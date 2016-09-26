Стадион ЦСКА расписали изображениями клубных легенд

Изначально было решено выбрать 14 легенд клуба, которым были бы посвящены изображения. Еще четыре картинки – фанатские. Всего было расписано 18 пролетов по периметру стадиона. Вот некоторые из доступных изображений:
Изначально было решено выбрать 14 легенд клуба, которым были бы посвящены изображения. Еще четыре картинки – фанатские. Всего было расписано 18 пролетов по периметру стадиона. Вот некоторые из доступных изображений:
красиво
Креативно. Круто смотрится. Мне корабли понравились. И да у всех написаны фамилии и имена, а другу Сергея Жукова зачем писать. Конифея все знают.
Я так понимаю Акинфеев не закончен еще. Нет красного и подписи...
Там все подписано - фото старое
Шикардос!!! Молодцы!
Где Садырин?
не показали, но он там есть
оригинально сделали
Легенда по антирекорду в Лиги Чемпионов