Ана Иванович, Шакира и другие красотки, вдохновлявшие звезд Евро-2016

Звездный статус футболиста определяется не только финансовым состоянием, голами или дорогим автомобилем, но и красивой девушкой рядом. Многие игроки признавались, что добились успеха только благодаря поддержке любимой. «Бомбардир» вспоминает, кто вдохновляет великих футболистов современности.

Ана Иванович

Пока капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер пытался попасть в финал Евро-2016, его подруга, сербская теннисистка, победительница турнира Roland Garros – 2008, Ана Иванович волновалась совсем по другому поводу – примеряя подвенечный наряд. Пара поженилась всего через два дня после окончания чемпионата Европы.

Шакира

Невозможно быть посредственным футболистом, когда за тебя болеет одна из самых известных женщин планеты – великолепная Шакира. Центральному защитнику национальной сборной Испании Жерару Пике несказанно повезло: колумбийская певица родила ему двух сыновей – Сашу и Милана.

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Май 18 2016 в 3:12 PDT

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Янв 28 2016 в 9:41 PST

text Фото опубликовано Shakira (@shakira) Окт 31 2015 в 8:10 PDT

Людивин Санья

Правому защитнику «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья пришлось постараться, чтобы Людивин – известная французская модель и дипломированный специалист в области экономики – стала болеть за его клуб. Сегодня пара воспитывает двоих детей и проводит все свободное время вместе. Фотомодель Людивин Санья старается не пропускать ни одного матча с участием своего мужа, тем самым радуя футбольных фотографов.

text Фото опубликовано Lyonèl Lefort (@lyonel_asmonacofc_tattoo) Июл 10 2016 в 7:38 PDT

text Фото опубликовано Football Wags (@football_wagss) Июн 23 2016 в 9:43 PDT

text Фото опубликовано @ludivine_sagna_fan Май 23 2015 в 2:37 PDT

Колин Руни

Капитан «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни встретил свою будущую жену еще в школе. Спустя шесть лет после ее окончания они поженились и сейчас воспитывают троих сыновей. За успехом самого богатого спортсмена Великобритании (по данным 2016 года) стоит мощная поддержка его жены – английской телеведущей Колин Руни. Колин также преуспела и в бизнесе: она выпускает собственную линию женской одежды и украшений и является лицом модного дома Littlewoods.

text Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney) Май 2 2016 в 1:03 PDT

Кристбьорг Йонасдоттир

Капитана самой сенсационной сборной чемпионата Европы, могучего исландца Арона Гуннарссона поддерживает настоящая валькирия – фитнес-модель Кристбьорг Йонасдоттир, многократная чемпионка Исландии и Уэльса по фитнес-бикини. В прошлом году Крис подарила своему мужу первенца.

Анна Левандовски

Жену польского футболиста Роберта Левандовски уже прозвали местной Викторией Бекхэм за светский образ жизни и утонченный стиль. Но у Анны есть одно принципиальное отличие от британской светской львицы – черный пояс по карате. Сейчас девушка является одним из самых известных фитнес-тренеров Польши со своей армией поклонников. Теперь понятно, почему Роберт всегда в такой хорошей форме.

text Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) Авг 8 2016 в 5:28 PDT

text Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) Авг 5 2016 в 10:44 PDT

Эдурне

Девушка вратаря сборной Испании Давида де Хеа прекрасно знает, что такое защищать честь родины. В прошлом году певица Эдурне представляла Испанию на музыкальном конкурсе Евровидение, где, к сожалению, не смогла выбиться в число призеров. Похожие чувства испытал сам голкипер – но уже на Евро-2016, но Эдурне, наверняка, смогла подобрать нужные утешающие слова.

text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Июл 21 2016 в 1:31 PDT

text Фото опубликовано Edurne (@edurnity) Апр 23 2016 в 4:14 PDT

Ваня Боснич

Свою будущую жену лучший хорватский футболист Лука Модрич встретил на работе – девушка была агентом игрока. Но через четыре года совместной работы они разглядели друг в друге любовь всей жизни и поженились. А сейчас пара воспитывает двоих детей.