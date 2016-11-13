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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Чемодан без ручки. Почему матчи сборных никому не нужны


    3.4
    Голосов: 10
    13.11.2016 14:00
    Международный перерыв – традиционно самое унылое время у футбольных болельщиков. «Бомбардир» объясняет, почему матчи сборных бесполезны, а выкинуть – жалко.
    СПОЙЛЕРЫ
    Только на уровне сборных мы вынуждены бесконечно смотреть на любителей из Сан-Марино и Гибралтара. Это ведет к отсутствию мотивации у сильных команд и отдельных сильных игроков, вроде Лама, который сразу после победного чемпионата мира завершил международную карьеру. Кроме того, напрягает излишняя «патриотическая» атмосфера вокруг международных матчей – все только и знают, что давать советы Черчесову, хотя сами в футболе толком не разбираются.

    Отсутствие конкуренции

    Отборочные турниры с участием сборных – настоящее пристанище бесконкурентной борьбы. Из года в год мы наблюдаем потуги карликовых команд впихнуть хотя бы пару монет в свои крошечные копилки, однако из этого ничего не выходит. Признайтесь себе: кому из нас интересно смотреть матчи с участием Сан-Марино и Гибралтара? В клубном футболе такие команды давно бы отправились дивизионом ниже, но, когда мы говорим о сборных, подобная опция просто отсутствует. Вылетать Гибралтару попросту некуда. В этом смысле отборочный турнир к чемпионату мира напоминает затянувшийся мастер-класс для любителей. Ну или затянувшуюся благотворительную акцию для детей-инвалидов – очень здорово, когда звездные футболисты посещают больницы и делают людей счастливее. Но слишком уж много подарков предусмотрено для Сан-Марино.

    Отсутствие мотивации

    Отсутствие конкуренции ведет к отсутствию мотивации. Йоахиму Леву можно не беспокоиться – его команда гарантированно поедет в Россию. Занимательный факт: последний раз в отборочных матчах к чемпионатам мира немцы проигрывали пятнадцать лет назад – англичанам. До этого – еще шестнадцать лет назад, португальцам. И все – большего количества поражений в отборочных играх у Германии не набралось за всю историю их проведения. Смотреть на бесконечные унижения карликов сподручно только извращенцам вроде Гари Линекера, но не болельщикам, которые привыкли видеть конкурентный и интересный футбол.

    Два слова – «конкурентный» и «интересный» – можно заменить на одно: клубный. Есть ли в мире хотя бы один болельщик, который думает: наконец-то закончились fucking матчи клубов и наступили игры сборных? Такую картинку видишь с трудом. Зато легко – обратную: все мы, сцепив зубы от неудовольствия, пережидаем международный перерыв. Пережидаем как кару за то, что в иное время мы наслаждаемся АПЛ, Примерой и Лигой чемпионов.

    Не спорт, а политика

    Когда играются матчи сборных, из щелей выбирается огромное количество квасных патриотов. Они ничего не знают о «Барселоне», путают Роналдиньо и Криштиану Роналду, но всегда готовы поделиться с вами мыслями об игре команды Черчесова. У каждого из нас есть тот-самый-знакомый, который с трудом назовет клуб Алана Дзагоева, но при этом двумя руками за «роспуск» сборной России. Еще и, наверное, петицию подписал.

    Почему я ненавижу людей, подписавших петицию о роспуске сборной

    Конечно, политика любит вмешиваться и в клубный спорт, однако на уровне сборных это вмешательство ощущается весьма болезненно. Люди, полагающие себя патриотами, считают своим долгом включать трансляцию и «болеть за наших». Что еще хуже – выключать трансляцию и идти ругать наших. Мне кажется, стоит создать другую петицию (с одним простым посылом): давайте держать этих людей подальше от нашей любимой игры.

    Травмы звезд

    Если Гарет Бэйл получит травму, играя за «Реал», то вряд ли в стане сборной Уэльса найдутся те, кто будет недоволен этим событием. А вот если Бэйл травмируется, играя за сборную, и вернется в Мадрид с повреждением – Зидану явно будет на что посетовать. Все потому, что «Реал» имеет на Бэйла права, обеспечивает его роскошным контрактом; физиотерапевты «сливочных» заботятся о том, чтобы валлиец всегда находился в своей лучшей форме. И тут случается никому не нужный международный перерыв, и Бэйл (болельщики «Реала» могут не гуглить – ситуация теоретическая) вылетает из строя на три месяца. Чем в этом случае рисковала сборная Уэльса? Ничем. А «Реал», каждый раз отпуская Бэйла в сборную, рискует потерять одну из своих главных звезд и медийных персон.

    Именно по этой причине прямо сейчас негодует Арсен Венгер – ведь Алексис Санчес уехал тренироваться со сборной Чили, получил там травму, но его экстренного возвращения в Лондон так и не состоялось. Более того, тренер чилийцев может даже бросить Санчеса в зарубу против Уругвая, и, возможно, Санчес таким образом усугубит это свое повреждение. Чем, опять-таки, в этом случае жертвует чилийская сторона? Ничем. А Арсен Венгер рискует потерять лучшего бомбардира перед игрой с «Манчестер Юнайтед».

