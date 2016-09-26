Стадион ЦСКА расписали изображениями клубных легенд

Новая арена красно-синих стала еще краше – группа художников при участии фанатов ЦСКА нанесла 18 композиций на стены стадиона. Получилось очень круто.

Изначально было решено выбрать 14 легенд клуба, которым были бы посвящены изображения. Еще четыре картинки – фанатские. Всего было расписано 18 пролетов по периметру стадиона. Вот некоторые из доступных изображений: