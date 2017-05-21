«Ювентус» стал чемпионом Италии. «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Дайджест событий дня

«Ювентус» в шестой раз подряд стал чемпионом Италии

«Ювентус» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии одержал победу над «Кротоне» – 3:0. Голами отметились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Алекс Сандро. Таким образом, туринская команда за один тур до конца сезона набрала 88 очков и гарантировала себе первое место в турнирной таблице Серии А. У идущей на втором месте «Ромы» 84 балла. Стоит отметить, что этот чемпионский титул стал для «Ювентуса» уже шестым кряду.

Источник: Головин находится в сфере интересов «Челси»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в Англии. Как утверждается, 20-летний футболист входит в сферу интересов «Челси». Лондонский клуб начал собирать информацию по игроку. Трансфер Головина в «Челси» может составить 23 миллиона евро. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона евро. Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России 29 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

«Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов

В заключительном матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1. «Ливерпуль» в параллельной встрече разгромил «Мидлсбро» – 3:0. Таким образом, команда Юргена Клоппа заняла четвертую строчку в турнирной таблице, обогнав подопечных Арсена Венгера на один балл. «Канониры» не примут участия в Лиге чемпионов впервые с сезона 1997/98. Лондонский клуб сыграет в Лиге Европы.

«Спартак» и ЦСКА представят Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

ЦСКА в домашнем матче заключительного тура чемпионата России уверенно обыграл «Анжи» – 4:0. Эта победа позволила команде Виктора Гончаренко набрать 62 очка и гарантировать себе второе место в турнирной таблице РФПЛ. Таким образом, ЦСКА представит Россию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Армейцы начнут свой путь в самом престижном европейском турнире с третьего отборочного раунда. Напомним, ранее путевку в Лигу чемпионов обеспечил «Спартак». Красно-белые в статусе чемпионов страны сыграют в групповом этапе турнира и попадут при жеребьевке в первую корзину.

«Зенит» остался без Лиги чемпионов, «Ростов» – без еврокубков, «Крылья» вылетели в ФНЛ. Итоги 30-го тура РФПЛ

Источник: Спаллетти объявил о своем уходе из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинет римский клуб по окончании сезона. По информации источника, 58-летний итальянец объявил руководству «волков», что не будет продлевать контракт с командой. Напомним, Спаллетти возглавил римлян зимой 2016 года. Ранее сообщалось, что тренер может возглавить «Интер» или «Ювентус». На данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Ювентуса» на одно очко.

Канте признан лучшим игроком АПЛ сезона-2016/17

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком АПЛ сезона-2016/17. Отметим, что в голосовании экспертов, болельщиков и капитанов команд 26-летний француз получил большинство голосов и обошел в борьбе за приз Эдена Азара, Сезара Аспиликуэту, Гарри Кейна, Деле Алли, Яна Вертонгена, Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. В нынешнем сезоне Канте провел за «Челси» в АПЛ 34 матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Вместе с лондонским клубом полузащитник стал чемпионом Англии.

Марио Фернандес пропустит Кубок конфедераций

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сможет принять участие в Кубке конфедераций. Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.и«У Фернандеса перелом носа. Он не сыграет на Кубке Конфедераций по состоянию здоровья», – сказал Бабаев. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Фернандес провел 30 матчей, сделав четыре голевые передачи. Футболист попал в расширенный список игроков, вызванных для подготовки к Кубку конфедераций.

«Арсенал» в стыковых матчах сыграет с «Енисеем», «Оренбург» – со «СКА-Хабаровском»

Стали известны пары участников стыковых матчей за место в РФПЛ на следующий сезон. «Енисей» и «СКА-Хабаровск», представляющие ФНЛ, сыграют против тульского «Арсенала» и «Оренбурга» соответственно. Матчи пройдут 25 и 28 мая. Первыми домашние игры проведут представители ФНЛ.