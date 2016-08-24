Пять выводов об олимпийском футболе в Рио

Бразилия сняла проклятие

Одна из крупнейших футбольных держав мира никогда не выигрывала золотые медали в олимпийском футболе. Бразильцы трижды доходили до финала – и каждый раз проигрывали. То французам в 1984, то сборной СССР под руководством Бышовца в 1988, то мексиканцам в Лондоне-2012.

Каждый раз бразильцы были номинальными фаворитами и играли сильнее своих соперников. Но что-то не получалось. Суеверные в отношении футбола южноамериканцы придумали легенду о проклятии своей сборной.

И в этот раз групповой этап «пентакампеоны» начали неровно – нулевые ничьи с ЮАР и Ираком. На капитана и главную звезду бразильцев Неймара тут же посыпались обвинения и критика. Капитану пришлось извиняться и оправдываться, что игроки еще не набрали нужную форму и скоро все наладится.

Неймар был прав. Бразильцы в итоге ни разу не пропустили, разгромили датчан (4:0), в четвертьфинале справились с Колумбией (2:0). Полуфинал стал напоминанием о поражении на домашнем чемпионате мира в 2014-м. Бразильцы без всякой жалости разгромили сборную Гондураса (6:0), установив разницу мячей двухгодичной давности.

В финале, естественно, ждали немцев. Чтобы вендетта по-настоящему состоялась. Немцы в финал попали и дали мощный отпор – боролись 120 минут. За два часа команды забили лишь по одному голу. В серии одиннадцатиметровых решающий пенальти реализовал, конечно, Неймар. Проклятие сняли, Германии отомстили.

На «взрослый» бразильский футбол эта победа вряд ли повлияет существенно. Кризис и в команде, и в футбольной федерации настолько мощный, что требуются серьезные реформы. Бразильцы с 2014 года делают ставку на Неймара, но когда тот не может помочь – «селесао» проваливаются. Так было и на чемпионате мира, когда Неймар получил травму, и на кубке Америки в Чили, когда его удалили за неспортивное поведение, и на кубке Америки этого года, когда «капитан» наблюдал за своей командой с трибун.

И если на Олимпиаде можно тянуть сборную в одиночку, на турнирах более высокого уровня такая схема не работает. Неймару об этом может рассказать его одноклубник и хороший друг Лионель Месси.

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Неймар стал частью истории

Но все эти критические замечания по поводу бразильской команды не отрицают того, что для Неймара эта победа – одна из важнейших в жизни. Ради Олимпиады он пропустил юбилейный Кубок Америки, на котором его сборная с треском провалилась – не смогла даже выйти из группы.

Неймар был брендом этого турнира. Его участие привлекало внимание болельщиков, увеличивало интерес к турниру и саму значимость победы. К тому же, все это давало возможность лишний раз заработать на футболках с его именем и прочей атрибутике.

С другой стороны, домашняя победа нужна была Бразилии как искупление за последние годы неудач и провалов. И капитан должен был возглавить это торжественное движение вперед, стать его символов. В итоге все неудачи Неймара были тождественны неудачам сборной. А его успех – успеху страны.

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Американки проиграли

В женском футболе произошли намного более существенные перемены. Олимпиада для женщин – один из важнейших турниров. Туда заявляются «взрослые» команды, без возрастных ограничений. Соответственно женское олимпийское золото ценится в разы больше, чем мужское.

Последние три олимпиады выигрывали американки. Это существенно уменьшало и так небольшой интерес к женскому футболу. В этом году у США было много конкуренток, и они сенсационно вылетели из турнира еще в четвертьфинале, проиграв по пенальти сборной Швеции.

Золотые медали получили в итоге немки – главные конкурентки США, которые давно уже являются одной из сильнейших европейских сборных, дважды выигрывавших чемпионат мира и семь раз – чемпионат Европы. «Свержение» американок с олимпийского пьедестала – масштабный сдвиг в женском футболе.

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Немцы показали стабильность

Германия до сих пор остается действующим чемпионом мира. И хотя на Евро успех закрепить не удалось, немцы снова удачно выступили в Бразилии. Обе команды дошли до финала и забрали золотые и серебряные медали.

Особенно по игре мужской сборной ощущался уровень немецкой подготовки. Кажется, что на любом уровне Германия представляет слаженный коллектив, против которого практически невозможно найти «оружие». Что говорить, просто посмотрите на их гол в финале.

Олимпийский футбол достоин внимания

Понятно, что привлечь европейского зрителя глубокой ночью смотреть на игры молодежки нелегко. Особенно, если там не играет твоя сборная. И все равно, даже для нейтрального зрителя, олимпийский футбол оказался на удивление интересным. Не только и не столько потому, что там были известные игроки типа Неймара, братьев Бендеров или Оби Микела.

Еще на групповом этапе обозначилась борьба – ни одна команда не выиграла все свои матчи, а главные фавориты, бразильцы, и вовсе не могли одержать победу до третьего тура. Плей-офф запомнился неожиданным выходом Гондураса в полуфинал и успехом Нигерии (бронза). Не будет удивительным, если кто-то из игроков этих двух сборных в ближайшее время переедет в Европу. А финальный матч вообще заставил забыть о том, что играют молодежные команды, а не сильнейшие игроки этих двух стран.

Олимпийский футбол насыщен какой-то особенной свежестью. Ощущалось бесконечное желание полностью отдаваться игре. Несмотря на то, что у многих впереди тяжелый европейский сезон и вроде бы нужно беречь перед ним силы. Игроки не берегли. Поэтому турнир и получился интересным.