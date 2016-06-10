Все формы сборных на Евро-2016

Мариан Годованец — дизайнер эксклюзивной одежды, работающий на Россию и Украину. Основатель марки GODOVANETS «Гостевая форма Австрии напоминает о самой стране: строгая, не яркая, со вкусом и большим вниманием к деталям. Очень нравится крой футболки и еле заметный узор, который получается в результате сложного машинного вязания трикотажа. То же самое присутствует в гостевой и домашней форме Словакии и гостевой форме Чехии. Будто формы одной и той же страны, как это было в далеком прошлом. Эти страны объединила Puma, которая создала для них формы».

Marian GODOVANETS: «Нравится строгая геометрия футболок Албании»

Карина Химчинская — московский дизайнер, основатель fashion-бренда KARINA KHIMCHINSKAYA «Представим, что мы смотрим игру Англия – Франция. Мы пропустили объявление команд, и вообще не знаем топовых игроков. Надо определить, кто в чем играет? И тут коллапс: у двух команд абсолютно одинаковые формы! Скорее всего, один дизайнер работает на два фланга» Marian GODOVANETS: «Nike создала форму, которая совсем немного отличается от Франции и Португалии. И домашняя и гостевая по-королевски на высшем уровне!»

Карина Химчинская: «Буду составлять таблицу фаворитов, возможно, она совпадет с таблицей результатов. Так что все бегом в букмекерские конторы, вдруг я реально по форме победителя чемпионата определю? Чем черт не шутит. Итак, первое место и мой бесспорный фаворит – Бельгия. Настолько продуманная и эффектная форма. Цвета флага так расположены, что пройти мимо футболистов в этой форме просто невозможно. Хочу заметить, что даже лейбл [логотип ассоциации] на футболке продуман, и даже он в триколоре Бельгии. Честно, эта форма сможет покорить не один «подиум». И только у них мне нравится и гостевая, и домашняя форма: ярко, скромно, достойно – прямо в десяточку».

Marian GODOVANETS: «Обожаю Венгрию, но даже изменения в крое не спасли футболку. К сожалению, она выглядит старомодно».

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?

Карина Химчинская: «Германия на втором месте. Классика сочетания черно-белой цветовой гаммы – всегда остаeтся на вершине популярности! У немцев еще и форма вратаря очень крутая. Стильные вставки на рукавах, скорее всего трикотажные, украшают ее и говорят, что даже на поле стиль – это все. А вот гостевая форма Германии, проигрывает домашней. Стильная черно-серая полоска, и болотного цвета рукава — не понятно, к чему?». Marian GODOVANETS: «На первый взгляд не впечатляет вообще. Но когда присмотрелся, то увидел тонкую детализацию. Сочетание горизонтальных и вертикальных линий, декоративная отстрочка, жизнерадостная изнанка изделия на гостевой форме. Белое на белом, черное на черном – мало кто рассмотрит интересный текстиль домашней формы. Меня он приятно удивил».

Карина Химчинская: «Исландия и Италия — два брата-близнеца. Незначительные отличия в полосках никак не влияют на формы стран».

Карина Химчинская: «Бронза достается Испании. Бордовый цвет домашней формы с желтыми полосками и эмблемой гармонируют и радуют глаз. А вот гостевая не привлекла мое внимание. Треугольники разных оттенков желтого — смысл есть? Тот случай, когда домашняя форма во многом превосходит гостевую по смыслу, лаконичности, и стилю. Бельгия, Германия, Испания — это была великолепная бесспорная тройка идеалов». Marian GODOVANETS: «Форма, которая сильно отличается от остальных. Испания – очень гостеприимная и солнечная страна. Когда видишь их гостевую форму, то вспоминаешь мозаику Гауди. На домашней форме мозаика слабо заметна, но тоже присутствует. Adidas создал форму, которая очень точно характеризует страну. Хотя не стоит забывать, что одежда может создать настроение, но не заставит ваших любимых спортсменов побеждать».

