«Надеюсь побить рекорд Марадоны». Как дважды не умереть под дулом пистолета и стать самым крутым игроком Серии А

Неаполь. Поздний осенний вечер 2011 года. Только что девушка Эсекьеля Лавесси Янина припарковала свой авто на одной из улочек, как вдруг сзади к ней подошли двое крепких парней. В руках у одного из них оказался пистолет. Требование было одно – отдать часы. Беззащитной девушке ничего не осталось, как распрощаться с дорогущими Rolex. «Этот город – говно», – предел ее гнева выходил далеко за пределы криминального миллионника на юге Италии. На эмоциях девушка вспылила, на что получила резкий ответ. «Когда на дворе кризис, не стоит расхаживать с Rolex на руках», – негодуя, парировал возлюбленной Лавесси президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Позднее девушка принесла извинения за свои высказывания, однако настроение Янины с полуслова уловил Марек Гамшик. Неделей раньше его беременная жена Мартина так же была подвержена нападению. Тыча оружием, неизвестные остановили ее BMW, выставили хозяйку из машины и скрылись на нем в неизвестном направлении. Сам словак к тому времени уже влипал в подобные ситуации. В 2008 году трое неизвестных в маске на скутере подъехали к авто, в котором находился футболист, и, разбив окно, ткнули дуло пистолета прямо ему в лоб. Требование было все то же – отдать часы.

«Это был мой любимый Rolex за 11 тысяч евро, часы так и не нашли», – вспоминает опечаленный Марек. Через пять лет история в точности повторилась. Только теперь преступников было двое, а Гамшик остался не только без часов, но и без других ценностей. Кроме словака, в «Наполи» от рук злоумышленников страдали и Лавесси, и Кавани, и Бехрами. Поговаривали, что все преступные деяния были совершены, чтобы дестабилизировать обстановку в «Наполи». Однако ни Гамшика, ни руководство клуба, ни кого-то другого из игроков это морально не пошатнуло.

Неоднократные угрозы лишения жизни его близким и лично ему не смогли отнять у Гамшика главного – любви к Неаполю и верности «Наполи». «Этот город – мой второй дом. Я стал практически словако-неаполитанцем», – признается Марек. Эта любовь зародилась у него в 2007 году, когда выбирая между донецким «Шахтером» и «Наполи» (по слухам, за игроком также следили ЦСКА и «Локомотив»), тогда еще футболист «Брешии» точно знал, где продолжит карьеру. Этот роман длится вот уже 10 лет. «Гамшик выступает за «Наполи» уже долгое время. Он настоящая икона Неаполя», – говорит экс-партнер словака Эдинсон Кавани.

Предложений, которые были отвергнуты Гамшиком за это время, хватит, чтобы выпустить целое пособие в стиле «Верность клубу (под редакцией Франческо Тотти)». Наиболее предметные из них – от «Милана» и «Манчестер Юнайтед». Говорят, что в 2011 году трансфер словака в миланский клуб сорвался из-за запрета, наложенного владельцем Сильвио Берлускони. Итальянцу показалось, что этот переход навредит его политической карьере и снизит поддержку жителей Неаполя перед выборами. «МЮ» же словак отказал сознательно, хотя и давно подтапливает за «красных дьяволов». В ответ на предложение мечты полузащитник продлил контракт с «Наполи». О своем же будущем словак рассуждает патриотично: «Думаю, всем понятно, что для меня в Италии существует только один клуб. Может быть, я даже завершу здесь карьеру».

Принцип Гамшика прост: вместо того чтобы просто перейти в топ-клуб, он делает таковой из «Наполи». Когда команда перешагнула через этап банкротства и вернулась в Серию А, словак стал главным прорабом превращения захудалого домика в элитный коттедж. По его словам, сегодня «Наполи» – команда, достигшая пика: «Я в Неаполе уже 10 лет, но так мощно мы не играли никогда. Это лучший «Наполи» за все время моего нахождения здесь».

С ним голубые выиграли Кубок Интертото, с ним дважды завоевали Кубок Италии, с ним четырежды попали в тройку сильнейших в Серии А. Осталось только примерить чемпионскую корону и победить в Лиге чемпионов. «Гамшик мог давно выступать в Китае и зарабатывать столько денег, сколько бы захотел. Но он очень любит «Наполи», – рассказал агент игрока Мартин Петрас. Преданность клубу подтверждается татуировкой на левой руке футболиста. «Наполи», и больше ничего не надо.

Словак верен не только «Наполи», но и своей прическе. Представить Гамшика без ирокеза так же невозможно, как «Ювентус» без чемпионства или «Рому» без Тотти. Однако дважды он его все же лишался. Сначала когда сборная Словакии вышла на чемпионат мира, потом – когда «Наполи» выиграл Кубок Италии. Обещал – сделал, это вам не Газзаев. «Говорят, что моя сила заключается в прическе? Будем считать, что это мой ритуальный атрибут. Я ношу ее с ранних лет, в Италии она всем нравится», – смеется словак.

В недавнем матче «Наполи» сравнял с землей «Болонью» (7:1), а Гамшик сделал хет-трик, доведя счет голам в нынешнем сезоне Серии А до девяти. Для полузащитника у него просто бешеная результативность. На протяжении 10 лет он забивал не менее пяти голов за сезон, а в лучшем из них наколотил целых 13. Голевое чутье не покидает Марека с детства. Будучи пацаном, он часто играл на позиции форварда, а в одном из матчей забил аж 16 голов.

На счету Гамшика за «Наполи» значатся 109 голов. Больше – только у Марадоны (115). Учитывая, что нынешний сезон еще далек от заката, а словаку стукнет только 30 лет, уже скоро великий аргентинец сможет выкурить сигару в честь нового короля Неаполя. «Марадона уникален, и никто не будет таким, как он. Но мне хочется побить его рекорд в 115 голов», – не скрывает Гамшик.

Словак делает все, чтобы уже сейчас быть еще сильнее. Недавно полузащитник заявил, что стал придерживаться диеты, отказавшись от вредной пищи: «Я перестал пить кока-колу. Теперь в мой рацион входят только овощи и другая легкая еда».

Прошлый «Наполи» – эпоха Диего Марадоны, современный – эра не Игуаина или Кавани, а именно Гамшика. С Марадоной клуб выигрывал Кубок УЕФА. Замахнется ли на Лигу чемпионов с Гамшиком?