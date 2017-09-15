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Футболисты недовольны рейтингами в FIFA 18. Что случилось?

Новичок «Манчестер Сити» Бенджамин Менди, увидев свой рейтинг в FIFA 18, ужаснулся. «EA Sports, у вас не было телевизора? Ахаха», – прокомментировал Менди характеристики 78. Летом французский защитник перешел из «Монако» в «Манчестер Сити» за 40 миллионов фунтов. Сейчас его считают одним из самых дорогих защитников мирового футбола. Но в симуляторе все по-другому. Например, реактивный защитник «Зенита» Игорь Смольников награжден лучшими игровыми показателями в сравнении с Менди. По мнению разработчиков, он круче талантливого француза.

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Нападающий «Челси» Миши Батшуайи получил в новой версии игры заниженные характеристики. Ему понизили скорость, дриблинг и другие показатели. Общий рейтинг снизился до 80. «Объясните, почему так?» – выдал форвард «Челси». Он всегда следит за обновлениями в симуляторе. Когда выходила FIFA 17, Батшуайи смеялся над своими характеристиками паса. Тогда его умение отдавать передачи оценили в 59 пунктов из 100.

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Зато Эден Азар в шутку прогнозировал себе рейтинг 95. Но затем бельгиец удивился, получив характеристики 90. «Челси» по этому поводу даже выпустил отдельный ролик, а бельгийцу понравилась оценка его атаки. Азар вошел в десятку лучших игроков в новой версии симулятора. Лучшим же игроком по рейтингу стал Криштиану Роналду, как раз и получивший цифры мечты Азара. Но не все положительно оценили показатели португальца. Считается, что Роналду серьезно завысили дриблинг (92), ведь по успешным обводкам в Примере и Лиге чемпионов он не входит даже в 20 лучших.

Споров по рейтингу игроков в FIFA 18 много. Например, странно видеть, что показатели Модрича и Де Брюйне выше, чем у Поля Погба. И такое видеть необычно, потому что разработчики стараются сотрудничать с игроками. Самый сильный игрок предыдущих частей симулятора Адебайо Акинфенва проводил специальную встречу с EA Sports по поводу важности отдельных характеристик. Наверное, теперь пора подключиться и остальным.

Европа
Комментарии (23)
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MAGOMED2000
1505499078
пес всё равно лучше!
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Asbjorn
1505500169
fifa 18 еще не вышла,о чем вообще речь то?по демке что ли судите?
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Danpos
1505502379
"странно видеть, что показатели Модрича и Де Брюйне выше, чем у Поля Погба." Что вы несёте? По вашему Погба сильнее Модрича?
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Dmirubo
1505505329
Играйте в карьеры и прокачивайте свои навыки до нужных показателей. Чего сложного то:)
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Ronko
1505515723
Ничего не вижу странного в показателях Модрича, выше Погба. Модрич сейчас один из лучших в мире, если не лучший на своей позиции
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Hala Madrid
1505538960
Рейтинги в FIFA очень условное понятие. Непонятно почему автор статьи удивляется, что Модрич в игре круче Погба. Ну так он и в жизни играет лучше, он мозг "Реала" на пару с Кроосом.
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ItalianFootball
1505545649
Слабовато для целой статьи. Халтурка.
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Masteralex
1505562028
"Например, странно видеть, что показатели Модрича и Де Брюйне выше, чем у Поля Погба." Погба - это надутый бабками пузырь, поэтому вообще не странно видеть, что у него показали хуже чем у Модрича и Де Брюйне и вообще, куда ни плюнь в любой клуб Англии, Италии и Испании из топ-6, на позиции Погба игрок по показателям лучше будет
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Егориус
1505570148
Погба лучше чем моднич должен быть в фифе, уж тем более де Брюне
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Сергей Свояк
1505591860
Автор, ау! )) Ты серьёзно считаешь что Погба лучше МОДРИЧА и Де Брюйне!? ))) Складывается впечатление, что Погба своими причёсками затмил людям мозг))
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