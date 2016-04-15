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    «Саша Грей была независимой и добивалась своего». Фанаты сделали своим символом порноактрису


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    Голосов: 0
    15.04.2016 09:45
    Вряд ли вы когда-нибудь слышали про немецкий клуб «Дрезден-Лебтау» и его фанатов. Зато точно знаете их символ – Сашу Грей – актрису порно и не только. «Бомбардир» рассказывает о самой необычной ультрас-группе в Германии.
    СПОЙЛЕРЫ
    Футбольный фанатизм, порой, доводит до абсурда, но в случае с маленькой немецкой командой – радует своеобразным креативом. Любители фильмов для взрослых – оценят вдвойне.

    Найти «Дрезден-Лебтау» на футбольной карте Германии практически невозможно. Любительских клубов и лиг тут столько, что в одном Дрездене на более-менее серьезном уровне выступают 30 команд. Все по-настоящему: спонсоры, фирменная экипировка, даже фаншопы и ультрас-группы. Даже пять-десять человек приезжают на матчи с баннерами, барабанами и флагами. Атрибутики иногда больше, чем фанатов. Лозунг на одном из баннеров «Support your very local team» отражает происходящее. Это очень локальный фанатизм.

    Болеть за «Лебтау» начали несколько друзей, которых сагитировал итальянец Мирко. В традициях ультрас он предпочитает не упоминать фамилию. Переехав в Германию, он очень скучал по любимому «Эмполи» и атмосфере стадиона. После одного из матчей Мирко разжег в друзьях идею организовать ультрас-группу по канонам тиффози: флаги и баннеры, песни, кореографии. Найти команду удалось за ночь, которую ребята провели в баре. «Мы могли бы болеть за «Динамо», но большинство парней переехали в Дрезден, поэтому не чувствуют родства с этим местом, – объясняет Мирко. – Да и мы хотим болеть за игроков, которых потом сможем встретить на улице и поздороваться. А не за людей, зарабатывающих в месяц столько, сколько мы за всю жизнь». Выбор пал на «Лебтау» не в последнюю очередь из-за того, что бар был расположен рядом со стадионом.

    Объединение фанатов «Лебтау» носит два названия. «Sector Klein Garten Block» – что-то вроде «грядки», трибуны на сленге фанатов. Особенно ребят веселит аббревиатура «KGB». Многие из них родились в постсоветских странах. Наиболее известны болельщики «Лебтау», впрочем, как «Sasha’s boys» – «Парни Саши». «Саша Грей всегда была независимой женщиной, – убежден Мирко. – Она хотела быть порноактрисой, просто актрисой, и добилась этого. Женщины, вы хотите быть независимыми? Окей, тогда будьте женщинами. Хватит быть грубыми и агрессивными, ухаживайте за собой и перестаньте носить парки Jack Wolfskin. Они нужны, чтобы пойти в поход». Удачно совпало, что одним из лучших игроков «Лебтау» был Саша Бирк. «Судьба сама указала нам, что «Sasha’s boys» – единственно правильное название», – светится Мирко.

    В среднем на игры «Лебтау» собираются 5-6 человек, рекордная посещаемость – 13 человек. Зато на выездной товарищеский матч в Гамбурге, за 600 км, выбрались 6 человек. Трудолюбие Саши Грей, наверное, их очень вдохновляет.

    По материалам wezmnienamecz.pl.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: wezmnienamecz.pl
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +862

      Jack24 28 апреля 2016, 09:46

      добаебы, одним словом

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 апреля 2016, 12:12

      рекордная посещаемость 13 человек это круто конечно)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 15 апреля 2016, 16:15

      все руссияне смотрю озабочены Сашей Грей)))) имеется ввиду статья

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 15 апреля 2016, 14:10

      респект им

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 15 апреля 2016, 13:16

      Красавцы)

      1
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      Рейтинг: +34

      reg57 15 апреля 2016, 11:52

      молодцы ребята)))

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 15 апреля 2016, 11:48

      Теперь они станут узнаваемыми)

      0
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