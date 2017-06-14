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  • «Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дня

«Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дня

Брозович не поедет в Россию

«Зенит» продолжает активничать на трансферном рынке и на данный момент рассматривает переходы игрока «Фиорентины» Милана Баделя, а также двух футболистов «Ромы»Леандро Паредеса и Федерико Фасио. А вот трансфер полузащитника «Интера» Марсело Брозовича не состоится, поскольку хорват не захотел переезжать в Россию. При этом миланцы были готовы продать Брозовича за 30 миллионов евро.

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Зато Аршавин наверняка поедет

Какое решение примет Андрей Аршавин пока неизвестно, но «Зенит» рассматривает вариант с его возвращением. На данный момент Аршавин является футболистом «Кайрата» и его переход возможен лишь в конце трансферного окна. При этом клуб намерен отталкиваться в своем решении от того, что сам россиянин ожидает от такого варианта продолжения карьеры. В самом «Кайрате» назвали интерес «Зенита» маркетинговым ходом.

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А Кузяев уже приехал в «Зенит»

«Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника «Ахмата» Далера Кузяева, подписав с ним трехлетний контракт. «Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли договоренности о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года», — говорится в сообщении «Зенита». Уже известна и сумма трансфера. Ранее Кузяев уже выступал за «Зенит», правда, в молодежной команде в сезоне-2011/12.

«Локомотив» обзавелся новым голкипером

Теперь бороться за место в воротах с Гилерме будет бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев. Сегодня он стал игроком «Локомотива», подписав пятилетний контракт. «Локо» Медведев достался бесплатно, покинув «Ростов» в статусе свободного агента. Впрочем, не только он сегодня стал новичком клуба.

«Эмоции фантастические! Я перешел в большой клуб – с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – заявил голкипер.

В «Спартаке» – два новых тренера

Итальянские специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д'Урбано приступили к работе в «Спартаке». Мальфатти многие годы успешно работал в академии «Ювентуса», а Д'Урбано является специалистом по физической подготовке спортсменов – он работал в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также сотрудничал с несколькими итальянскими футбольными клубами. Оба подписали контракты со «Спартаком» после приглашения Массимо Карреры.

«Арсенал» предлагал Клюйверту пост главного тренера

И это был не лондонский, а тульский «Арсенал». Но Патрик Клюйверт отказался работать в российской команде. Недавно Клюйверт покинул «ПСЖ», где являлся спортивным директором клуба. При этом у экс-форварда сборной Голландии есть несколько вариантов для продолжения карьеры, но вариант с Россией он не рассматривает. Не исключено, что Клюйверт вернется в систему «Аякса», в которой ранее тренировал молодежную команду.

Слуцкий сказал речь для фанатов «Халла» на английском языке

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам клуба на английском языке. Сказал, что счастлив в клубе и призвал фанатов поддержать команду в предстоящем сезоне. Видео – тут.

Известно, что Слуцкий выучил новый язык всего за полгода нахождения в Англии. А недавно он был объявлен главным тренером «Халла», который начнет новый сезон в Чемпионшипе.

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«Бавария» подписала Толиссо

Бывший полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо стал новичком «Баварии». Теперь Толиссо связан с немецким клубом пятилетним контрактом. Ранее сообщалось, что он обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро. Известно, что на трансфере француза настоял главный тренер команды Карло Анчелотти. В прошедшем сезоне Лиги 1 Корентен Толиссо провел 31 матч, забив восемь голов и сделав пять голевых передач.

Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Ахмат Зенит Кайрат Локомотив Ростов Арсенал Халл Сити Лион Бавария Аршавин Андрей Кузяев Далер Медведев Никита Брозович Марсело Толиссо Корентен Слуцкий Леонид Клюйверт Патрик
Комментарии (10)
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Михаил Шевченко
1497463582
Про Брозовича улыбнуло в заглавии))
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алекс88
1497466179
И неужели зенька этого кузяева к основе допустит....4 млн???? За что????
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вместе с ЦСКА
1497468427
откуда у Арсенала деньги на Клюйверта?)
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89388900185
1497470459
Даляр Кузяев очень хороший отличный и перспективный игрок удачи ему в новом клубе болел АХМАТА
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raritet
1497471504
Мы же не знаем, о том насколько хорош этот самый Кузяев. Может быть -это новый Аршавин , или еще лучше. Нужно сначала посмотреть . Однозначно, Брозович-это было бы классно, но не хочет человек денежек.
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igormaddog
1497484606
И будет Кузяев сидеть на лавочке!!!А Зенит станет не питерским клубом а итальянским!!!
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ЦСКА 3011
1497527048
По телеку смотрю , вроде Терек, но какой то Ахмат... Зенит взял того-то из Ахмата, .... что за гон ... понять не могу фарм клуб что ли....... , а это клуб переименовали.
(((( зря.
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