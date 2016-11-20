Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Видео дня. Фанаты «Хельсингборга» чуть не избили сына Хенрика Ларссона, стянув с него футболку


    0
    Голосов: 0
    20.11.2016 22:45
    «Хельсингборг» впервые за 23 года покинул высший дивизион чемпионата Швеции. Случилось это под руководством Хенрика Ларссона. Отыграться болельщики «Хельсингборга» решили на его сыне – Джордане.

    «Хельсингборг» уступил «Хальмстаду» со счетом 1:2 и покинул высший дивизион. Болельщики, естественно, были в гневе, но никто не мог предположить такого:

    Фанаты в Швеции не лучше наших. Хенрик Ларссон пытался предъявить что-то стюардам, но поздно:

    Дымовые завесы там тоже обожают:

    Действительно, куда смотрят стюарды?

    Игроки «Хельсингборга» опустошены.

    Да и у самого Хенрика нет слов.

    Фото дня. Фанаты против стадиона, который похож на тюрьму

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 ноября 2016, 15:00

      Офигенно поддержали команду. Куча говна, а не болел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 21 ноября 2016, 00:25

      Епать гуманая гей ропа писец а то всё нашего брата срёт на себя посмотрите обезьяны

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11