Кэрол Кабрино – жена самого дорогого правого защитника мира

Согласно France Football, самым ценным игроком на правом краю обороны является защитник «ПСЖ» Маркиньос. «Бомбардир» показывает девушку, которая помогает молодому футболисту прогрессировать.

Кэрол – известная в Бразилии певица, которая заслужила признание еще в 15 лет, когда ее песни стали попадать на YouTube. Она начинала петь еще в три года в караоке-зале, который принадлежал ее отцу, а ближе к совершеннолетию дела совсем пошли в гору после выступлений на различных шоу.

В 2014 году Кэрол познакомилась с Маркиньосом через Instagram. В скором времени она стала жить в Париже у футболиста. Поженилась парочка прошлым летом.

text Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino) Дек 23 2016 в 8:25 PST

text Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino) Дек 29 2016 в 2:52 PST

text Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino) Дек 28 2016 в 12:10 PST

text Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino) Дек 30 2016 в 3:34 PST

text Фото опубликовано Carol Cabrino (@carolcabrino) Июн 8 2015 в 9:43 PDT

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