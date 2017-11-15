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    • 20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать

    20 крутых звезд, которые не приедут на ЧМ-2018. Будем скучать


    3.3
    Голосов: 7
    15.11.2017 15:50
    Буффон, Бэйл, Мхитарян и другие.

    Джанлуиджи Буффон – один из лучших голкиперов в истории футбола – опозорился вместе со сборной Италии и не приедет в Россию. Он уже сыграл на своем последнем чемпионате мира. Очень жаль.

    Без волшебного итальянского полузащитника Марко Верратти нам тоже будет немного грустно.

    Алексис Санчес и Артуро Видаль – два суперигрока из сборной Чили. Они бы точно зажгли на российских полях, но, увы, не прошли суровый южноамериканский отбор.

    Генрих Мхитарян – главная звезда сборной Армении на несколько поколений. Обидно, что Генрих до сих пор не ездил ни на один крупный международный турнир.

    Два года назад Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи рвали на части Евро-2016. Но грядущим летом они будут сидеть дома и с грустью смотреть футбол по телевизору.

    Голландия пропускает второй крупный турнир подряд, а вместе с ней – и Арьен Роббен. Нам будет не хватать его проходов по флангу.

    Уэсли Снейдер – еще один нидерландский гений – разводит руками в непонимании: как оранжевая сборная может настолько плохо играть?

    На турнире в России мы не увидим сборную Австрии, а значит – и Давида Алабу. Вместо стадионов и гудящих толп универсал из «Баварии» будет радовать финтами своих детишек в саду.

    Пишем «без Словакии» – подразумеваем «без Марека Гамшика». Словак ведет «Наполи» к историческому чемпионству, но вот вытащить свою сборную на чемпионат мира не смог.

    Ян Облак – один из лучших голкиперов современности, но сборная Словении не попала даже в стыки.

    Лучший форвард дортмундской «Боруссии» не настолько крут, чтобы протащить сборную Габона на ЧМ. А жаль – с Пьером-Эмериком Обамеянгом турнир был бы намного ярче.

    Еще одна африканская недостача – это Рияд Марез. Он мог бы заменить нам Роббена в плане шикарных проходов по флангу, но нет: сборная Алжира пролетела мимо турнира.

    Кристиан Пулишич – жемчужина «Боруссии» и сборной США. Американцы неожиданно профукали легкий отбор в КОНКАКАФ и впервые за 32 года пропустят главный турнир.

    Эдин Джеко обрел вторую молодость в Риме, но на чемпионат мира не приедет – Боснии и Герцеговине не хватило пары очков до стыков.

    Где Джеко, там и Миралем Пьянич. Еще одна боснийская звезда по заветам Романа Широкова остается сидеть дома.

    Антонио Валенсия – мощный мужик и капитан сборной Эквадора. В южноамериканском отборе эквадорцы заняли низкую восьмую строчку. Этого не хватило даже для попадания в стык.

    Сборная Украины, возможно, бойкотировала бы турнир в России по политическим причинам, но она все равно никуда не вышла. Это значит, что мы не увидим еще одного игрока «Боруссии» – к Обамеянгу и Пулишичу прибавляем Андрея Ярмоленко.

    Слоновая кость в последнее время не выносит на берег столько звезд, сколько выносила раньше, но без одного ивуарийского парня нам все-таки будет скучно. Серж Орье когда-то назвал Лорана Блана педиком, а теперь куролесит по Европе с «Тоттенхэмом» – жаль, но наш чемпионат мира обойдется без его искрометного таланта.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии (22)
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    mihail200606
    1510768352
    на каждый крупный турнир ктото из более менее топовых игроков не попадает.. это нормально. но больше всего жаль буффона...
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    shish_414
    1510775796
    Ну все...Фурсенко был прав))станем чемпионами мира
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    XaXatyn
    1510776094
    Италия большая потеря !
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    гость.....
    1510776665
    .
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    TAGANROG 161
    1510778664
    Из всех выше перечисленных будет не хватать только Буффона.
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    DOCTOR PENALTY
    1510782465
    У таких больших праздников всегда есть разочарования, ЭТО ФУТБОЛ !!!
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    android-uz
    1510806357
    Жаль что ЧМ пройдет сразу без двух постоянных претендентов на Кубок - Голландии и Италии (((
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    dyema
    1510810688
    Надо из всех этих звёзд составить сборную и пустить на ЧМ вне конкурса))) Только вот вместо кого? , Гондураса-то нету)))
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    Чуни Муни
    1510811012
    Жаль итальянцев...
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    Аристократ Олжик
    1510856260
    А где Белотти, Заха, Абубакар, братья Айю, Бернардески, Кьеллини, Доннарумма . . .
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