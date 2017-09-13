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    Как «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Ретрогалерея крутых времен

    13 сентября 2017
    Мощные кадры феерии красно-белых.

    Фото: zimbio.com, youtube.com, uefa.com, goal.com, dailymail.co.uk

    Рейтинг: 2.4 Голосов: 9
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 сентября 2017, 08:19

      Трофеев нет, хоть фотки на память остались.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 сентября 2017, 08:15

      Конец 90-х, когда проходили Аякс в 1/4 КУЕФА, потом тот бешеный сезон с Маркао, когда Арсенал 4-1 дома дёрнули... это было сказочно круто по-настоящему. Никакой Зенит со своими победами в 2007-2008 таких эмоций не вызывал.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Danish Dynamite 14 сентября 2017, 09:49

      Кубок в результате взяли? На сколько помню, когда ЦСКА и Зенит брали УЕФА ночью люди в город выходили и орали мы чемпионы, какие уж там эмоции по сравнению с победой в 1/4...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > myelementisearth 14 сентября 2017, 12:20

      Кому как. То было в нищей стране, в нищие годы, народная команда без звёзд и толстосумов. Детскими глазами к тому же. Никакие кубки с теми эмоциями не сравнятся.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Danish Dynamite 14 сентября 2017, 15:17

      Самому то не стыдно?

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > myelementisearth 17 сентября 2017, 19:22

      Ну да ле цска брал ну а в лч Спартак имеет наибольшие успехи и это факт а это главный турнир

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > SunRomeS 19 сентября 2017, 08:01

      За что должно быть стыдно? Что те матчи в душу запали, так?

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 сентября 2017, 16:41

      Ебические были времена

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      Рейтинг: +381

      fadda 13 сентября 2017, 15:23

      В добрый путь,Спартак!
      Всех болельщиков с возвращением в Лигу Чемпионов!

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 13 сентября 2017, 15:09

      Помним мощные феерии с Динамо К,это было сильно...и смешно!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 сентября 2017, 13:02

      А помните как играл Андрей Дикань? Как тащил все что летело против Марселя, или Аякса ) Вот кто действительно творил чудеса!

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      Рейтинг: +5888

      Павелий > turist82 13 сентября 2017, 13:12

      Да, бедный Аю, надо было видеть его глаза когда мяч стукнулся в одну штангу, облизал другую и вылетел за лицевую. Дикань - красава!

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