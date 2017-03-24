Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Без Туре и Дрогба, но с защитником из «МЮ». Что надо знать о новой сборной Кот-д’Ивуара

Без Туре и Дрогба, но с защитником из «МЮ». Что надо знать о новой сборной Кот-д’Ивуара

Мы с ними играли?

Да, один раз. В августе 2012-го на стартовый матч Фабио Капелло во главе сборной России пришли 12 500 зрителей. Заодно и посмотрели на Дрогба и братьев Туре. Не лучший матч нашей команды закончился вничью 1:1 – на гол Дзагоева точный ударом ответил Градель. Кроме того, эта игра стала последней для Андрея Аршавина в футболке национальной сборной.

Как у них с результатами последние годы?

Неровно. От провала до золота. На ЧМ-2014 стартовали с победы, но вылетели, пропустив вперед скучных греков с хитрюгой Фернанду Сантушем. На следующий год «белый шаман» Эрве Ренар привел Кот-д’Ивуар к долгожданному чемпионству в Африке, выиграв КАН-2015. А через два года опять провал, «слоны» набрали лишь два очка в группе и с треском вылетели с Кубка Африки-2017.

Но в Россию к нам еще раз приедут?

Пока неизвестно. В квалификации к ЧМ-2018 у Кот-д’Ивуара непростая группа, состоящая также из Габона, Марокко и Мали. Последних «слоны» обыграли, в Марокко сыграли вничью, так что пока лидируют, но прошло лишь два тура, впереди еще четыре. Все решится уже в осенних матчах, а там уж Обамеянг, Буссуфа и Каборе спуску ивуарийцам не дадут.

У них известный тренер?

Да. Только сегодня он руководить командой не будет. Несколько дней назад сборную Кот-д’Ивуара официально возглавил Марк Вильмотс, который вместе с командой Бельгии доходил до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016, однако тренировать «слонов» он будет в следующих матчах. Сегодня же команда сыграет под управлением и.о. главного тренера – Дюссье Камара.

Туре, Дрогба, Думбия, Жервиньо, Бони, Калу, Орье – где все эти люди?

Дрогба, Туре и Калу уже закончили карьеру в сборной, остальные по разным причинам не вызваны. По сравнению с заявкой на Кубок Африки-2017 сейчас сборная Кот-д’Ивуара обновлена чуть более чем на треть: восемь новых футболистов. Конечно, многие из них совсем не на слуху.

На кого тогда смотреть?

По большому счету, в нынешней заявке команды широко известны лишь два футболиста – нынешний защитник «МЮ» Эрик Байи и бывший форвард манкунианцев Вилфрид Заха, выступающий за «Кристал Пэлас». Напарник Байи по центру обороны – Вилфрид Канон – выигрывал золото на Кубке Африки-2015. Левый защитник практически неизменен – это Адама Траоре. За центр поля будет отвечать капитан команды – полузащитник «Базеля» Серей Ди.

В нападении все печально – кроме Заха есть, конечно, Джованни Сьо из «Ренна», у него в активе 21 матч за сборную. Но при этом всего три гола. Можно отметить и Джонатана Коджиа из «Астон Виллы», болтающейся в английском Чемпионшипе. И все это происходит в команде, где недавно в одной заявке оказывались Дрогба, Думбия, Жервиньо, Бони и Калу.

«Наш»

Отдельно стоит сказать о 19-летнем Эбуэ Куасси – бывшем полузащитнике «Краснодара», который несколько лет числился в нашей команде, с нынешнего сезона стал подпускаться к основе Олегом Кононовым, причем даже отличился в еврокубках, а зимой благополучно отбыл покорять шотландские просторы – ивуарийца за 3,5 миллиона евро приобрел «Селтик». Там на счету Куасси пока всего лишь один матч в Кубке. Интересно было бы посмотреть на него сегодня, тем более что он уже играл на шикарном новом стадионе «Краснодара». Красивее истории для дебюта и не придумать.

Какая у них схема?

Эрве Ренар на победном КАН-2015 использовал схему 3-4-3, но Мишель Дюссье на прошедшем в этом году Кубке Африки играл 4-3-3, хотя и не слишком удачно – из группы «слоны» не выбрались. Дело, правда, как оказалось, совсем не в схеме, скорее, в кадрах. Для любой современной схемы у Кот-д’Ивуара сейчас серьезный недобор исполнителей.

Вряд ли сегодня временный тренер африканцев будет экспериментировать с расстановкой (скажем, 3-5-2), а Марк Вильмотс в сборной Бельгии, в основном играл по популярной 4-2-3-1. Хотя в нынешних условиях можно сыграть и 4-3-3: уж с защитой пока еще порядок, в центре поля Ди поможет юный игрок «Аталанты» Франк Кесси, который уже запомнился отличным дриблингом и наколотил шесть голов в нынешнем сезоне Серии А, а третьим в этой компании наверняка будет полузащитник «Метца» Шейк Дукуре. А в атаке любопытно было бы взглянуть на трио форвардов Заха-Коджиа-Сьо, и тогда состав будет сверхатакующим.

Говорящие цифры

Немного статистики, которая поможет еще лучше понять, как в Кот-д’Ивуаре идет смена поколений. Среди футболистов, вызванных на матчи с Россией и Сенегалом, больше всего опыта у Ди – 36 игр за сборную. Рубеж «20+ матчей за сборную» перешагнули лишь пять игроков. Лучший бомбардир – Коджия, но на его счету всего четыре гола. Средний возраст команды – 25 лет. Притом действительно молодых игроков, которые могли бы играть за команду U21 – всего трое.

Проще говоря, у Кот-д’Ивуара происходит смена поколений, но совсем не так, как в некоторых даже африканских топ-сборных, когда в сборную вызывается молодежь, способная через 4-5 лет покорить континент. Сегодняшние «слоны» – уже достаточно опытные футболисты, особенно это касается вратарей и линии защиты. А ярких имен больше нет. Тем любопытнее посмотреть, как же на их фоне будет выглядеть сборная России, с которой происходит примерно та же история.

Отборочные матчи к ЧМ. Африка Африка
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1490374426
0-1 !!! игры нет! Черчес ищет пятый угол! Срочно найдите Бердыева!
Ответить
Cant Stop
1490374507
сборная опять бухала перед матчем видимо..... смотреть противно на такую игру
Ответить
sergey_86-76
1490376692
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ. МЫ ГОТОВИМСЯ К ЧМ. ПОСЛЕ ЧМ: А ЧЕ МЫ, ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ.
Ответить
alex1951
1490377266
Эх ребятки ,все шутите, а ведь не до шуток! И дело даже не в Черчесе. Футбол в России уже давно к х уям свели..... Готовимся к позору через год,чемп не отменить,заднего хода нет. ....Эх был бы Сталин жив.....
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+