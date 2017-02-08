Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира


    3
    Голосов: 17
    08.02.2017 19:50
    Согласно France Football, самым ценным игроком на правом краю обороны является защитник «ПСЖ» Маркиньос. «Бомбардир» показывает девушку, которая помогает молодому футболисту прогрессировать.

    Кэрол – известная в Бразилии певица, которая заслужила признание еще в 15 лет, когда ее песни стали попадать на YouTube. Она начинала петь еще в три года в караоке-зале, который принадлежал ее отцу, а ближе к совершеннолетию дела совсем пошли в гору после выступлений на различных шоу.

    В 2014 году Кэрол познакомилась с Маркиньосом через Instagram. В скором времени она стала жить в Париже у футболиста. Поженилась парочка прошлым летом.

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)

    text

    Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino)


    Алиса Казьмина – первая официальная жена Аршавина

    Кьяра Пиконе – сексуальная вдохновительница Хавьера Пасторе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Кэрол Кабрино
    Рейтинг: 3 Голосов: 17
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      BiTcH 27 февраля 2017, 16:31

      Фигура норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      RScat 24 февраля 2017, 03:42

      Наши Насти не хуже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Victor09 19 февраля 2017, 22:15

      Вы хоть видите, что все надписи на инстаграмных фото этих телок написаны на языке наших врагов!! Или вы только на сиськи и жопы смотрите! Такие слова, как "вподобань", "стежити", "коментарiв"--чьи это слова? А?! За кого вы "Бомбардир"?!? Вы предали нашу Родину! Русофобы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 февраля 2017, 01:14

      держит себя в форме,что не каждой дано,да и довольно милая девчуля!)хотя добавлю бразильяночки всегда выделялись))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 11 февраля 2017, 23:45

      Тёплая штучка )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 февраля 2017, 17:09

      Красота ,да и только. Девушка с спортивным телосложением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 10 февраля 2017, 01:18

      Интересно, а мозги у неё есть, или она так, для е*ли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > PopCorn963 10 февраля 2017, 14:27

      А где связь между внешним видом и наличием мозгов? Или ты внук Павла Глобы и определяешь все по фото ?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 > Platon Faustov 10 февраля 2017, 15:31

      Во-первых: мне ИНТЕРЕСНО, я не знаю правду о ней. Во-вторых: я предположил эту версию, потому что на некоторых фотографиях видны дебильные селфи. Вопросы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > PopCorn963 11 февраля 2017, 03:08

      Если уж так углубляться, то где рамки дебильных селфи и нет ? Тут только грани понимания каждого человека. Может хоть на голове ходить, ума от этого ни больше, ни меньше не станет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 9 февраля 2017, 12:43

      Ничего особенного

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Den Bull 9 февраля 2017, 15:44

      Да ты чё?)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 февраля 2017, 12:23

      нормуль самка..зачет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 февраля 2017, 07:37

      Горячая штучка..)))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11