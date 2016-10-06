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    • «Федерации Италии и Испании обменяются видеонарезками с участием судьи Брыха?». Все о суперматче дня

    «Федерации Италии и Испании обменяются видеонарезками с участием судьи Брыха?». Все о суперматче дня


    4.8
    Голосов: 4
    06.10.2016 21:30
    На стадион «Ювентуса» испанцы приехали мстить итальянцам за досадный вылет с Евро, приняли подарок от Буффона, но глупо упустили победу. «Бомбардир» отследил реакцию на матч и ключевые события в нем.

    Текстовый онлайн матча Италия – Испания – 1:1

    Очень красиво было перед матчем на стадионе.

    Составы!

    Вот так дружелюбно все было на чемпионате Европы. Только Италия взяла и выбила действующего чемпиона уже в 1/8 финала.

    Сравнение Бонуччи и Рамоса нам сегодня точно пригодится. А это – предматчевое:

    7 мячей в 9 матчах за Испанию. А Мората ведь крут!

    А вот еще одно напоминание о дичайшей статистике сборной Испании. Она не проигрывает 54 (!) матча подряд в квалификации к чемпионатам мира! Проиграли последний раз, когда еще не родились Сауль и Асенхо: в 1993 году в Дании.

    Еще кое-что из статистики: 45 лет Испания не побеждала итальянцев на их поле. Последний раз испанцы выигрывали в Италии в 1971 году.

    Диего Коста снова за свое. Бедный Бонуччи. А под конец тайма врезал еще раз и получил желтую карточку.

    У Пике за первый тайм было два классных момента. Испания гораздо сильнее его провела, но пока так ничего и не забила.

    Альба и Монтоливо еще в первом тайме получили травмы и были заменены.

    Инсайд от Нобеля Арустамяна? Нет, пожелание.

    Надо же, и великие вот так нелепо ошибаются. 1:0, Испания повела, забил Витоло с помощью Буффона.

    Витоло: 0 голов за 12 матчей за «Севилью», но два мяча за три игры за сборную в сезоне.

    Был у Иммобиле момент, но сравнять счет не получилось.

    Брых за удар после свистка не показал вторую желтую карточку Диего Косте. Владимир Стогниенко молниеносно отреагировал:

    Пенальти! И Де Росси, проводящий 100-й матч за Италию, его реализовал.

    1:1 сыграли Италия и Испания, набрав по четыре очка в своей группе после двух туров.

    Италия против Испании, Голландия – Франция и другие матчи сборных, которые нужно посмотреть

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bleacherreport.com
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 4
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    Комментарии (7)
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    343443
    1475787887
    Федерации Италии и Испании теперь начнут обмениваться негодующими видеонарезками моментов с участием Брыха???
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    Lilipyt
    1475793146
    Брых всегда давал место борьбе и поэтому он по всякой фигне не свистит
    Ответить
    KB_Krasnogorsk
    1475806545
    :)
    Ответить
    Strig
    1475812237
    Судьи они тоже буффоны...
    Ответить
    pik54
    1475824252
    Ногрмально отсудил.
    Ответить
    CamburV
    1475825892
    Отскочили Итальянцы
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