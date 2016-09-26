Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стадион ЦСКА расписали изображениями клубных легенд


    4
    Голосов: 10
    26.09.2016 14:00
    Новая арена красно-синих стала еще краше – группа художников при участии фанатов ЦСКА нанесла 18 композиций на стены стадиона. Получилось очень круто.

    Изначально было решено выбрать 14 легенд клуба, которым были бы посвящены изображения. Еще четыре картинки – фанатские. Всего было расписано 18 пролетов по периметру стадиона. Вот некоторые из доступных изображений:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4

      Vaidos 27 сентября 2016, 13:36

      красиво

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 17:14

      Креативно. Круто смотрится. Мне корабли понравились. И да у всех написаны фамилии и имена, а другу Сергея Жукова зачем писать. Конифея все знают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > alexis02lion 26 сентября 2016, 18:23

      Я так понимаю Акинфеев не закончен еще. Нет красного и подписи...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA > alexis02lion 27 сентября 2016, 12:48

      Там все подписано - фото старое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 26 сентября 2016, 16:34

      Это правильно!!! Это история клуба!!!

      Должны же найти место и для этих легенд - Борис Копейкин, Владимир Пономарев, Владимир Капличный, Владимир Астаповский, Александр Тарханов, Павел Садырин!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 сентября 2016, 16:27

      Шикардос!!! Молодцы!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 26 сентября 2016, 16:23

      Где Садырин?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > KB_Krasnogorsk 26 сентября 2016, 16:39

      не показали, но он там есть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 26 сентября 2016, 15:38

      не плохо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 26 сентября 2016, 15:32

      оригинально сделали

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 26 сентября 2016, 15:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И 38-го нарисовали,вот уж лягенда ))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk > spartach n1 26 сентября 2016, 16:24

      Легенда по антирекорду в Лиги Чемпионов

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 15:00

      Реально круто. Игнашевич с Акинфеевым могут расслабится - уже записали в легенды.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 сентября 2016, 14:59

      смотрится великолепно! показали бы все композиции..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11