Marian GODOVANETS: «Форма Италии не понравилась. Особенно флаг проходящий по центру гостевой футболки. Сама по себе форма неплохая, но на человеке выглядит, будто разделили футболиста пополам».

Евро-2016. Группа B. За кого болеть, чего ожидать и почему тут будет слишком нервно?

Marian GODOVANETS: «Формы Польши привлекают плавными завораживающими линиями на футболках».

Карина Химчинская: «У Португалии и Турции очень специфический вкус на цвет Тиффани. Хоть он мною и любим, но даже представить боюсь, как он будет выглядеть на мужественных, статных футболистах сборных? Скорее нелепо, чем стильно». Marian GODOVANETS: «Мятные оттенки гостевой формы Португалии приятно радуют глаз. Будто насыщают футболистов свежими силами. Домашняя форма выполненная в другом цветовом решении, поэтому выглядит не так необычно, но не менее красиво».

Карина Химчинская: «Хотелось бы поговорить о казусах. Я всегда, считала, что только дизайнеры одежды могут копировать модели и фасоны одежды друг у друга. Оказалось, нет! Российская форма напоминает форму Испании. С другой стороны, зачем что-то придумывать, когда можно изменить идеал и надеяться, что никто не заметит? А вот с гостевая форма очень продумана и в одной стилистике. На «подиуме» сразу будет понятно, чья страна представляет свою «коллекцию"! Правильно, знай наших!». Marian GODOVANETS: «Домашняя форма России мне понравилась больше, чем гостевая. Особенно иллюзия воротника. С гостевой перестарались».

Евро-2016. Группа С. За кого болеть, чего ожидать и почему это похоже на замки

Карина Химчинская: «Чехия и Словакия не отстают от своих одинаковых «собратьев», чем понижают свой рейтинг. Даже боюсь представить, что будет, если на светском рауте увижу девушку в точно таком же платье, как и у меня. Позор и крах репутации гарантирован. А вот футболисты не прочь быть копиями своих соперников на поле».

Marian GODOVANETS: «Форма Турции очень порадовала. Сплетение плавных линий обвивает всю футболку и магнетизирует взгляд. Особенно завораживающе действует цветовое решение гостевой формы. Сочетание красного и черного довольно тяжелое для восприятия. Но линейный узор так искусно создает деграде, что сочетание этих двух цветов выглядит очень гармонично».

Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы

Marian GODOVANETS: «Трудно не заметить, что Nike создал практически идентичную [как у поляков] форму для французов. Все тот же крой и та же геометрия на груди. Отличаются только цветом. Но французская гостевая самая элегантная из всех форм».

Карина Химчинская: «Хотелось бы выделить Хорватию. Это форма для футболистов, или для гонщиков Формулы-1? Конечно, ярко и стильно, но к месту ли? ». Marian GODOVANETS: «Форма хорватов очень яркая. Такого игрока точно ни с кем не спутать и уж точно не забьешь в свои же ворота. Их домашнюю форму я бы назвал самой энергетической».

Евро-2016. Группа E. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает французский климат

Карина Химчинская: «Австрия, Албания, Венгрия, Ирландия, Польша, Румыния, Северная Ирландия, Уэльс, и Швейцария хоть и не были уличены мною в плагиате, но и ни в чем стильном тоже. Поэтому девяти странам надо творить над своими коллекция, чтобы в следующем сезоне не быть серыми мышками, а стать законодателями моды». Marian GODOVANETS: «Формы, к которым я остался равнодушным: формы Бельгии, Северной Ирландии и Швейцарии. Футболисты, которых я бы немедленно переодел, – команды Швеции, Уэльса, Исландии, Румынии, Ирландии и, к большому сожалению, моей родной Украины. Хотя не стоит забывать, что одежда может создать настроение, но не заставит ваших любимых спортсменов побеждать».

Евро-2016. Группа F. За кого болеть, чего ожидать, и почему все это похоже на французские блюда