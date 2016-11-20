Видео дня. Фанаты «Хельсингборга» чуть не избили сына Хенрика Ларссона, стянув с него футболку

«Хельсингборг» впервые за 23 года покинул высший дивизион чемпионата Швеции. Случилось это под руководством Хенрика Ларссона. Отыграться болельщики «Хельсингборга» решили на его сыне – Джордане.

«Хельсингборг» уступил «Хальмстаду» со счетом 1:2 и покинул высший дивизион. Болельщики, естественно, были в гневе, но никто не мог предположить такого:

Scenerna efter att Helsingborg förlora kvalmatchen mot Halmstad, och HIF-fansen hoppa på egna spelaren Jordan Larsson. #Helsingborg #Kval pic.twitter.com/XaNjuWeelW — Morad (@moradfutbol) 20 ноября 2016 г.

Фанаты в Швеции не лучше наших. Хенрик Ларссон пытался предъявить что-то стюардам, но поздно:

Дымовые завесы там тоже обожают:

Действительно, куда смотрят стюарды?

Игроки «Хельсингборга» опустошены.

Да и у самого Хенрика нет слов.

Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму