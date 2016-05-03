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  • «Скорее, в Донецке сыграет сборная ДНР, чем «Шахтер». Репортаж с матча «Шахтер» – «Севилья»

«Скорее, в Донецке сыграет сборная ДНР, чем «Шахтер». Репортаж с матча «Шахтер» – «Севилья»

Жаль, если вы никогда не видели Львов. Неважно, любите ли вы футбол или нет, болеете за «Карпаты», «Шахтер», львовскую футзальную «Энергию» или ни один из этих клубов у вас ничего не вызывает кроме равнодушия, но побывать в этом городе хотя бы разок в жизни должен каждый уважающий себя любитель туризма и путешествий. Своими мощеными улочками и трамваями Львов напоминает старый Краков или старый Таллин. Что-то в нем есть и от Будапешта. Огромное количество уютных кофе, словно, переносит в Вену, а не уступающие по количеству кофейням пивнушки создают атмосферу немецкого Мюнхена. За одну двухдневную поездку невозможно ознакомиться и с десятой частью львовских достопримечательностей. В таких случаях остается только одно: сразу упасть в элегантный трамвай и ехать в центр города на центральную площадь. Все что успеете посмотреть – ваше.

Стереотипов и штампов львовяне не признают. Даже центральная площадь не носит у них банального названия: «площадь Свободы», «площадь Победы», «площадь Ленина» или имя какого-то другого известного деятеля. Центральное место города Львова названо «площадь Рынок»! Нет, только не подумайте, что здесь расположен большой рынок а-ля «Черкизон». На площади расположены 44 дома с Ратушей 14-го века в польско-немецком стиле. На «Рынке» нашел себе место и дворец Корнякта, наполненный античными скульптурами и «Королевские палаты». На площади работает и музей-аптека со старинными предметами фармацевтики. Особый колорит прогулке по площади добавляет аромат кофе, которым так гордятся львовяне. Вы можете сказать коренным жителям, что «Карпаты» плохо играют в футбол, но вот усомниться в качестве местного кофе и пива лучше не стоит.

Первое напоминание о вечернем полуфинальном матче Лиги Европы поступает как раз в одной из кофейных. К столикам подходит парень лет 20-ти и культурно предлагает купить памятную атрибутику в честь предстоящего события. «Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду», – шутит один из моих друзей, когда продавец подходит к нам.

«Я продаю атрибутику на каждый матч «Шахтера» в еврокубках. Сам разрабатываю и заказываю весь ассортимент», – гордо рассказывает о своей подработке студент из Луцка на чистом русском, поняв, что мы русскоязычные. Но тут же обвешанный шарфами и вымпелами молодой человек меняется в настроении: «Очень хотел, чтобы попался «Ливерпуль». Англичане бы все смели. А испанцы – мертвые в этом плане. Их и приедет очень мало, и на футбольные сувениры им кисло. Вся надежда на болельщиков из других городов Украины. Если отобью затраты и выйду в небольшой плюс, будет шикарно».

Насчет испанских инчас луцкий студент оказался прав на все 100 процентов. Встретить на улицах Львова динозавра было и то больше вероятности, чем испанца из Севильи. Но на помощь приходят соседние государства. Возле одного из памятников фотографируется человек 12 с шарфами и флагами футбольного клуба «Шленск»: «Мы приехали из Вроцлава! Хотим поддержать соседей! Вперед «Шахтер»! Вперед Украина!», – рассказывает на английском о цели визита своей компании мужчина лет 35-ти по-имени Томаш. Проходим дальше метров триста и перед нами уже людей десять с румынскими флагами: «Мистер!! О-о-о!! Луческу, Луческу, Мистер! О-о-о!!». Становится понятно, что румыны приехали персонально ради своего соотечественника – главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу. Попались нам и венгры, но вот за кого они будут болеть и ради чего или кого приехали, так и осталось загадкой. На удивление, никто из мадьяров не смог связать на английском и двух-трех слов.

К обеду на улицах города начали появляться болельщики «Шахтера». Условно, их можно было поделить на три категории. Первая – это настоящие фанаты клуба, которые приехали из Донецка и близлежащих регионов Восточной Украины. Это про них говорят, что они могут поменять работу или жену, но не любимую футбольную команду. Вторая – местные жители и иже с ними граждане львовской области, для которых «Шахтер» стал чем-то вроде любимого родственника, приехавшего погостить. Третья – болельщики других клубов и просто приезжие из разных городов нэньки Украины. Как уживаются все эти люди на футбольных матчах «Шахтера», учитывая непростую политическую ситуацию между Западом и Востоком?

«Для меня «Шахтер» стал вторым сыном. За «Карпаты» я болею 34 года, но когда клуб из Донецка переехал к нам во Львов, много наших стали поддерживать команду», – рассказывает продавец в пивной по-имени Орест. «Мы увидели такие команды как «Реал», ПСЖ, «Шальке», «Андерлехт». Сегодня посмотрим на «Севилью». И все это благодаря «Шахтеру»! Поверьте, Львов полюбил «Шахтер» и переживает за его успехи не меньше, чем за «Карпаты». Не верите? Спросите других!», – делится мыслями водитель такси по дороге к стадиону «Львов Арена». «Стараемся делать все возможное, чтобы приезжающие к нам из Донецка болельщики «Шахтера» чувствовали себя как дома. Хотим показать, что врагов тут нет и не мы виноваты в той ситуации, которая у них случилась», – душевно говорит один из стюардов стадиона.

