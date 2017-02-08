Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Согласно France Football, самым ценным игроком на правом краю обороны является защитник «ПСЖ» Маркиньос. «Бомбардир» показывает девушку, которая помогает молодому футболисту прогрессировать.
Кэрол – известная в Бразилии певица, которая заслужила признание еще в 15 лет, когда ее песни стали попадать на YouTube. Она начинала петь еще в три года в караоке-зале, который принадлежал ее отцу, а ближе к совершеннолетию дела совсем пошли в гору после выступлений на различных шоу.
В 2014 году Кэрол познакомилась с Маркиньосом через Instagram. В скором времени она стала жить в Париже у футболиста. Поженилась парочка прошлым летом.