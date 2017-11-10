Игроки-геи, сложная тактика и психология коллектива. Как теперь выглядит Football Manager

Почему это важно?

Компания Sports Interactive доделала и выпустила Football Manager 2018. В футбольной индустрии это сейчас единственная управленческая игра. Глобальной базой данных пользуются скауты реальных футбольных клубов, а болельщики пробуют себя в роли виртуальных тренеров. С помощью Football Manager можно изучать структуру команд, видеть достоинства и недостатки любимых футболистов. Новая версия игры представляется максимально приближенной к реальности. Она наконец-то выделяется среди предыдущих частей симулятора.

Что нового?

Раньше в Football Manager было все просто. Если довел клуб до вершины, то соперники с нее тебя уже не скинут. Теперь разработчики придумали систему, в которой удержать лидерство будет сложнее. Например, «Спартак» 16 лет не выигрывал трофеев в реальности. При недостаточном старании подобное может повториться и в игре.

Теперь в Football Manager оптимизирован редактор тактики. Акцент сделан на удобство и реалистичность. Большая роль отведена аналитикам данных. Необходимо планировать изменения в зависимости от соперника, статистики и тактических советов. Всего парой кликов мышки можно внести любые командные изменения прямо по ходу матча. И для этого не нужно останавливать игру.

Продавать стало сложнее. В команде есть влиятельные футболисты и просто популярные парни. Если избавиться от одного из них, против тренера могут ополчиться другие. А покупать усиление станет сложнее. В новом Football Manager полностью переработана система поиска игроков. По сравнению с предыдущими сериями она покажется непривычной. Но отсылки снова идут к реальности.

Зачем в игре каминг-аут?

Одной из новых функций игры стала возможность признаться в своей сексуальной ориентации. Сделать это смогут только футболисты-регены, созданные искусственным интеллектом. На такой шаг создатели Football Manager пошли по двум причинам. Во-первых, в футболе есть игроки-геи. Но если кто-то из действующих футболистов признается в этом только в игре, можно нарваться на судебные иски.

«Мы решили включить это в игру, потому что футболисты-геи существуют. Знаем это от самих спортсменов, но они чувствуют, что не могут совершить каминг-аут. В 2017 году глупо осознавать, что в мире нельзя быть самим собой. Это сумасшествие», − рассказал Майлс Джейкобсон, руководитель команды разработчиков Football Manager. Пользователи игры уже опробовали эту возможность в Beta-версии симулятора. Многим понравилось.

У Football Manager есть недостатки?

Новый движок 3D матча не решает всех проблем и вопросов к игре. На поле игроки иногда по-прежнему двигаются странно и за гранью обычного восприятия. Football Manager снова бьет по плюсам, хотя все твердят о недостатках. Теперь еще больше нужно следить за порядком в раздевалке и атмосферой в коллективе. Без грамотных разговоров с командой победить почти невозможно. Но большинство матчей виртуальные тренеры снова будут проматывать текстовыми трансляциями.

Для игроков, впервые купивших Football Manager, игра может показаться сложной. Настроение лидеров и групп влиятельных футболистов зависит от многих факторов. Разобраться с этим сразу будет тяжело, как и со скаутингом и другими важными процессами. Теперь для успеха в Football Manager нужно проводить еще больше часов в игре. Многим это не нравится, поэтому симулятор придуман скорее для людей с большим количеством свободного времени.

Игровые достижения что-то значат?

Мировой рекорд по продолжительности игры в Football Manager составляет 170 сезонов. 26-летний Себ Кинан посвятил этому около шести месяцев реального времени от своей жизни. Кинан начал играть в 2010 году и признавался, что проводит в Football Manager по семь часов в день. Из-за этого ему пришлось разойтись со своей девушкой, которая не очень понимала увлечение парня.

«Мой папа горд за меня. Он сказал, что это лучшее, чего я смог бы достичь в жизни», − сказал Кинан. В реальной жизни Кинан болеет за «Оксфорд Юнайтед». Сейчас «Оксфорд» томится в третьем английском дивизионе, но в Football Manager под руководством Кинана уже шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. И теперь его достижения заметили в настоящем мире футбола.

«Сандерленд» утопает в низах Чемпионшипа, поэтому уволил главного тренера Саймона Грейсона. Имя Себа Кинана было упомянуто в числе возможных претендентов на вакантное место с коэффициентом 1000/1. Сам Кинан подобному не удивился. «Я не удивлен, что после 170 тренерских сезонов меня сделали кандидатом на должность. Поражаюсь, когда вижу свое имя рядом с детскими героями, такими как Гиггз, Боулд и Адамс», − отметил Кинан. Игровая индустрия приносит известность.