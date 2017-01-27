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  • Кержаков может уехать к Аршавину. Роналду уговаривают на переход в «Интер». Дайджест событий дня

Кержаков может уехать к Аршавину. Роналду уговаривают на переход в «Интер». Дайджест событий дня

«Локомотив» подписывает Фарфана

Новый спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус знаком по работе в «Шальке» с известным перуанским форвардом Джефферсоном Фарфаном. Возможно, это помогло железнодорожникам договориться с футболистом о полугодичном контракте, который может быть продлен еще на год. В скором времени Фарфан пройдет в «Локо» медосмотр и присоединится к команде уже на втором сборе в Испании.

Каррере очень нужен защитник ЦСКА

Уход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Спартак» кажется абсолютно нереальным, но главный тренер красно-белых Массимо Каррера все еще подумывает о трансфере.

«Тема перехода в «Спартак» Марио Фернандеса не то что закрыта, она и не открывалась. Марио даже в теории не станет обсуждать переход в «Спартак», не говоря уже о позиции клуба: ЦСКА никогда не продаст своего лучшего игрока такому принципиальному сопернику. Единственное, что правда во всей этой истории, так это повышенный интерес к Марио со стороны Массимо Карреры», — рассказал источник, близкий к ситуации.

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«Краснодар» готовится арендовать Шишкина

Защитник «Локомотива» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Краснодаре» – он уже проходит медицинское обследование в стане «быков», после чего присоединится к клубу на правах аренды. При этом «Краснодар» будет иметь право выкупа футболиста. Напомним, в нынешнем сезоне РФПЛ Шишкин сыграл десять матчей за «Локо».

«Зениту» нужен полузащитник ПСВ

Не так давно этот игрок забивал в ворота ЦСКА и «Ростова» в Лиге чемпионов, а с нынешнего года мог бы трепать нервы этим клубам уже в «Зените». Впрочем, несмотря на интерес сине-бело-голубых, руководство ПСВ не захотело отпускать Дэйви Проппера. «Мы получили предложение от «Зенита», но не приняли его. Проппер остается в ПСВ», – заявил пресс-атташе голландского клуба. А летом хавбек сам отказался от перехода в российскую команду.

Кроме того, «Зенит» решил отпустить полузащитника Павла Могилевца в «Ростов» в обмен на Кристиана Нобоа. В этой сделке также еще ничего не ясно.

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Рязанцев – к Семаку, Кержаков – за рубеж?

«Зенит» и «Уфа» ведут переговоры о переходе полузащитника сине-бело-голубых Александра Рязанцева в команду Сергея Семака. Кроме того, форвард Александр Кержаков может воссоединиться в «Кайрате» с Андреем Аршавиным, поскольку российскому футболисту, по слухам, никак не удается найти общий язык с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу.

«Атлетико» влетел на «Барселону» в полуфинале Кубка Испании

Им грустно, а нам – то, что нужно. Два отличных матча состоятся уже в начале февраля: первого числа «Атлетико» примет «Барселону» на своем поле, а через семь дней отправится на «Камп Ноу». Во втором полуфинале встретятся «Алавес» и «Сельта».

Роналду уговаривают уйти из «Реала»

И сделать это пытается полузащитник «Интера» Жоао Мариу, который вместе с Криштиану Роналду выиграл прошлым летом Евро-2016 в составе сборной Португалии .

«Я пытаюсь уговорить его перейти в «Интер», но сделать это будет тяжело, – смеется Мариу. – Для меня Криштиану не только партнер по сборной, но и друг, хороший человек и настоящий лидер». Впрочем, команда Мариу занимает сейчас пятое место в Серии А. Пожалуй, Криштиану долго раздумывать не станет.

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«Реал» и «Челси» готовят обмен футболистами

В трансфере голкипера «Челси» Тибо Куртуа очень заинтересован мадридский «Реал», а главный тренер «синих» Антонио Конте готов отпустить вратаря, если испанцы включат в сделку своего нападающего Альваро Морату. Кроме того, сегодня прошла новость о том, что Мората точно покинет «Реал», если в клубе не сменится тренер, ведь при Зинедине Зидане форвард довольно редко появляется на поле. Известно, что интерес к Морате проявляют «Ювентус», «Челси» и «Арсенал».

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Россия. Премьер-лига Испания. Кубок Россия Челси Реал Интер Португалия Барселона Атлетико Кайрат Уфа Зенит ПСВ Локомотив Краснодар ЦСКА Спартак Шишкин Роман Рязанцев Александр Нобоа Кристиан Кержаков Александр Роналду Криштиану Фарфан Джефферсон Мората Альваро Могилевец Павел Куртуа Тибо Мариу Жоау Фернандес Марио Проппер Дэйви Конте Антонио Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Вамфири
1485548825
что то у Кержа не ладится с тренерами,с Боашем на ножах,с Мистером тоже не найти язык??? но будет жаль,если уедет из ЗЕНИТА!!!
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LokoBars87
1485550436
Керж сдулся лет 5-6 ещё назад,ему карьеру лентяю надо заканчивать,а не в Кайрат собираться.
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Lokofint
1485576936
Считаю что сельта возмет кубок!
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Luis Figo
1485577759
Рон если даже покинет Реал то только ради Китая! ))
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headvk
1485578855
Интер сейчас не тот что бы туда Рон пришёл.
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NNNN-4
1485583602
"Ждун. Чемпионство «Спартака, стадион «Зенита», совесть Кокорина и другие вещи, которые мы вечно ждем" Срун. И вечно обсираемся
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GSKA1974
1485587055
М-да! Кержаков-нормальный футболист.Чего гнобят человека?
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vetalio
1485588020
Кержу играть надо.
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umarjon1935
1485603497
Зачем Кержакову все время сидеть на скамье запасных?!!!!
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artem 81
1485660072
пора
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