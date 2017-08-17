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    «Краснодар» лишили чистого гола в ЛЕ. Видеоповторы все еще не нужны?


    4.1
    Голосов: 15
    17.08.2017 21:49
    Самого красивого мяча плей-офф Лиги Европы не будет из-за отсутствия дополнительных арбитров и видеоповторов.

    Разговоры о видеоповторах немного поутихли, но теперь должны разгореться снова. «Краснодар» доминировал в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды». При счете 2:1 новичок краснодарцев Ристич сильно пробил из-за пределов штрафной. Мяч ударился в перекладину и отлетел за линию ворот сербского клуба. Арбитров за воротами на этой стадии Лиги Европы нет, как и видеоповторов. Лишних глаз у судьи встречи не оказалось, поэтому гола он не заметил. Игра продолжилась, а Ристичу должно быть вдвойне обидно, потому что «Црвена Звезда» – его бывший клуб.

    «Видеоповторы убивают футбол. Я поменял свое мнение», – говорил о технологических нововведениях владелец «Спартака» Леонид Федун. Возможно, мнение придется менять снова. «Краснодар» же все-таки добился победы усилиями Петрова, Классона и воспитанника академии Игнатьева. Но два гостевых гола дают «Црвене Звезде» шанс в ответном матче. Если бы засчитали гол Ристича, все могло бы пойти и по-другому.

    Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Црвена Звезда»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 15
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 августа 2017, 06:56

      а где резервные судьи-куда смотрят?

      0
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      Рейтинг: +22

      EURO555 19 августа 2017, 20:00

      Краснодар рулит!!!

      0
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      Рейтинг: +2576

      АЛЕКС 58 19 августа 2017, 14:10

      Для избирательных участков,чистой показухе,деньги нашлись,а на видео повторы нет денег!? Снять их оттуда и установить но стадионах!

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 августа 2017, 23:12

      Повторы не вводят потому, что бабки делать станет невозможно: ни просто по интересу распальцованных, ни в тотализаторах.... В прошлом году (не помню кто с кем встречался) игра проходила в центре поля, и шла последняя минута. Судья указал на 11-метровую отметку (????) Потом в интервью было сказано: тотализатор, мол, что поделаешь.... Один гол в матче должен был быть, вот его и сделали через пенальти...

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Правдоруб100 19 августа 2017, 09:14

      Примерно также убили Спартак в 90-каком то году, когда они должны были КК выиграть. Выиграли 1-0 дома, в госятх вели 1-0, потом 2 пропустили. И в конце судья дал такой же пенальти, когда игра шла далеко от штрафной

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > m40 19 августа 2017, 11:31

      антверпен. нефиг было романцеву при 0-1 замены делать в первом тайме с целью дать отдохнуть ключевым игрокам

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 августа 2017, 16:47

      обидно(

      1
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 18 августа 2017, 13:39

      Даже если взять такой прозрачный вид спорта как теннис, и там видеоповторы устранили большое количество скандалов и ограничил возможности предъвзятого судейства, а что уж говорить про контактный футбол... Видеоповторы сделают футбол спортивнее и чище.

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Алек_Ага 18 августа 2017, 15:40

      хоукай тоже не везде на грендслемах показывают, линейные тоже часто ошибаются как итог переигрыш очка

      0
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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага > карасевщина 18 августа 2017, 16:17

      Спорт начинался как состязание Духа. Теперь это гладиаторские бои с огромными ставками и велик соблазн "судейской ошибкой" положить в карман приличную сумму. Так что я за видеоповторы, ограничивающие "судейские ошибки", да и разбор неясных ситуаций будет способствовать их минимизации.

      1
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      Рейтинг: +22

      EURO555 18 августа 2017, 11:02

      Судью на мыло!!!

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 августа 2017, 10:27

      Вдвойне обиднее, что сейчас же спаренный игры, где каждый гол на вес золота. Этот не засчитанный может очень дорого обойтись Краснодару в ответке

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 августа 2017, 08:43

      Надоели уже эти старые пердуны со своим ,,это убьет дух футбола,,. Жизнь ускоряется, становится более технологичная и футбол тоже. Раньше не было такой возможности. Но зачем же сейчас от неё отказываться...

      4
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > m40 18 августа 2017, 10:19

      Может повторы то и нужны, но не так , как это было организовано на кубке конфедераций! когда матч прерывается в самый неподходящий момент! иначе цельный футбольный матч разобьётся на отрезки, и это будет уже совсем не интересно смотреть! лучше поставить конкретных судей отвечающих один за падения в штрафной, а другой за фиксацию гола! и ВСЁ ... и повторы не нужны будут!

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      Рейтинг: +12

      Пузака > 18 августа 2017, 11:25

      Извини, но ты несешь полную ересь. В каждом матче работают 5 арбитров: главный, 2 по бровкам, 2 на линии ворот смотрят за фиксацией гола, и что дал результат арбитр был а гол не был засчитан. Единственное чем были плохи видео повторы на КК - это тем что судьи не очень хотели к ним прибегать тем самым сводили их пользу на ноль, но это ни каким образом не сказывалось на интенсивности игры. Человеческий глаз не способен все усмотреть когда игра интенсивна и проходит на высоких скоростях, а видео повтор позволяет все разобрать полностью.

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      Рейтинг: +3136

      m40 > KalterJax 19 августа 2017, 09:18

      Нормально было на КК, не разбивалась игра на отрезки. Только действительно к ним прибегали реже, чем следовало. Хотя согласен, что можно оптимизировать. Так, чтобы судья за монитором имел функцию судьи. Рассмотрел повтор, сообщил главному, а он уже останавливает игру или продолжает.

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      Рейтинг: +1974

      android-uz 18 августа 2017, 07:09

      видео повторы нужны!!!

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