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Ассистент судьи удален с поля за рвоту. Как это возможно?

Игрок «Килмарнока» готовился подавать угловой у ворот «Данди», когда линейный арбитр Энди Маквильям почувствовал себя плохо. Судью несколько раз стошнило прямо на поле. Футболист сочувственно клал Маквильяму руку на плечо и пытался лайнсмена поддержать. Остальные игроки в этот момент толпились в штрафной площади, ожидая продолжения матча.

Главный арбитр встречи Крэйг Томпсон разрядил обстановку нестандартным поступком. Он вытащил из кармана красную карточку, показав ее своему ассистенту. Интересно то, что болельщики приветствовали не только это решение. Зрители восторженно кричали даже во время рвоты Маквильяма.

Видео взято с канала шотландской Премьер-лиги.

Шотландский футбол страшен и суров. Для «Килмарнока» случай с линейным судьей оказался плохим знаком. Команда уступила «Данди» (0:1), позволив сопернику приблизиться в таблице на расстояние двух очков.

Шотландия. Плей-офф Оффтоп
Комментарии (10)
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xColaz
1494498189
Этого в Камеди Клаб без отборочных
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FerzLoko
1494498710
насика ебанул полюбому и сглотнул по случайке : D
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ufos73
1494507028
Дебелизм! Резервные арбитры как раз и существуют, что б заменить другого, че нельзя просто попросить уйти? Че за дом 2 устроили???
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mihail1980
1494514089
наверно футбол был на столько галимый в этот день что даже судью вырвало
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D'achkov
1494517882
а почему там французские флаги висят?
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shurik45
1494530117
Самоирония) главный не растерялся )
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Danish Dynamite
1494563354
Какие всё-таки там классные поля...
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giluxa1963
1494568113
ПРАВИЛЬНО БОЛЕН ЛЕЧИСЬ
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BigFanFCRV
1523288922
Да он бухой просто
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