы стал работать в спорте: был инструктором, тренером, директором стадиона, работал в спорткомитете. Ну, и естественно играл в футбол, пока не было травм до 2000 года. Уровень футбола в конце 80-х был очень высоким. И уровень первенства Ростовской области был, наверное, не ниже уровня ФНЛ в настоящее время. Болел тогда за ростовский СКА и Сергея Андреева.

Вообще, всегда болел за футбольных «Золушек». Из московских команд симпатизировал тогда «Торпедо» (такой культуры паса не было ни у одной команды, да не обидятся «спартачи»). Сейчас, конечно, болею за «Ростов», хоть и 12 лет живу в Москве. Ну, и, конечно, все ставки на победу «Ростова»!

– Вы были серебряным и бронзовым призером. Теперь, наконец, победили. Какие чувства испытываете?

– В те сезоны, когда я становился вторым и третьим, я до последней недели шел первым, но проигрывал в последние дни, так как в эти выходные был занят или куда-нибудь уезжал и пропускал множество ставок. В этот сезон я пообещал крестнику выиграть, несмотря ни на что, и сдержал слово, хотя в последний день уже не смог играть. Но разрыв был велик, и мне его хватило. А секреты у каждого свои – вряд ли кто их откроет.

– Насколько тяжелым получился для вас ноябрьский сезон?

– Сезон начался обычно. Серьезных спадов не было. Стремился к стабильности. Из соперников, конечно, самые грозные – это MaxiUs и igarka. Вот с ними сражаться нелегко. Я думаю, что тактики у нас очень схожи, поэтому немного приходилось кое-что менять для победы.

– На какой чемпионат/команду больше всего любите делать ставки?

– Любимые чемпионаты – РФПЛ, Дания, Бельгия, Норвегия и Испания. Наиболее убыточные – МЛС и Бразилия. Неожиданных ставок я не делаю. А вот прибыльных было несколько. Вот только почему-то там коэффициенты были очень высокими – до сих пор не пойму.

– Чтобы делать ставки, много приходится анализировать матчей? Процент удачи большой?

– Ну, понятно, что если будешь делать ставки наугад, то ничего не выиграешь. Европу, в принципе, знаю прилично, а вот за океаном – там чисто на фарте. Хотя уже по Бразилии немного шарю. А МЛС – вообще ни в зуб ногой. Там все непредсказуемо.

– Сколько времени отнимает у вас Конкурс прогнозов?

– Делаю ставки исключительно сам, а по времени: будни – совсем не напряжно, зато в выходные… Я уже говорил, что есть физкультура и есть спорт высших достижений. Так вот и здесь. Если хочешь быть в тройке, надо постоянно сидеть на сайте, что доступно думаю не более 10 процентам посетителей. Вот поэтому в лидерах, наверное, одни и те же.

– Предпочитаете делать ставки с крупными коэффициентами или ставите на проходные матчи?

– Ну, понятно, что ставить на коэффициент 1,001 нет никакого резона. Самые интересные ставки – это когда абсолютно равный коэффициент на разные результаты. Вот здесь и приходится много думать и анализировать.

– Какие планы на декабрьский сезон? Ждать ли победы?

– Этот сезон я демонстративно пропускаю. Так как начинать играть, имея фору над своими товарищами, считаю минимум неправильным. Ну, и игра без интереса тоже мало кого волнует. Я уже не раз писал, что призы должны быть, хотя бы маленькие.

У победителей должно хоть что-то сохраниться на память о его выступлении. А что сохранилось у меня от этой победы? Бонусные боллары, которые только раздражают остальных, и виртуальная медалька, которая через месяц исчезнет. Извините, но можно было как-то спланировать ваш бюджет. Вообще-то не очень красиво выглядит, что один за победу получает смартфон, второй – футбольную форму, а третий – кукиш с маслом. Разве это правильно? Или эти призы были просто предметом заманивания?

– Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018? Будете ли ставить на матчи сборной?

– По-моему не надо слишком много внимания уделять сборной... И не надо что-то прогнозировать. Результаты товарищеских игр вообще не надо рассматривать. Как я думаю, выйти из группы нашим по силам. А там как решит ее величество фортуна. Огромным успехом я буду считать выход в полуфинал. Давайте реально смотреть на вещи.

– Как далеко смогут пройти российские клубы в Лиге Европы весной? У кого больше всего шансов?

– Я, к сожалению, не думаю, что наши клубы дойдут до финала. Мы очень бледно выглядим на фоне Европы. И это, увы, уже этак лет пять, если не считать феерии «Ростова» в прошлом году.

Конечно, всем кажется, что шансов больше всего у «Зенита», но это далеко не так. Манчини так и не удалось сделать команду командой, и я думаю, что он покинет клуб в следующем году.

У ЦСКА имеется явный дефицит нападающих и огромный дефицит финансирования. Ребята и так бьются из последних сил, а резервов абсолютно нет.

«Спартак» – самая непредсказуемая команда, ее выступления очень трудно прогнозировать. А «Локомотив», как я думаю, будет в первую очередь думать о победе в чемпионате, что для команды намного важнее, чем выступления в еврокубках, что мы и видим в последнее время. Так что я бы, наверное, все-таки поставил на «Спартак».

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