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    В поисках Уткина и Стогниенко. Что смотреть, если надоел «Матч ТВ»


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    Голосов: 6
    03.02.2017 10:00
    Главный спортивный канал страны «Матч ТВ» стал предметом критики, участились скандалы, связанные с уходом ряда крупных комментаторов. Данил Замалетдинов рассказывает о лучших футбольных программах, которые показывают не по «Матч ТВ».

    «Футбол России»

    Кто ведет: Владимир Стогниенко, Илья Казаков

    Когда выходит: по понедельникам, 00:30, «Россия 24»

    Владимир Стогниенко давно уже считается одним из лучших или, по крайней мере, одним из самых оригинальных русскоязычных футбольных комментаторов. Позитивным моментом в появлении «Матч ТВ» было соединение в одну редакцию крутых журналистов вроде Стогниенко, Уткина и Розанова.

    Однако в конце апреля, меньше чем через полгода после запуска «Матча», Стогниенко покинул канал, вернувшись на ВГТРК. Подробности ухода комментатор раскрывать не стал, сказав лишь, что «так сложились обстоятельства», и что к каналу у него претензий нет.

    Как сотрудник ВГТРК Стогниенко откомментировал кучу матчей Евро и попал в странный конфликт с женой Погребняка, которая обвинила его в недостаточно лояльном отношении к российской сборной. В конце июля Стогниенко возглавил службу спортивных новостей ВГТРК и получил ТЭФИ за работу на матче «ЦСКА – Спартак».

    В новом телевизионном сезоне Стогниенко возобновил программу «Футбол России», которую выпускал ВГТРК еще на существовавшем тогда канале «Россия 2». Соведущий Стогниенко – бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

    В основе каждого выпуска – большое интервью с экспертом, вокруг которого выстраивается тема, и дополнительные комментарии ведущего. Темы большие и, естественно, посвящены именно российскому футболу.

    Формат удобен, потому что интервью разбивается дополнительной информацией по теме и формирует полное понимание проблемы. Спикеры – высокого уровня (Массимо Каррера, Андрей Аршавин, Алексей Сафонов).

    «Спорт с Василием Уткиным»

    Кто ведет: Василий Уткин

    Когда выходит: каждый день, 22:45, «РБК ТВ»

    Об отношениях Василия Уткина и Тины Канделаки когда-нибудь, наверное, напишут книгу. Они начали ругаться еще за несколько месяцев до начала работы «Матча». Потом Уткин все же на канал пришел, уснул в эфире Лиге Чемпионов и был уволен.

    С тех пор комментатор стал активно работать в барах, подписал контракт с «Евроспортом» и увеличил свое присутствие на радио. С начала этого года Уткин ведет спортивную программу на канале «РБК ТВ».

    РБК – одна из немногих объективных медийных площадок в российской журналистике, которая, в силу своей деловой направленности, может оставаться независимой и избегать цензуры даже на телевидении. Впрочем, к программе Уткина это прямого отношения не имеет.

    «Спорт с Василием Уткиным» уже успели сравнить с легендарной программой «Футбольный клуб», из редакции которой, по сути, вышло большинство современных российских комментаторов. Но сравнение достаточно условное. Формат программы – анонсы главных событий ближайшей недели, в которые вплетаются основные события недели прошедшей.

    Отдельное место занимает оценка букмекерских коэффициентов на главный матч недели. Так как деньги – основная тема канала, ставки здесь кажутся вполне уместными и отлично подходящими для аудитории.

    Новый выпуск выходит раз в неделю, но повторяется каждый день.

    Радио в Интернете

    С увеличением популярности Интернета радио, как и другие медиаканалы, начало испытывать серьезные проблемы, связанные с потерей аудитории, особенно молодежной. Чтобы эти проблемы хоть как-то решить, радио стало активно внедряться в сетевое вещание. В частности, за счет видеотрансляций.

    Радио по определению работает оперативнее и интенсивнее, чем ТВ. В нем меньше рекламы и больше дискуссий. Но при этом, естественно, нет той визуализации, которую предлагает телевизор. Наиболее активно видео-трансляции используют «Спорт ФМ» и «Эхо Москвы».

