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    Ана Иванович, Шакира и другие красотки, вдохновлявшие звезд Евро-2016


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    Голосов: 9
    12.08.2016 13:41
    Звездный статус футболиста определяется не только финансовым состоянием, голами или дорогим автомобилем, но и красивой девушкой рядом. Многие игроки признавались, что добились успеха только благодаря поддержке любимой. «Бомбардир» вспоминает, кто вдохновляет великих футболистов современности.

    Ана Иванович

    Пока капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер пытался попасть в финал Евро-2016, его подруга, сербская теннисистка, победительница турнира Roland Garros – 2008, Ана Иванович волновалась совсем по другому поводу – примеряя подвенечный наряд. Пара поженилась всего через два дня после окончания чемпионата Европы.

    Шакира

    Невозможно быть посредственным футболистом, когда за тебя болеет одна из самых известных женщин планеты – великолепная Шакира. Центральному защитнику национальной сборной Испании Жерару Пике несказанно повезло: колумбийская певица родила ему двух сыновей – Сашу и Милана.

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    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

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    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

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    Фото опубликовано Shakira (@shakira)

    Людивин Санья

    Правому защитнику «Манчестер Сити» и сборной Франции Бакари Санья пришлось постараться, чтобы Людивин – известная французская модель и дипломированный специалист в области экономики – стала болеть за его клуб. Сегодня пара воспитывает двоих детей и проводит все свободное время вместе. Фотомодель Людивин Санья старается не пропускать ни одного матча с участием своего мужа, тем самым радуя футбольных фотографов.

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    Фото опубликовано Lyonèl Lefort (@lyonel_asmonacofc_tattoo)

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    Фото опубликовано Football Wags (@football_wagss)

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    Фото опубликовано @ludivine_sagna_fan

    Колин Руни

    Капитан «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Уэйн Руни встретил свою будущую жену еще в школе. Спустя шесть лет после ее окончания они поженились и сейчас воспитывают троих сыновей. За успехом самого богатого спортсмена Великобритании (по данным 2016 года) стоит мощная поддержка его жены – английской телеведущей Колин Руни. Колин также преуспела и в бизнесе: она выпускает собственную линию женской одежды и украшений и является лицом модного дома Littlewoods.

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    Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney)

    Кристбьорг Йонасдоттир

    Капитана самой сенсационной сборной чемпионата Европы, могучего исландца Арона Гуннарссона поддерживает настоящая валькирия – фитнес-модель Кристбьорг Йонасдоттир, многократная чемпионка Исландии и Уэльса по фитнес-бикини. В прошлом году Крис подарила своему мужу первенца.

    Анна Левандовски

    Жену польского футболиста Роберта Левандовски уже прозвали местной Викторией Бекхэм за светский образ жизни и утонченный стиль. Но у Анны есть одно принципиальное отличие от британской светской львицы – черный пояс по карате. Сейчас девушка является одним из самых известных фитнес-тренеров Польши со своей армией поклонников. Теперь понятно, почему Роберт всегда в такой хорошей форме.

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    Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba)

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    Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba)

    Эдурне

    Девушка вратаря сборной Испании Давида де Хеа прекрасно знает, что такое защищать честь родины. В прошлом году певица Эдурне представляла Испанию на музыкальном конкурсе Евровидение, где, к сожалению, не смогла выбиться в число призеров. Похожие чувства испытал сам голкипер – но уже на Евро-2016, но Эдурне, наверняка, смогла подобрать нужные утешающие слова.

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    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

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    Фото опубликовано Edurne (@edurnity)

    Ваня Боснич

    Свою будущую жену лучший хорватский футболист Лука Модрич встретил на работе – девушка была агентом игрока. Но через четыре года совместной работы они разглядели друг в друге любовь всей жизни и поженились. А сейчас пара воспитывает двоих детей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Аны Иванович, Instagram Шакиры, Фанатский Instagram Людивин Санья, Instagram Уэйна Руни, Instagram Кристбьорг Йонасдоттир, Instagram Анны Левандовски, Instagram Эдурне, Instagram «Реала»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 ноября 2016, 20:36

      не пойму в конце гомосексуалисты чтоль?)
      Ваня и Лука

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 12 августа 2016, 16:02

      Лол, у модрича телку ваня зовут) и даже ниггер выбрал себе белую деваху, которая Ссанья

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      getta 12 августа 2016, 15:12

      Бомбардир, как от тебя отписаться...

      1
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