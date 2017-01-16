Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Такого вы еще не видели. Кот с собакой прервали матч чемпионата Мексики


    4
    Голосов: 7
    16.01.2017 16:00
    Гуляющую по полю кошку мы видели, собаку – тоже. А чтобы оба останавливали одну и ту же игру – пожалуй, впервые.

    Жаль, что это не произошло одновременно – это были б кадры века. Но и без того получилось забавно. Матч мексиканского чемпионата между «Пачукой» и «Чьяпасом» был прерван на 66-й минуте, когда по полю принялась скакать собака. Пес был дружелюбно настроен и тоже хотел поиграть, а уходить отказывался. Стюардам пришлось сделать из ремня поводок и вывести животное с поля.

    Ну, собака на поле, что тут удивительного – бывает в каждом чемпионате. Но через 19 минут на арене появился новый гость. Симпатичный кот скромно уселся неподалеку от углового флажка посмотреть футбол. Будто бы обозначив свои стремления: мол, я тут просто посижу, да погляжу, а не буду наворачивать круги, как этот глупец. Впрочем, судья кошачий порыв не оценил, и животному пришлось покинуть поле.

    Собаку, кстати, потом сфотографировали в раздевалке «Пачуки». Куда отправился кот – неизвестно. Впрочем, если б он заявился прямо к президенту клуба – вряд ли бы кто-то этому удивился.

    А вот как это выглядело в самом матче:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: whatahowler.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 17 января 2017, 07:50

      забавно)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 января 2017, 21:18

      для многих матчей эрфэпээл это были бы самые интересные события на поле...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 16 января 2017, 17:52

      прикольно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 16 января 2017, 16:18

      Смешно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > headvk 17 января 2017, 02:02

      ...и забавно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11