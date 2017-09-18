Лига чемпионов, «Рубин» без денег, Кокорин-молодец. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Драка, поддержка президента, нападение на судью. Скандальный лидер «Бенфики», который сыграл против ЦСКА

Бразилец Луизао однажды приехал в «Бенфику» на пару сезонов, а в итоге задержался там на 14 лет, стал капитаном и скоро закончит карьеру. Виталий Ошовский рассказывает об этом сумасшедшем герое, который дерется, ругается, снова дерется, но при этом остается одним из самых надежных защитников мира.

Самая удивительная команда этой Лиги чемпионов. Что нужно о ней знать?

«Челси» буднично раскатал неизвестный клуб в первом туре Лиге чемпионов, но для проигравших это все равно важное и радостное событие. «Карабах» − первый клуб из Азербайджана в групповом этапе ЛЧ. Сейчас это главная команда страны, которая играет на ее главном стадионе под руководством главного азербайджанского тренера современности.

ЦСКА неожиданно выиграл у «Бенфики». И это нелепая случайность

Самый скандальный текст этой недели. ЦСКА героически победил сильных португальцев, а Александр Плеханов развернуто заявил, что это ничего не значит. Обязательно почитайте его мнение и заскакивайте в комментарии, которых там уже больше сотни.

Почему «Анжи» не нужен Премьер-лиге

От Александра Плеханова досталось не только ЦСКА, но и «Анжи» − клубу с вечными проблемами, непонятной мотивацией и хрупкой стабильностью. Зачем Премьер-лиге такая команда?

Как «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Ретрогалерея крутых времен

Пока «Спартак» трясет, давайте отвлечемся на приятные воспоминания. Радостный Юран, Робсон и Булатов в черной форме против Анри, Месси в окружении Сухи, Макеева и Ромуло − красота!

У «Рубина» нет денег. Как так получилось?

Курбан Бердыев вернулся в «Рубин», но денег на строительство новой команды ему никто не даст. Потому что денег нет. Оказывается, клуб несколько лет назад влез в долги, а теперь экономит, продает лучшего форварда и собирает новый состав из остатков победного «Ростова». Никита Щербаков разобрался в сложной ситуации.

Почему с Кокорина нужно брать пример

Кокорин − самая приятная неожиданность нового сезона. Теперь он не только бешено забивает, но и не попадает в скандалы. А мы теперь его не только жестко ругаем, но и горячо хвалим. Ура.

Футболисты недовольны рейтингами в FIFA 18. Что случилось?

Классная тенденция − футболисты обсуждают собственные рейтинги в новой FIFA. И ругают их, если цифры неоправданно низкие. Почитайте, как Менди, Батшуайи и Азар говорят про свою силу. А заодно обратите внимание, что Криштиану Роналду явно завысили уровень дриблинга.

«Не жду, что доживу до конца сезона». Президент английского клуба умирает от рака

Очень грустная история из английского Чемпионшипа. Президент «Барнсли» Патрик Крайн, который спас клуб от банкротства и вытащил из третьей лиги, сейчас борется с раком. Прогнозы очень плохие. Клуб уже ищет нового владельца, а фанаты устраивают массовые акции поддержки. Рассказываем об этом в тексте по ссылке и желаем Крайну выздоровления.