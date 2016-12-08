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    • Лига Европы: «Зенит» потерпел минимальное поражение в Алкмааре, «Краснодар» – в Ницце

    Лига Европы: «Зенит» потерпел минимальное поражение в Алкмааре, «Краснодар» – в Ницце


    3.7
    Голосов: 3
    08.12.2016 21:00
    «Зенит» проиграл в Алкмааре. «Ницца» дожала «Краснодар» после удаления Гранквиста. «Бомбардир» представляет онлайн матчей российских клубов в Лиге Европы.

    АЗ – «Зенит» – 3:2

    Ринстра открывает счет уже в самом начале. 1:0 в пользу АЗ.


    Ben Rienstra Goal HD – AZ Alkmaar 1-0 Zenit... Gol-Live

    2:0. Подключение левого защитника АЗ в атаку привело ко второму голу в ворота «Зенита».


    Ridgeciano Haps Goal HD – AZ Alkmaar 2-0 Zenit... Gol-Live

    Пока у нас перерыв, посмотрите обзор шикарной игры «Браги» и «Шахтера».


    All Goals & Highlights HD – Braga 2-4 Shakhtar... Gol-Live

    Жулиано! «Зенит» отыграл один гол!


    Giuliano Goal HD – AZ Alkmaar 2-1 Zenit... Gol-Live

    Танкович забивает третий в ворота Лодыгина. Очень красивый гол!


    Muamer Tankovic Goal HD – AZ Alkmaar 3-1 Zenit... Gol-Live

    3:2! Автогол Вуйтенса.


    (Own goal) Wuytens S. HD – AZ Alkmaar 3-2 Zenit... Gol-Live

    А вот такой гол забил Мхитарян в ворота «Зари». Очень красиво!


    Henrikh Mkhitaryan Goal HD – FK Zorya Luhansk 0... Gol-Live

    Все, «Зенит» проиграл. Но это ничего не меняет – команда Луческу вышла в плей-офф с первого места.

    «Ницца» – «Краснодар» – 2:1

    Отличный момент у Смолова на последней минуте первого тайма! Однако Федор пробил немного мимо. Перерыв.

    А вот и гол! Смолов забил!


    Fedor Smolov Goal HD – Nice 0-1 Krasnodar – 08... Gol-Live

    Ох! Гранквист удален плюс пенальти в ворота «Краснодара». Босетти забивает со второй попытки – первую арбитр не засчитал.


    1-1 Alexy Bosetti Penalty Goal OGC Nice 1-1 FK... denysenathan

    2:1, Ле Маршан.


    Maxime Le Marchand Goal HD – Nice 2-1 Krasnodar... Gol-Live

    «Краснодар» потерпел минимальное поражение, но еще до матча было известно, что «быки» прошли в весеннюю часть турнира. Так что трагедии из этого результата делать не стоит, тем более, «Ницца» сумела забить свои голы только после удаления Гранквиста.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 11 декабря 2016, 00:33

      ну и голяса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 9 декабря 2016, 08:12

      С каких пор 3-2 - это минимальное? :)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 9 декабря 2016, 06:09

      лучший голкипер россии не имеющий отрицательной серии классно с 22х метров в ближний угол вратарский запустил, а потом ещё с 25 метров за шиворот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 декабря 2016, 01:11

      Очков в общую копилку, кроме Ростова, никто не принес. Печально...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 9 декабря 2016, 01:00

      Проиграли обе команды.Ждем весеннии игры!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 8 декабря 2016, 21:58

      Ни в нападении, ни в защите... Сдают игру!

      1
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