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    Ассистент судьи удален с поля за рвоту. Как это возможно?


    4.7
    Голосов: 3
    11.05.2017 13:00
    Конечно, арбитр пошутил. Линейному судье стало плохо. Его вырвало прямо на поле, за что Крэйг Томпсон выписал своему помощнику красную карточку. «Бомбардир» рассказывает и показывает, как проходил инцидент.

    Игрок «Килмарнока» готовился подавать угловой у ворот «Данди», когда линейный арбитр Энди Маквильям почувствовал себя плохо. Судью несколько раз стошнило прямо на поле. Футболист сочувственно клал Маквильяму руку на плечо и пытался лайнсмена поддержать. Остальные игроки в этот момент толпились в штрафной площади, ожидая продолжения матча.

    Главный арбитр встречи Крэйг Томпсон разрядил обстановку нестандартным поступком. Он вытащил из кармана красную карточку, показав ее своему ассистенту. Интересно то, что болельщики приветствовали не только это решение. Зрители восторженно кричали даже во время рвоты Маквильяма.

    Видео взято с канала шотландской Премьер-лиги.

    Шотландский футбол страшен и суров. Для «Килмарнока» случай с линейным судьей оказался плохим знаком. Команда уступила «Данди» (0:1), позволив сопернику приблизиться в таблице на расстояние двух очков.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 9 апреля 2018, 18:48

      Да он бухой просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 мая 2017, 08:48

      ПРАВИЛЬНО БОЛЕН ЛЕЧИСЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 мая 2017, 07:29

      Какие всё-таки там классные поля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 мая 2017, 22:15

      Самоирония) главный не растерялся )

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 мая 2017, 18:51

      а почему там французские флаги висят?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 > D'achkov 11 мая 2017, 22:17

      Хороший вопрос! Могут быть и цвета клуба) опачки)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 11 мая 2017, 17:48

      наверно футбол был на столько галимый в этот день что даже судью вырвало

      6
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2017, 15:50

      Дебелизм! Резервные арбитры как раз и существуют, что б заменить другого, че нельзя просто попросить уйти? Че за дом 2 устроили???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      FerzLoko 11 мая 2017, 13:31

      насика ебанул полюбому и сглотнул по случайке : D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 13:23

      Этого в Камеди Клаб без отборочных

      0
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