Выловить кого-то из приехавших донецких болельщиков оказалось непросто. Самые ярые фанаты «Шахтера» предпочли подъехать к гостинице, где жила команда и устроили там флэш-моб в поддержку своим любимцам. Добраться до коренных болельщиков «Шахтера» удалось только за час до матча. Часть из них приехала на специально арендованных автобусах, которые привезли всех к началу игры: «Стараюсь бывать на всех важных матчах, но очень сложно дается дорога. Жители Львова к нам относятся хорошо. Местные поддерживают и нас, и клуб. Никаких конфликтов нет. Но эта чертова дорога меня добьет. Дай Бог, чтобы со следующего сезона мы принимали в Одессе. Туда хоть добираться ближе», – произносит устало старичок лет 70-ти. «Деда, ну что ты говоришь! Пусть Бог лучше даст, чтобы мы снова играли на нашей «Донбасс-Арене», а не в Одессе», – противоречит дедушке внук лет 14-ти.

«Конечно, это Львов и здесь никогда не будет такой атмосферы и того отношения к команде, как это было на родной «Донбасс-Арене». Но, что есть – то есть. Спасибо жителям этого города. Они вносят свою лепту в суппорт «Шахтера». Я не верю, что скоро мы вернемся домой, слишком уж там все запущенно», – объясняет сложившуюся ситуацию парень по-имени Тарас. «Нелегко каждый раз приезжать сюда, но мы уже привыкли. Львов помог нам дойти до полуфинала Лиги Европы! А ведь перед началом сезона в это мало кто верил! Никакой вражды между нами и местными нет. И мы, и они понимают, что нас стравливают политики», – продолжает Алена, жена Тараса. «Что будет дальше, никто не знает. Или мы останемся тут, или в Одессе будем принимать, или в Запорожье. Бог его знает». «Есть ли вероятность снова вернуться на «Донбас Арену»?», – спрашиваю у семейной пары. «Скорее в Донецке сыграет сборная ДНР, чем «Шахтер». Шансов нет!», – с грустью ответил глава семьи.

К стадиону подходит человек в шарфе и в батнике «Севильи». Появление болельщика испанского клуба сродни чуду: «Нас очень мало. Желающих приехать на Украину было немного, и руководство приняло решение отказаться выкупать гостевую квоту билетов. Я добирался своим ходом, билет на стадион купил в кассе. Таких как я будет человек 20-25 – не больше», – рассказал фанат «Севильи», представившийся как Пабло.

По мере заполнения трибун становилось ясно, что большая часть собравшихся – люди из Западной Украины: Нововолынск, Ровно, Черновцы, Тернополь, Золочев, Ужгород. Названия городов на украинских флагах навевали ассоциацию о матче сборной Украины. Дополнительную интригу добавлял фактор в составе соперника лучшего украинского футболиста Евгения Коноплянки. «Своему среди чужих» устроили теплейший прием сразу по прилету в аэропорт. По словам футболиста, он даже не ожидал к своей персоне такого внимания. «Если в финал и пройдет «Севилья», то пусть Женя забьет там решающий гол», – говорили украинские болельщики друг другу.

Однако матч против своих земляков Коноплянка провел не лучшим образом, и ничем примечательным не запомнился. В этот вечер роль лидеров на себя взяли другие. Не успели все зрители найти свои места на «Львов Арене», как гости вышли вперед. Банега отличной длинной передачей нашел Гамейро, тот в касание отдал на Витоло, который «качнул» Ракицкого и в хоккейной манере, покатил мяч между ног Пятова. Но хозяева не пали духом и смогли не только сравнять счет, но выйти вперед. Постарался неутомимый Марлос. Сначала он ворвался в штрафную, и пробил точно в дальний нижний угол, а затем на левой бровке финтом ушел от Банеги и навесил во вратарскую, откуда Степаненко головой пробил под перекладину – 2:1. На кураже «горняки» постарались дожать испанцев. Вскоре Рами в последний момент обезмячил Феррейру, который едва не расстрелял ворота метров с семи.

Во втором тайме подопечные Унаи Эмери наладили игру и побежали вперед. Хозяевам все сложнее и сложнее игралось в обороне и за восемь минут до конца они пропустили. Активный Витоло все же не дал Марлосу стать героем матча и заработал пенальти, который реализовал Гамейро, растранжиривший до этого пару хороших возможностей.

«Очень обидно! «Шахтер» забил столько же голов, сколько «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Вильярреал» и «Ливерпуль» вместе взятые, но в итоге оказался в самом тяжелом положении перед ответной выездной игрой», – сокрушается после матча работник стадиона.

«Мы хотим выиграть третью Лигу Европы подряд. И сделаем для этого все возможное», – заявил после матча хорошо знакомый болельщикам «Спартака» Унаи Эмери. Помешать установить этот рекорд еще могут футболисты «Шахтера». Для этого у них будет в четверг в Севилье 90 минут. А может и все 120.

Лига Европы Шахтер Севилья
Комментарии (6)
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HEmaximusLL
1462300955
Интересная и информативная статья! Спасибо автору!
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Сергей Беседин
1462316603
Большое спасибо за приятный комментарий и отзыв. Будем стараться работать в том же духе, чтобы было еще более интересно.
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Сергей Беседин
1462361946
Я с вами согласен. Многие жители других городов завидовали тому, что Донецк развивается гораздо большими темпами. Даже многие киевляне считали, что негласная столица не Киев, а именно Донецк. И вот к чему в итоге все это привело...
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Мохнатый
1462388950
Нет никакого ДНР.
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Мохнатый
1462389023
Ахметов сам виноват. Мог задушить сепаратизм в зародыше, как сделал Коломойский в Днепре.
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vgarakh
1462519835
Хорошая статья, познавательная.
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