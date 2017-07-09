50-летняя Памела Андерсон рассталась с одним французским футболистом ради другого?

Вы не знали, как жить без этой информации, мы − тоже. По сообщениям французской прессы, роман между известной американской актрисой Памелой Андерсон и защитником сборной Франции по футболу Адилем Рами окончен. Теперь звезда «Спасателей Малибу» (по слухам) встречается с нападающим «Сент-Этьена» Ноланом Ру.

У Андерсон и Ру солидная разница в возрасте − 21 год (это дольше, чем живут на свете все фанаты Джонибоя). Впрочем, Памела и в свои 50 выглядит лучше многих:

Сам Ру опроверг информацию о романе с Памелой и сравнил свой случай с другой нашумевшей историей:

«Как я об этом узнал? Я принимал душ, и тут мне приходит от вас сообщение с просьбой дать комментарий. В тот момент я сказал себе: «Что это?». Однако меня беспокоит то, что эта история касается моей личной жизни. Во всяком случае, я думаю, что никто в нее не верит. Эта история напоминает мне слух о том, что Бенуа Ассу-Экотто оставил футбол, чтобы попасть в порно. Что думает моя жена? Она посмеялась. Но все-таки немного раздражает получать текстовые сообщения от людей, которые поверили в историю с Памелой. Наши друзья и родственники не верят, и это хорошо! Мои друзья смеются вместе со мной».

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