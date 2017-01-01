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    Окупится ли стадион «Зенита»?


    4
    Голосов: 21
    01.01.2017 10:00
    «Зенит» все-таки достроил свою новую арену. «Бомбардир» отвечает на самый главный вопрос наступившего года.

    Нет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 21
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 1 января 2017, 20:20

      А разве Зенит строил стадион? Лол.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 1 января 2017, 16:43

      Лучшая статья

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      MadPampers 1 января 2017, 13:35

      Очередной непрофессиональный тролинг и хэйтерство Зенита, к тому же такое впечатление что кто-то просто воспользовался своим служебным положением и по синей лавке решил поугарать на популярном ресурсе, врядли на Чемпионате или СЭ вы бы могли такое увидеть..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      wattman > MadPampers 2 января 2017, 13:08

      А причем тут команда "Зенит"? Речь о тех, кто строил, о глупости и о тех, кто воровал деньги.
      Стоимость стадиона больше миллиарда евро! И это только официально. Ровно в два раза дороже, чем стадион Эмирейтс у Арсенала в Лондоне с теми же параметрами по размеру и количеству зрителей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 января 2017, 13:04

      Что это было???????

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 1 января 2017, 12:48

      Строили,строили,строили и,наконец,построили.Ура,товарищи!!!

      1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 января 2017, 12:44

      Самая лучшая и лаконичная статья!!! Еще только год начался, а уже такие перлы! Так держать!!!

      4
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      Рейтинг: +387

      Vizual 1 января 2017, 12:44

      Вам еще комуналку накинут в 2 раза и окупится за 10 лет :)

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 1 января 2017, 12:44

      Как строился,так же и окупаться будет ;)

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 1 января 2017, 12:35

      И, да... С Новым Годом, товарищи болельщики!

      0
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN 1 января 2017, 12:35

      Как должен окупить себя стадион в этом году, если он строился для 2018 года? Больше стадион - больше туристов (болельщиков), а значит больше денег.

      P.S. ох, представить страшно, как по городу передвигаться будем... А у Вас в Москве воздушные транспортные средства покупать нужно, если матчи в 18:00 проводиться будут)

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > MetaL0maN 1 января 2017, 12:44

      У нас все будет замечательно - для этого построили МЦК, достраиваем ТПУ и скоростные радиальные направления по ЖД транспорту ... приезжайте

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