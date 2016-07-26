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    Россия уже выиграла чемпионат мира по футболу


    3.7
    Голосов: 3
    26.07.2016 11:30
    Можно даже не ждать ЧМ-2018. На прошлой неделе уже прошел чемпионат мира, в котором сильнее всех отыграли наши футболисты.

    Футбольный клуб «Тотем», состоящий из воспитанников и выпускников Красноярского детского дома №1, успешно представил Россию на чемпионате мира по футболу среди детдомовцев, который состоялся в Польше. Напутствовали перед турниром наших игроков представители ЦСКА – Леонид Слуцкий, Виктор Онопко, Сергей Овчинников, Сергей Игнашевич и Сергей Чепчугов.

    Группу наши парни прошли на ура, а в четвертьфинале со счетом 1:0 устранили с пути команду Украины. Полуфинал преодолели, точнее венгров выполнив серию пенальти, а в финале ровно так же по пенальти переиграли французов (4:3).

    Этот успех «Тотема» – уже далеко не первый, они и раньше побеждали на мировом чемпионате (два года назад), а не так давно завоевали золотые медали чемпионата Европы. Красноярских футболистов уже поздравили в Общественной палате РФ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: vk.com/club45010624
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Лисичка Филис 27 июля 2016, 07:59

      Мож местами поменять....

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 27 июля 2016, 06:03

      Вот кому контракты надо давать и деньги. Не удивлюсь если их физрук сам бегал клянчил деньги, искал спонсоров для поездки. Государство не дает ни копейки. По крайней мере учителя физкультуры точно возят ребят за свой счет, денежки собирают с родителей и спонсоров местных предпринимателей. Суммы по полмиллиона рублей. Вот например команда выиграла СФО и надо ехать на Россию. А гдеж деньги то взять если чтобы даже на СФО попасть еле наскребли. Вот и остался СФО без представительства на Российском этапе.

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 июля 2016, 16:22

      Вот те, которыми должны гордится и уважать

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 26 июля 2016, 13:08

      Потому что если не победят больше никогда никуда не поедут... И будут гнить в детдоме и миллионы не получают ведь... Выводы делайте сами..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 26 июля 2016, 13:07

      и тем не менее ни один клуб не делает им предложений!!! если у детей нет денег то и не фиг играть в футбол на высоком уровне!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июля 2016, 12:12

      Молодцы пацаны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 26 июля 2016, 12:11

      Молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 26 июля 2016, 11:51

      хорошая отговорка, но...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 июля 2016, 11:35

      Молодцы!

      1
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