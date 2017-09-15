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    Футболисты недовольны рейтингами в FIFA 18. Что случилось?


    3
    Голосов: 13
    15.09.2017 21:10
    Они утверждают, что разработчики вообще не следят за футболом.

    Новичок «Манчестер Сити» Бенджамин Менди, увидев свой рейтинг в FIFA 18, ужаснулся. «EA Sports, у вас не было телевизора? Ахаха», – прокомментировал Менди характеристики 78. Летом французский защитник перешел из «Монако» в «Манчестер Сити» за 40 миллионов фунтов. Сейчас его считают одним из самых дорогих защитников мирового футбола. Но в симуляторе все по-другому. Например, реактивный защитник «Зенита» Игорь Смольников награжден лучшими игровыми показателями в сравнении с Менди. По мнению разработчиков, он круче талантливого француза.

    Нападающий «Челси» Миши Батшуайи получил в новой версии игры заниженные характеристики. Ему понизили скорость, дриблинг и другие показатели. Общий рейтинг снизился до 80. «Объясните, почему так?» – выдал форвард «Челси». Он всегда следит за обновлениями в симуляторе. Когда выходила FIFA 17, Батшуайи смеялся над своими характеристиками паса. Тогда его умение отдавать передачи оценили в 59 пунктов из 100.

    Зато Эден Азар в шутку прогнозировал себе рейтинг 95. Но затем бельгиец удивился, получив характеристики 90. «Челси» по этому поводу даже выпустил отдельный ролик, а бельгийцу понравилась оценка его атаки. Азар вошел в десятку лучших игроков в новой версии симулятора. Лучшим же игроком по рейтингу стал Криштиану Роналду, как раз и получивший цифры мечты Азара. Но не все положительно оценили показатели португальца. Считается, что Роналду серьезно завысили дриблинг (92), ведь по успешным обводкам в Примере и Лиге чемпионов он не входит даже в 20 лучших.

    Споров по рейтингу игроков в FIFA 18 много. Например, странно видеть, что показатели Модрича и Де Брюйне выше, чем у Поля Погба. И такое видеть необычно, потому что разработчики стараются сотрудничать с игроками. Самый сильный игрок предыдущих частей симулятора Адебайо Акинфенва проводил специальную встречу с EA Sports по поводу важности отдельных характеристик. Наверное, теперь пора подключиться и остальным.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: EA Sports
    Рейтинг: 3 Голосов: 13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 16 сентября 2017, 22:57

      Автор, ау! )) Ты серьёзно считаешь что Погба лучше МОДРИЧА и Де Брюйне!? ))) Складывается впечатление, что Погба своими причёсками затмил людям мозг))

      4
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый > Сергей Свояк 17 сентября 2017, 14:01

      лучше их обоих

      -1
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      Рейтинг: -5

      Егориус 16 сентября 2017, 16:55

      Погба лучше чем моднич должен быть в фифе, уж тем более де Брюне

      -3
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый > Егориус 16 сентября 2017, 17:20

      да ты прав, модрич так себе, погба лучше их обоих

      -3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 16 сентября 2017, 14:40

      "Например, странно видеть, что показатели Модрича и Де Брюйне выше, чем у Поля Погба."

      Погба - это надутый бабками пузырь, поэтому вообще не странно видеть, что у него показали хуже чем у Модрича и Де Брюйне

      и вообще, куда ни плюнь в любой клуб Англии, Италии и Испании из топ-6, на позиции Погба игрок по показателям лучше будет

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 сентября 2017, 10:07

      Слабовато для целой статьи. Халтурка.

      3
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 16 сентября 2017, 08:16

      Рейтинги в FIFA очень условное понятие. Непонятно почему автор статьи удивляется, что Модрич в игре круче Погба. Ну так он и в жизни играет лучше, он мозг "Реала" на пару с Кроосом.

      5
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 16 сентября 2017, 06:29

      Поль лучше Модрича и Де Брюйне, лол с такой-то игрой. Посмеялся спасибо:-)

      1
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      Рейтинг: +62

      salvor1986 16 сентября 2017, 03:46

      Лучше бы EA с читерами боролись

      1
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      Рейтинг: +202

      Ronko 16 сентября 2017, 01:48

      Ничего не вижу странного в показателях Модрича, выше Погба. Модрич сейчас один из лучших в мире, если не лучший на своей позиции

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 16 сентября 2017, 00:24

      Трансферный бум пришелся на лето 2017г. Технически не догнали.. к Новому Году -обновления и, примерно, уравняются..
      Ждем 18!!!)))

      1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 15 сентября 2017, 23:20

      Погба в жизни бревно и в игре бревно)))

      1
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