Окупится ли стадион «Зенита»?

Нет.
А разве Зенит строил стадион? Лол.
Нет.
А разве Зенит строил стадион? Лол.
Лучшая статья
Очередной непрофессиональный тролинг и хэйтерство Зенита, к тому же такое впечатление что кто-то просто воспользовался своим служебным положением и по синей лавке решил поугарать на популярном ресурсе, врядли на Чемпионате или СЭ вы бы могли такое увидеть..
А причем тут команда "Зенит"? Речь о тех, кто строил, о глупости и о тех, кто воровал деньги.
Стоимость стадиона больше миллиарда евро! И это только официально. Ровно в два раза дороже, чем стадион Эмирейтс у Арсенала в Лондоне с теми же параметрами по размеру и количеству зрителей.
Что это было???????
Строили,строили,строили и,наконец,построили.Ура,товарищи!!!
Самая лучшая и лаконичная статья!!! Еще только год начался, а уже такие перлы! Так держать!!!
И, да... С Новым Годом, товарищи болельщики!
Как должен окупить себя стадион в этом году, если он строился для 2018 года? Больше стадион - больше туристов (болельщиков), а значит больше денег.
P.S. ох, представить страшно, как по городу передвигаться будем... А у Вас в Москве воздушные транспортные средства покупать нужно, если матчи в 18:00 проводиться будут)