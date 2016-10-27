Супервыезд и крутое шоу 10 000 фанатов «Униона» за 500 км от дома

Матч Кубка Германии между дортмундской «Боруссии» и берлинского «Униона» ожидаемо собрал почти 80 тысяч болельщиков на «Сигнал-Идуне Парк» – меньше в Дортмунде на футбол не ходят.

Но восьмую часть всей аудитории составили гости из Берлина – аж 10 тысяч фанатов преодолели 500-километровое расстояние, чтобы поддержать свой клуб. И заодно устроили крутое пиротехническое шоу.

«Унион» в матче забил дважды, в конце первого тайма в свои ворота, под занавес второго – в чужие. В овертайме победитель так и не определился, а в серии пенальти гораздо сильнее выступили хозяева – 3:0. «Боруссия» вышла дальше, но «Униону» уж точно не о чем сожалеть. С такими-то фанатищами.