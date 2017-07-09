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    50-летняя Памела Андерсон рассталась с одним французским футболистом ради другого?


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    Голосов: 16
    09.07.2017 22:30
    История, которую обсуждает вся Франция: актриса прервала отношения с Адилем Рами (31) и начала новые − c Ноланом Ру (29). Но это не точно.

    Вы не знали, как жить без этой информации, мы − тоже. По сообщениям французской прессы, роман между известной американской актрисой Памелой Андерсон и защитником сборной Франции по футболу Адилем Рами окончен. Теперь звезда «Спасателей Малибу» (по слухам) встречается с нападающим «Сент-Этьена» Ноланом Ру.

    У Андерсон и Ру солидная разница в возрасте − 21 год (это дольше, чем живут на свете все фанаты Джонибоя). Впрочем, Памела и в свои 50 выглядит лучше многих:

    Сам Ру опроверг информацию о романе с Памелой и сравнил свой случай с другой нашумевшей историей:

    «Как я об этом узнал? Я принимал душ, и тут мне приходит от вас сообщение с просьбой дать комментарий. В тот момент я сказал себе: «Что это?». Однако меня беспокоит то, что эта история касается моей личной жизни. Во всяком случае, я думаю, что никто в нее не верит. Эта история напоминает мне слух о том, что Бенуа Ассу-Экотто оставил футбол, чтобы попасть в порно.

    Что думает моя жена? Она посмеялась. Но все-таки немного раздражает получать текстовые сообщения от людей, которые поверили в историю с Памелой. Наши друзья и родственники не верят, и это хорошо! Мои друзья смеются вместе со мной».

    Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 июля 2017, 14:41

      в свои 50 выглядит лучше чем многие в 20
      респект

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2017, 09:01

      Большие проблемы с поиском материалов , раз к желтой прессе перешли ! Сайт по футбол !

      3
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > XaXatyn 10 июля 2017, 09:28

      Только трансферы обсасывают, да сплетни собирают.... Уровень...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 июля 2017, 09:01

      хороша чертовка )

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 10 июля 2017, 06:53

      Автор,если ты читаешь эти глянцевые журналы желтой прессы,то зачем статьи от туда на футбольный сайт то переносить??

      3
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 10 июля 2017, 01:43

      А ножки то уже не те.(((((

      1
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      Рейтинг: +1389

      brhr > Тоторо 10 июля 2017, 05:41

      Ну все же полтос , это как не как выше экватора жизни человеческой ..
      На VHS она выглядела лучше , чем сейчас на FULL HD :)

      1
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Тоторо 10 июля 2017, 09:27

      Годы, батенька, знаете ли....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > insider_retro 10 июля 2017, 10:26

      нажал на красненькую. ссорян) не туда нажал.

      0
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > brhr 10 июля 2017, 10:45

      Ничё, бывает.... Удачи...

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июля 2017, 00:31

      я уже и забыл про неё)))

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > TY13R 10 июля 2017, 09:26

      Вот и напоминают, что бы продлить воспоминания...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 июля 2017, 23:37

      действительно,и как это мы жили без этой новости

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 июля 2017, 22:56

      До Пугачевы ей еще далеко )))))))

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 9 июля 2017, 20:46

      Немного про футбол... Про стареющие мячики....

      8
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