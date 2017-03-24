Без Туре и Дрогба, но с защитником из «МЮ». Что надо знать о новой сборной Кот-д’Ивуара

Мы с ними играли?

Да, один раз. В августе 2012-го на стартовый матч Фабио Капелло во главе сборной России пришли 12 500 зрителей. Заодно и посмотрели на Дрогба и братьев Туре. Не лучший матч нашей команды закончился вничью 1:1 – на гол Дзагоева точный ударом ответил Градель. Кроме того, эта игра стала последней для Андрея Аршавина в футболке национальной сборной.

Как у них с результатами последние годы?

Неровно. От провала до золота. На ЧМ-2014 стартовали с победы, но вылетели, пропустив вперед скучных греков с хитрюгой Фернанду Сантушем. На следующий год «белый шаман» Эрве Ренар привел Кот-д’Ивуар к долгожданному чемпионству в Африке, выиграв КАН-2015. А через два года опять провал, «слоны» набрали лишь два очка в группе и с треском вылетели с Кубка Африки-2017.

Но в Россию к нам еще раз приедут?

Пока неизвестно. В квалификации к ЧМ-2018 у Кот-д’Ивуара непростая группа, состоящая также из Габона, Марокко и Мали. Последних «слоны» обыграли, в Марокко сыграли вничью, так что пока лидируют, но прошло лишь два тура, впереди еще четыре. Все решится уже в осенних матчах, а там уж Обамеянг, Буссуфа и Каборе спуску ивуарийцам не дадут.

У них известный тренер?

Да. Только сегодня он руководить командой не будет. Несколько дней назад сборную Кот-д’Ивуара официально возглавил Марк Вильмотс, который вместе с командой Бельгии доходил до четвертьфиналов ЧМ-2014 и Евро-2016, однако тренировать «слонов» он будет в следующих матчах. Сегодня же команда сыграет под управлением и.о. главного тренера – Дюссье Камара.

Туре, Дрогба, Думбия, Жервиньо, Бони, Калу, Орье – где все эти люди?

Дрогба, Туре и Калу уже закончили карьеру в сборной, остальные по разным причинам не вызваны. По сравнению с заявкой на Кубок Африки-2017 сейчас сборная Кот-д’Ивуара обновлена чуть более чем на треть: восемь новых футболистов. Конечно, многие из них совсем не на слуху.

На кого тогда смотреть?

По большому счету, в нынешней заявке команды широко известны лишь два футболиста – нынешний защитник «МЮ» Эрик Байи и бывший форвард манкунианцев Вилфрид Заха, выступающий за «Кристал Пэлас». Напарник Байи по центру обороны – Вилфрид Канон – выигрывал золото на Кубке Африки-2015. Левый защитник практически неизменен – это Адама Траоре. За центр поля будет отвечать капитан команды – полузащитник «Базеля» Серей Ди.

В нападении все печально – кроме Заха есть, конечно, Джованни Сьо из «Ренна», у него в активе 21 матч за сборную. Но при этом всего три гола. Можно отметить и Джонатана Коджиа из «Астон Виллы», болтающейся в английском Чемпионшипе. И все это происходит в команде, где недавно в одной заявке оказывались Дрогба, Думбия, Жервиньо, Бони и Калу.

«Наш»

Отдельно стоит сказать о 19-летнем Эбуэ Куасси – бывшем полузащитнике «Краснодара», который несколько лет числился в нашей команде, с нынешнего сезона стал подпускаться к основе Олегом Кононовым, причем даже отличился в еврокубках, а зимой благополучно отбыл покорять шотландские просторы – ивуарийца за 3,5 миллиона евро приобрел «Селтик». Там на счету Куасси пока всего лишь один матч в Кубке. Интересно было бы посмотреть на него сегодня, тем более что он уже играл на шикарном новом стадионе «Краснодара». Красивее истории для дебюта и не придумать.

Какая у них схема?

Эрве Ренар на победном КАН-2015 использовал схему 3-4-3, но Мишель Дюссье на прошедшем в этом году Кубке Африки играл 4-3-3, хотя и не слишком удачно – из группы «слоны» не выбрались. Дело, правда, как оказалось, совсем не в схеме, скорее, в кадрах. Для любой современной схемы у Кот-д’Ивуара сейчас серьезный недобор исполнителей.

Вряд ли сегодня временный тренер африканцев будет экспериментировать с расстановкой (скажем, 3-5-2), а Марк Вильмотс в сборной Бельгии, в основном играл по популярной 4-2-3-1. Хотя в нынешних условиях можно сыграть и 4-3-3: уж с защитой пока еще порядок, в центре поля Ди поможет юный игрок «Аталанты» Франк Кесси, который уже запомнился отличным дриблингом и наколотил шесть голов в нынешнем сезоне Серии А, а третьим в этой компании наверняка будет полузащитник «Метца» Шейк Дукуре. А в атаке любопытно было бы взглянуть на трио форвардов Заха-Коджиа-Сьо, и тогда состав будет сверхатакующим.

Говорящие цифры

Немного статистики, которая поможет еще лучше понять, как в Кот-д’Ивуаре идет смена поколений. Среди футболистов, вызванных на матчи с Россией и Сенегалом, больше всего опыта у Ди – 36 игр за сборную. Рубеж «20+ матчей за сборную» перешагнули лишь пять игроков. Лучший бомбардир – Коджия, но на его счету всего четыре гола. Средний возраст команды – 25 лет. Притом действительно молодых игроков, которые могли бы играть за команду U21 – всего трое.

Проще говоря, у Кот-д’Ивуара происходит смена поколений, но совсем не так, как в некоторых даже африканских топ-сборных, когда в сборную вызывается молодежь, способная через 4-5 лет покорить континент. Сегодняшние «слоны» – уже достаточно опытные футболисты, особенно это касается вратарей и линии защиты. А ярких имен больше нет. Тем любопытнее посмотреть, как же на их фоне будет выглядеть сборная России, с которой происходит примерно та же история.