    У первых про футбол программ полно, но главной является «100% футбола». На «Эхе» программу «Футбольный клуб» ведет, опять-таки, Василий Уткин. Но если РБК сохраняет строгий новостной формат, тут больше субъективной оценки, личных итогов и общения со слушателями. Да и соведущий Уткина – Сергей Бунтман – фигура в российской журналистике далеко не последняя.

    «Картавый футбол»

    Кто ведет: Никита Ковальчук

    Блогеры – отдельная тема. Удивительно, но качественных футбольных видеоблогеров в России не так много (в Англии, например, их полно). «Картавый футбол», при всей ее спорности, – программа качественная.

    Формат стенд-апа, нецензурная лексика и огромная субъективность являются элементом и составляющей частью гражданской журналистики, поэтому сейчас минусами ее уже не считают. Лучше обратить внимание на то, как при достаточно ограниченных ресурсах получается создать продукт с красивой картинкой и полноценным анализом ключевых событий недели.

    Свободный формат дает возможность поднимать темы, которые на каналах федерального уровня поднимают с большим трудом и опаской.

    «Спорт на Дожде»

    Кто ведет: Алексей Андронов, Кирилл Дементьев, Андрей Вульф

    Когда выходит: по вторникам, «Дождь»

    Еще два комментатора, ушедшие с «Матча» – Алексей Андронов и Кирилл Дементьев – работают теперь на телеканале «Дождь». Спортивная программа «Дождя» очень проста по своему формату и копирует популярную программу «Деньги».

    Четыре ведущих (3 постоянных и 1 приглашенный эксперт), информационно-аналитический разбор главных спортивных событий недели, по сути, отсутствие студии и декораций. Все знают, что у канала есть финансовые проблемы, но решает он их чрезвычайно оригинально. Спортивная программа в таком формате приобретает большую динамичность и дает возможность открытой дискуссии.

    «Спорт на Дожде» – это в меньшей степени аналитическая программа для знатоков. Здесь больше времени уделяется эмоциям, человеческим интересам и политической подоплеке. Но зато здесь есть и альтернативная точка зрения на вопросы типа допинга, лимита и государственного финансирования.

    А альтернативная точка зрения на телевидение – путь к общественному плюрализму.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: lenta.ru, youtube.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 февраля 2017, 14:14

      Строгниенко жаль, что ушел с Матч ТВ, а вот Уткина еще подальше отправить вместе с другой птичьей фамилией.

      0
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      Рейтинг: +98

      Victor1961 3 февраля 2017, 14:10

      Чем больше, тем лучше - будет из чего выбирать!

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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 3 февраля 2017, 13:59

      Ну и радио явно лишнее, в лиде же сделан упор на то, что в статье будут представлены именно программы на ТВ.
      А спортивное радио в инете в России - это дохоый номер, знаю это на своём опыте.

      0
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      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 3 февраля 2017, 13:57

      Ковальчук - не обычный блоггер, он работал на России 2 долгое время , сейчас сотрудничает с 1xbet.

      0
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      Рейтинг: +12

      cnoptuk 3 февраля 2017, 11:49

      Помню как Андронов вел дискуссию на программе после тура со спартачами геничем и черданцевым ,т.к. последние решили обсуждать всю передачу только свой спартак, после этого я больше не слышал его комментариев((

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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 3 февраля 2017, 11:41

      очень печально, что Стогниенко в 00:30 выходит...

      0
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      Рейтинг: +17

      vetalio 3 февраля 2017, 11:12

      Ну ему же надо как то проявлять себя

      0
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      Рейтинг: +18

      Tony Sam 3 февраля 2017, 11:03

      Если Стогниенко еще развивается как специалист,то Уткин больше мелькает в скандалах.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 февраля 2017, 10:40

      Кроме того по Eurosport Стогниенко и Уткин комментируют MLS, Championship и кубковые матчи ведущих европейских чемпионатов. Меня лично за...л на Матче Чердак с его искусственным криком и Розанов с заунывными теоретическими рассуждениями (имхо).

      2
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      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 3 февраля 2017, 10:40

      Стогниенко лучший) а для разнообразия и Картавого Ника посмотреть можно.

      1
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