Как «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Ретрогалерея крутых времен

Трофеев нет, хоть фотки на память остались.
Фото: zimbio.com, youtube.com, uefa.com, goal.com, dailymail.co.uk
Трофеев нет, хоть фотки на память остались.
Конец 90-х, когда проходили Аякс в 1/4 КУЕФА, потом тот бешеный сезон с Маркао, когда Арсенал 4-1 дома дёрнули... это было сказочно круто по-настоящему. Никакой Зенит со своими победами в 2007-2008 таких эмоций не вызывал.
Кубок в результате взяли? На сколько помню, когда ЦСКА и Зенит брали УЕФА ночью люди в город выходили и орали мы чемпионы, какие уж там эмоции по сравнению с победой в 1/4...
Кому как. То было в нищей стране, в нищие годы, народная команда без звёзд и толстосумов. Детскими глазами к тому же. Никакие кубки с теми эмоциями не сравнятся.
Самому то не стыдно?
Ну да ле цска брал ну а в лч Спартак имеет наибольшие успехи и это факт а это главный турнир
За что должно быть стыдно? Что те матчи в душу запали, так?
А помните как играл Андрей Дикань? Как тащил все что летело против Марселя, или Аякса ) Вот кто действительно творил чудеса!