Кержаков может уехать к Аршавину. Роналду уговаривают на переход в «Интер». Дайджест событий дня

«Локомотив» подписывает Фарфана

Новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус знаком по работе в «Шальке» с известным перуанским форвардом Джефферсоном Фарфаном. Возможно, это помогло железнодорожникам договориться с футболистом о полугодичном контракте, который может быть продлен еще на год. В скором времени Фарфан пройдет в «Локо» медосмотр и присоединится к команде уже на втором сборе в Испании.

Каррере очень нужен защитник ЦСКА

Уход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Спартак» кажется абсолютно нереальным, но главный тренер красно-белых Массимо Каррера все еще подумывает о трансфере.

«Тема перехода в «Спартак» Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в «Спартак», не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник, близкий к ситуации.

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«Краснодар» готовится арендовать Шишкина

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре» – он уже проходит медицинское обследование в стане «быков», после чего присоединится к клубу на правах аренды. При этом «Краснодар» будет иметь право выкупа футболиста. Напомним, в нынешнем сезоне РФПЛ Шишкин сыграл десять матчей за «Локо».

«Зениту» нужен полузащитник ПСВ

Не так давно этот игрок забивал в ворота ЦСКА и «Ростова» в Лиге чемпионов, а с нынешнего года мог бы трепать нервы этим клубам уже в «Зените». Впрочем, несмотря на интерес сине-бело-голубых, руководство ПСВ не захотело отпускать Дэйви Проппера. «Мы получили предложение от «Зенита», но не приняли его. Проппер остается в ПСВ», – заявил пресс-атташе голландского клуба. А летом хавбек сам отказался от перехода в российскую команду.

Кроме того, «Зенит» решил отпустить полузащитника Павла Могилевца в «Ростов» в обмен на Кристиана Нобоа. В этой сделке также еще ничего не ясно.

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Рязанцев – к Семаку, Кержаков – за рубеж?

«Зенит» и «Уфа» ведут переговоры о переходе полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева в команду Сергея Семака. Кроме того, форвард Александр Кержаков может воссоединиться в «Кайрате» с Андреем Аршавиным, поскольку российскому футболисту, по слухам, никак не удается найти общий язык с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу.

«Атлетико» влетел на «Барселону» в полуфинале Кубка Испании

Им грустно, а нам – то, что нужно. Два отличных матча состоятся уже в начале февраля: первого числа «Атлетико» примет «Барселону» на своем поле, а через семь дней отправится на «Камп Ноу». Во втором полуфинале встретятся «Алавес» и «Сельта».

Роналду уговаривают уйти из «Реала»

И сделать это пытается полузащитник «Интера» Жоао Мариу, который вместе с Криштиану Роналду выиграл прошлым летом Евро-2016 в составе сборной Португалии .

«Я пытаюсь уговорить его перейти в «Интер», но сделать это будет тяжело, – смеется Мариу. – Для меня Криштиану не только партнер по сборной, но и друг, хороший человек и настоящий лидер». Впрочем, команда Мариу занимает сейчас пятое место в Серии А. Пожалуй, Криштиану долго раздумывать не станет.

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«Реал» и «Челси» готовят обмен футболистами

В трансфере голкипера «Челси» Тибо Куртуа очень заинтересован мадридский «Реал», а главный тренер «синих» Антонио Конте готов отпустить вратаря, если испанцы включат в сделку своего нападающего Альваро Морату. Кроме того, сегодня прошла новость о том, что Мората точно покинет «Реал», если в клубе не сменится тренер, ведь при Зинедине Зидане форвард довольно редко появляется на поле. Известно, что интерес к Морате проявляют «Ювентус», «Челси» и «Арсенал».

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