    Игроки «косят» от сборных

    Совокупность вышеозначенных факторов привела к тому, что статус национальных матчей в последнее время существенно девальвировался. Филипп Лам мог поехать со сборной Германии на чемпионат Европы, но сразу после победы на Мундиале-14 объявил о завершении международной карьеры (а ведь в его копилке не было золотой медали Евро – но он даже не попытался). Минувшим летом его примеру едва не последовал 29-летний Лионель Месси, хотя уж кому-кому, а аргентинскому капитану завершать со сборной точно рано. Однако же решение Лео (которое он вскорости поменял) не было лишено логики: его бесконечные полеты через океан вовсе не выгодны «Барселоне», да и самому ему нужны не особо. Что бы кто ни говорил, а Месси останется великим и без титулов на уровне сборных, а вот схватить депрессию, играя бок о бок с Игуаином, вполне можно.

    От национальных матчей готовы «косить» все – как футболисты калибра Месси, так и поменьше, вроде Ярослава Ракицкого. И, честно говоря, осуждение игроков, нежелающих рисковать своим здоровьем в никому не нужных матчах, выглядит сегодня как оторванное от жизни нравоучение, как брюзжание тех самых квасных патриотов, которым в реальности нет дела ни до футбола, ни до собственной страны.

    Без Месси нам невесело. Почему капитан сборной Аргентины не делает ничего дурного

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФС
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 10
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +73

      gak71 26 марта 2017, 01:11

      Самая большая чушь что я здесь прочёл. А слезы Подольски в последней игре за сборную? Они так фигня? Клуб это этап в карьере, а сборная она в сердце нормального человека/игрока.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 13 ноября 2016, 18:40

      А Россия - это футбольный карлик или не карлик?

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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > Kollljan 14 ноября 2016, 20:39

      Лилипутик! ;)

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      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер 13 ноября 2016, 17:54

      "Мне кажется, стоит создать другую петицию (с одним простым посылом): давайте держать этих людей подальше от нашей любимой игры." --- и, в первую очередь, держать подальше от футбола авторишку данной статейки. Бредить надо в психушке.
      Кстати, низкий профессионализм многих писак "Бомбардира" тоже вызывает недоумение: нафига они участвуют в написании статей? Вставая в позу д'Артаньяна, эти писаки с апломбом несут всякую хрень: "Почему мы ненавидим то", "Почему мы ненавидим это", "Зачем в отборочных матчах к чемпионату МИРА играет так много команд, а не пять-шесть грандов?!"
      Похоже, автор просто боится, что сборная России "вылетит" с чемпионата, получив пинок от любого карлика - от "грандов" всё-таки не так позорно.
      (Кстати, игру многих "карликов" смотреть интереснее, чем НЕигру нашей "сбродной" - при игре наших, простите, фуйболистов, вспоминаются "Сибирские сказители": "...взял пешеходов юродивых...")

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      Рейтинг: +210

      castromen 13 ноября 2016, 15:24

      По моему в статье пишется о товарищеских встречах. Или я неправ?

      0
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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan > castromen 13 ноября 2016, 19:18

      Нет, не прав.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 ноября 2016, 14:41

      Это какая-та теория абсурда. Последний ЧЕ показал, на что способны "карлики"! И весь мир видел какой они показывали зрелищный футбол!

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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > woyser 13 ноября 2016, 15:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Там ни единого карлик не было. Карлики - это лихтенштей, сан-марино, андорра, люксенбург. Исландния, Уэльс и т.д. имеет в обойме исключительно профессионалов! Все правильно написали. Сатья отличная! Тебе интересно смотреть Германия - Сан-Марино 8:0, где у вторых 0 ударов за всю игру? А игроки уровня Нойера, Кроса т.д. могут травму получить длительную. Кому нужны эти эти игры? Давно пора уже сделать дивизионы как в хоккее!

      -4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Алексей1988 13 ноября 2016, 17:26

      Лет пятнадцать назад страны, о которых вы написали, как футбольные никто не воспринимал. И то что там играют профессионалы не о чём не говорит, профессионалы и тогда в них играли. Футбол прогрессирует и популизируется по всему миру. И все эти страны имеют полное право участвовать в отборочных турнирах. Если мне не интересен матч я его смотреть не буду, если интересен, то соответственно - да. Статья полное говно, как и то что вы предлагаете по поводу дивизионов. Вы даже не учли четырёхлетний цикл между турнирами, не учли разные эгиды соревнований. И что вы несёте по поводу травм - во первых они выступают за свою страну ( и это их выбор), во вторых они профессионалы и в третьих они у вас с афтором забыли спросить надо это им или нет (их ведь насильно никто не тянет туда) Эти игры нужны простым настоящим болельщикам футбола, а не зажравшимся футбольной информацией баранам.

