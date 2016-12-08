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  • Лига Европы: «Зенит» потерпел минимальное поражение в Алкмааре, «Краснодар» – в Ницце

Лига Европы: «Зенит» потерпел минимальное поражение в Алкмааре, «Краснодар» – в Ницце

АЗ – «Зенит» – 3:2

Ринстра открывает счет уже в самом начале. 1:0 в пользу АЗ.


Ben Rienstra Goal HD – AZ Alkmaar 1-0 Zenit... Gol-Live

2:0. Подключение левого защитника АЗ в атаку привело ко второму голу в ворота «Зенита».


Ridgeciano Haps Goal HD – AZ Alkmaar 2-0 Zenit... Gol-Live

Пока у нас перерыв, посмотрите обзор шикарной игры «Браги» и «Шахтера».


All Goals & Highlights HD – Braga 2-4 Shakhtar... Gol-Live

Жулиано! «Зенит» отыграл один гол!


Giuliano Goal HD – AZ Alkmaar 2-1 Zenit... Gol-Live

Танкович забивает третий в ворота Лодыгина. Очень красивый гол!


Muamer Tankovic Goal HD – AZ Alkmaar 3-1 Zenit... Gol-Live

3:2! Автогол Вуйтенса.


(Own goal) Wuytens S. HD – AZ Alkmaar 3-2 Zenit... Gol-Live

А вот такой гол забил Мхитарян в ворота «Зари». Очень красиво!


Henrikh Mkhitaryan Goal HD – FK Zorya Luhansk 0... Gol-Live

Все, «Зенит» проиграл. Но это ничего не меняет – команда Луческу вышла в плей-офф с первого места.

«Ницца» – «Краснодар» – 2:1

Отличный момент у Смолова на последней минуте первого тайма! Однако Федор пробил немного мимо. Перерыв.

А вот и гол! Смолов забил!


Fedor Smolov Goal HD – Nice 0-1 Krasnodar – 08... Gol-Live

Ох! Гранквист удален плюс пенальти в ворота «Краснодара». Босетти забивает со второй попытки – первую арбитр не засчитал.


1-1 Alexy Bosetti Penalty Goal OGC Nice 1-1 FK... denysenathan

2:1, Ле Маршан.


Maxime Le Marchand Goal HD – Nice 2-1 Krasnodar... Gol-Live

«Краснодар» потерпел минимальное поражение, но еще до матча было известно, что «быки» прошли в весеннюю часть турнира. Так что трагедии из этого результата делать не стоит, тем более, «Ницца» сумела забить свои голы только после удаления Гранквиста.

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Комментарии (6)
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polt
1481223529
Ни в нападении, ни в защите... Сдают игру!
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VeniaminS
1481234402
Проиграли обе команды.Ждем весеннии игры!!!
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TUMS
1481235085
Очков в общую копилку, кроме Ростова, никто не принес. Печально...
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sour12
1481252989
лучший голкипер россии не имеющий отрицательной серии классно с 22х метров в ближний угол вратарский запустил, а потом ещё с 25 метров за шиворот.
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Apocalypse
1481260358
С каких пор 3-2 - это минимальное? :)
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D'achkov
1481405608
ну и голяса
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