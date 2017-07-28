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    Мемориальный парк в Волгограде вырублен под парковку для ЧМ-2018. Надо ли возмущаться?


    3
    Голосов: 4
    28.07.2017 20:30
    У подножия Мамаева кургана снесены деревья для стоянки к чемпионату мира. Разбираемся, стоит ли за это критиковать.

    Что произошло

    Волгоградские СМИ сообщили о вырубке так называемого «парка вдов» у Мамаева кургана. Этот парк был возведен в 1965 году и получил такое название после того, как деревья в нем стали высаживать вдовы погибших при обороне Сталинграда. Он был открыт еще до создания мемориала на Мамаевом кургане, который появился в 1967 году.

    Зачем это сделали

    На освободившемся месте планируется обустроить автостоянку на 239 машиномест. Реконструкция – плановая, проводится в соответствии с подготовкой к ЧМ-2018.

    Когда было принято это решение

    Еще в начале 2016 года. Государственная историко-культурная экспертиза постановила, что состояние деревьев на этом месте следует признать неудовлетворительным. Кроме того, не было освещения, не работала специальная система поливочного водопровода, в ужасном состоянии находились дорожки.

    Культурное место

    Этому парку раньше посвящали стихотворения. Есть даже песня композитора Яна Френкеля на слова Инны Гофф, которую исполняли Майя Кристалинская и Людмила Зыкина. Она была написана к 25-летию победы под Сталинградом в конце 60-х годов.

    Кто раскритиковал решение

    Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев дал возмущенное интервью «Ленте.ру»:

    «Я бы за это дело поснимал бы штаны и заставил заново посадить этот парк. Но одно дело деревья, высаженные сталинградскими вдовами, а другое — рабочими. Это выкорчевывание исторической памяти. У Иванов, не помнящих родства, всегда деньги впереди идеологии. Не исключено, что на этом кто-то нажился».

    Что говорят власти Волгограда

    В администрации Волгоградской области существование парка с таким названием вообще опровергли:

    «Территория, о которой говорят, — это пустырь с высохшими деревьями рядом со станцией электрички. Эта территория не является частью мемориального парка, и ничего памятного там не было. Весной этого года там начались работы по благоустройству. Ведется строительство нового парка вместо изживших и высохших деревьев».

    Директор музея «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин в интервью «РИА Новости» пояснил еще лучше:

    «Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Эта территория не была прогулочной. «Парка вдов» просто не существует. Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании «Парка вдов» нет даже в архивах».

    Что говорят местные жители

    Комментарии на различных волгоградских порталах довольно разные. Одни приветствуют это решение, другие говорят, что вообще никогда не слышали такого названия парка, третьи обвиняют губернатора, четвертые по привычке ругают всех подряд. По большому счету, такого резонанса новость бы не вызвала, если б люди по всей России знали о состоянии этого парка и о том, что решение о реконструкции было принято еще полтора года назад на основании экспертной оценки.

    Что появится на этом месте помимо автостоянки

    Помимо парковки, на этом месте будет создан новый красивый парк, включающий в себя 930 деревьев и 1600 кустарников, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны и камеры видеонаблюдения. Кроме того, будет и выставка военной техники. Реконструкция парка завершится к маю 2018 года.

    Через год к этому времени в Волгограде уже пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ever.travel, bloknot-volgograd.ru
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 30 июля 2017, 16:46

      Странные деревья посадили....гм. Высохли по старости," столько не живут" и т.д..А всё потому,что денежки можно украсть на переделке территории! ЧМ всё спишет! Про гомиков один парень правильно написал. Коротко и ясно!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 30 июля 2017, 01:26

      Кстати, шибко доверчивым предлагаю провести простой эксперимент:
      1. Наберите в любых поисковиках "парка вдов волгоград".
      2. Выставите в настройках любой период вплоть до 2017 года.
      3. Посмотрите результаты и подумайте, кто и зачем делает из вас лохов.

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 29 июля 2017, 13:35

      скандал из ничего. всем не угодишь... оставили бы этот пустырь до ЧМ нашлись бы недовольные - что за грязь и т.д....

      если это неофициальное памятное место , не памятник истории, то ничего страшного... и деревья то не вечные же, когда нибудь же засохнут.. в конце концов, компенсационные высадки можно в другом районе города сделать, это обычная практика



      коммунякам лишь бы пропиариться на чем нибудь. а предложение высадить парк со снятыми штанами прям удивляет - с одетыми нельзя посадить что ли? ))))

      1
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      Рейтинг: +28

      Tubba 29 июля 2017, 10:09

      Расстрелять.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 29 июля 2017, 01:15

      Уверен, что если бы власти оставили бы всё как есть, то нашлись бы люди, которые ругали бы ту самую власть, за то что те построили парковку возле стадиона. Звучали бы речи: "П.....сы, возле стадиона негде машину поставить" и всё такое.

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 29 июля 2017, 00:39

      Нацисты проклятые! Ничего святого!

      3
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      Рейтинг: +4028

      raritet 28 июля 2017, 23:07

      В чем самая главная проблема, что фактически эту автостоянку готовят к чемпионату мира, а это , как говориться разовая акция. И скорее всего она не так уж и нужна на пару матчей чемпионата. Получается в итоге, что ради непонятно чего вырубили парк, где каждое дерево посажено женщинами, не дождавшихся своих мужей с войны. К сожалению , у чиновника совсем по другому работает память- она работает на получение выгоды.

      3
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 28 июля 2017, 21:45

      Кто-то фотошопит Родину-мать и начинаются дикие проверки со стороны прокуратуры. Кто-то вырубает память о Победе и это норма, это так должно быть. Как-то неприятно, что Россия скатилась в двуличие - все равны, но власть равнее.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июля 2017, 18:00

      настоящие сволочи

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июля 2017, 17:59

      полностью согласен с I R O N M A N-а если нет тогда сволочи

      3
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