      4
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      Рейтинг: +2697

      turist82 13 ноября 2016, 14:40

      Кстати согласен...поймал себя на мысли что игры сборных стали тупо не интересны. С назначения в тренеры Дика Адвоката - вовсе перестал смотреть матчи. Только в новостях читаю и голы смотрю в записи. Ну неинтересно. С каждым пунктом в статье - согласен. Чемпионат страны - в разы интереснее

      -1
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 > turist82 14 ноября 2016, 00:05

      вы все это говорите из-за того что наша сборная не показывает результат. А чего там смотреть в клубном футболе? Как Реал или Барса выносят в одну калитку или представители большой пятёрки выигрывают в лёгкую у других команд, вроде голландского, российского и бельгийских чемпионатов, не говоря уже про других? Ответь!!!! Что ты несёшь, даже не разобравшись, а? В клубных чемпионатах - это тупо большие деньги!!! Для меня матчи сборных, а особенно матчи ЧЕ и ЧМ гораздо интереснее, и не только мне, а всем моим друзьям! Я ещё раз тебе повторю, турист, что ты так рассуждаешь, из-за того что наша сборная выступает не о чем!

      1
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 13 ноября 2016, 14:36

      У нас не "сборники",а "сбродники".Причём из года в год,А.Черчесов развалил "Динамо",так что он на своём месте,половину "разогнанных" сборников ,вернул в состав,

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 13 ноября 2016, 14:33

      Да потому что вы к народу не прислушиваетесь)) была ж петиция) об том чтобы распустить сборную, а в итоге опять те же самые игроки! вот поэтому народ уже вам и не доверяет! Потому что мнение наше вам ничего не значит)) у вас в голове только одно, как можно больше заработать, а о престиже страны никто не думает!!!

      1
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      Рейтинг: +127

      2238331 13 ноября 2016, 14:29

      Бред! Смотреть чемпионаты мира или Европы- это здорово!))))))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +127

      2238331 > 2238331 13 ноября 2016, 14:30

      Даже при условии, что Россия разочаровывает!)))))))

      -1
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов > 2238331 13 ноября 2016, 14:38

      Ага,но только не на это унылое Г....из сборной России.

      -2
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      Рейтинг: +48

      wattman > Юрий Басов 14 ноября 2016, 01:16

      Унылое или нет - не важно. Важно то, что игра сборной любой страны может сыграть как антиреклама футбола в целом.

      -1
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      Рейтинг: +7869

      BarStep 13 ноября 2016, 14:19

      Явный заказ богатых и "толстокожих" из нашего "футбола". Советую пересмотреть матчи последнего ЧЕ и заглянуть в глаза "не желающих" играть за свою СТРАНУ. Всю эту хрень, что написал - он может увидеть только в глазах так называемых наших "сборников"...

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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan > BarStep 13 ноября 2016, 15:23

      Что за паранойя? "явный заказ"... Сколько людей - столько мнений. Я лично согласен с каждым словом статьи. В футболе мне интересно следить за успехами своей команды и неудачами тех, против кого я болею. А престиж, как Вы выразились, СТРАНЫ, формируется в совершенно других областях.

      -1
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      Рейтинг: +7869

      BarStep > Mack_Dan 13 ноября 2016, 17:20

      Молодой человек, Вы путаете два совершенно разных понятия. Между престижем и патриотизмом - большая разница. Второе Вам доступно?...

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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan > BarStep 13 ноября 2016, 19:38

      Во-первых, с чего это "молодой человек"? Я Вашим возрастом не интересуюсь, свой не афиширую, но подобное обращение сразу намекает на отсутствие опыта и, как следствие - ума. Я ясно изъясняюсь? Во-вторых, ничего я, в отличие от Вас, не путаю. Понятие "патриотизм" мне доступно, как концепция. И Ваша догадка справедлива - эту концепцию я не поддерживаю. Но это уже совсем отдельная дискуссия, явно не для футбольного паблика. И кстати: понятия "престиж" и "патриотизм" в контексте моего комментария не путаются, а имеют причинно-следственную связь. Престиж страны (её объективные показатели в различных областях: ВНП, ВВП, социальные, культорологические и экономические показатели удовлетворённости населения) элементарно должен быть пропорционален патриотизму. В противном случае страну населяют кретины, с которыми можно делать всё, что угодно. Надеюсь, Вы не из них?

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      Рейтинг: +7869

      BarStep > Mack_Dan 20 ноября 2016, 09:56

      Первое: отсутствие ума - это скорее всего к Вам, если Вы даже не поняли, что выражение "молодой человек" ни какого отношения в данном случае к Вашему возрасту не имело, тем более Вы правильно заметили, что мы с Вами не знакомы. Второе: Вы правильно раскрыли понятие престижа страны, за малым исключением, но ни какого знака равенства между "престижем" и "патриотизмом" нет и не может быть в принципе. Патриотизм - это вопреки... Человек любит свою Родину в не зависимости от ее социально-экономического состояния. Третье: то, что вы написали, говорит о Вашем воспитании, точнее об его отсутствии. Назвать как минимум половину населения многомиллионной страны "кретинами" - это да... Четвертое, от себя: Вам ни кто не говорил, что хамить людям не нужно, тем более не знакомым?

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