Ассистент судьи удален с поля за рвоту. Как это возможно?

Игрок «Килмарнока» готовился подавать угловой у ворот «Данди», когда линейный арбитр Энди Маквильям почувствовал себя плохо. Судью несколько раз стошнило прямо на поле. Футболист сочувственно клал Маквильяму руку на плечо и пытался лайнсмена поддержать. Остальные игроки в этот момент толпились в штрафной площади, ожидая продолжения матча.

Главный арбитр встречи Крэйг Томпсон разрядил обстановку нестандартным поступком. Он вытащил из кармана красную карточку, показав ее своему ассистенту. Интересно то, что болельщики приветствовали не только это решение. Зрители восторженно кричали даже во время рвоты Маквильяма.

Видео взято с канала шотландской Премьер-лиги.

Шотландский футбол страшен и суров. Для «Килмарнока» случай с линейным судьей оказался плохим знаком. Команда уступила «Данди» (0:1), позволив сопернику приблизиться в таблице на расстояние двух очков.