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  • Тина Канделаки – женщина, которая отвечает за показ спорта в России

Тина Канделаки – женщина, которая отвечает за показ спорта в России

Представлять Тину Канделаки лишний раз нет смысла: ей 41 год, в юности познавала секреты пластической хирургии, но затем переключилась на шоу-бизнес, а в прошлом году возглавила общедоступный спортивный телеканал «Матч ТВ».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Канделаки – настоящая фанатка тренажерного зала, тем более что, как сама признавалась – она расположена к полноте. Отличный пример для многих.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Россия Канделаки Тина
Комментарии (26)
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Kovesh
1481907977
Жопы нет! Лицо намалёвано! Короче, как не нравилась, так и не нравится...
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Челнинец
1481913947
фотки в тренажерке огонь, шлепнуть бы)
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88serega88
1481913963
симпотичная женчина!!! но канал как анал, кроме футбола
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ivanthebest
1481914813
Женщина статная, без вопросов, но нужно заниматься тем, что умеешь, а не лезть в спорт...
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BiTcH
1481926882
Отлично выглядит в 41 год
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ufos73
1481958583
Внешность конечно у нее норм, но стоит ей рот открыть, для издавания звуков, и все убивать хочется!
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Kollljan
1481967346
Фу-у-у-у! Кошмар какой!!!
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Alan_15
1481970301
Благодаря этой с...чке , миллионы российских болельщиков не могут смотреть трансляции Ла Лтга - сильнейщего чемпионата в мире !
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Виталий1
1481971773
Редкий случай, когда в женщине уживаются внешность и ум. Дуры готовы удавиться от зависти, а прыщавая школота от отсутствия даже малейших шансов.
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Альтер
1481982210
лучше бы хачапури на родине готовила
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