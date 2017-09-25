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    Провалы «Спартака», конфликты в «Локо», сенсации Кубка России. Главные материалы недели на «Бомбардире»


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    Голосов: 0
    25.09.2017 10:00
    Каждую неделю мы пишем важные тексты, а вы их читаете. Самое ценное за семь дней − в традиционном дайджесте лучших материалов.

    «Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

    Драматичная история бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена. Когда-то он тусил с Аршавиным и дрался с Радимовым, а сейчас борется с неизлечимой болезнью, которая постепенно парализует все его тело. Держись, Фернандо!

    «Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

    Самый читаемый материал недели. «Локомотив» бьется наверху таблицы, а руководство все равно планирует увольнение тренера. Что вообще происходит? Александр Плеханов разобрался в тонких закулисных играх клуба.

    Кто из русских футболистов играет в необычных странах

    Динияр Билялетдинов внезапно переехал в Литву. Собрали в удобном посте-инфографике еще десяток россиян, которые сейчас покоряют экзотические страны.

    Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

    Еще одна важная инфографика. О том, что мы живем в эпоху если не величайшего, то как минимум запредельно результативного форварда.

    Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?

    Из шестнадцати клубов вылетели десять. Один из самых бесславных раундов в истории Кубка России для команд Премьер-лиги. С этим надо что-то делать. Или не надо?

    ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

    Особенно показательным вылет из Кубка получился у ЦСКА. Рекордсмен турнира приехал в Курск полурезервным составом, постно играл 120 минут, а в итоге был казнен с одного пенальти. Но на этом матче наглядно показывается другая сторона Кубка. Для таких команд, как «Авангард», это чуть ли не главное событие в истории, а для маленького провинциального города − такой редкий повод для гордости за своих. Собрали фотоантураж с игры и добавили сюда комментарий нашего главреда, который недавно сам жил в Курске и лучше всех расскажет, в чем ценность будничного слива ЦСКА.

    Почему «Наполи» выиграет этот чемпионат Италии

    Мы ждали этого несколько лет. Кажется, у «Ювентуса» наконец-то появился равнозначный конкурент. Александр Плеханов рассказывает, как в Неаполе планомерно выстроили сильную оппозицию чемпионской диктатуре.

    Почему кризис «Спартака» – это норма

    Жесткая колонка Тимофея Яценко о том, что бурные обсуждения провалов «Спартака» бессмысленны. Потому что «Спартак» выступает так серо, как и должен для своих сил. В комментариях как всегда горячо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 сентября 2017, 08:13

      бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 25 сентября 2017, 09:56

      отстаньте от Локо, всё там нормально

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      serghio1990 > Sanloko 26 сентября 2017, 09:10

      СМИ только и поднимают этот кипешь

      0
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