Видео дня. Фанаты «Хельсингборга» чуть не избили сына Хенрика Ларссона, стянув с него футболку

«Хельсингборг» впервые за 23 года покинул высший дивизион чемпионата Швеции. Случилось это под руководством Хенрика Ларссона. Отыграться болельщики «Хельсингборга» решили на его сыне – Джордане.
«Хельсингборг» уступил «Хальмстаду» со счетом 1:2 и покинул высший дивизион. Болельщики, естественно, были в гневе, но никто не мог предположить такого:
Scenerna efter att Helsingborg förlora kvalmatchen mot Halmstad, och HIF-fansen hoppa på egna spelaren Jordan Larsson. #Helsingborg #Kval pic.twitter.com/XaNjuWeelW— Morad (@moradfutbol) 20 ноября 2016 г.
Фанаты в Швеции не лучше наших. Хенрик Ларссон пытался предъявить что-то стюардам, но поздно:
Дымовые завесы там тоже обожают:
Действительно, куда смотрят стюарды?
Игроки «Хельсингборга» опустошены.
Да и у самого Хенрика нет слов.
Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press