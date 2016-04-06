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Панамские бумаги. Сядет ли Месси в тюрьму?

Что такое панамские бумаги?

3 апреля несколько десятков СМИ по всему миру начали публикации материалов, раскрывающих и разъясняющих документы юридической фирмы «Mossack Fonseca», одного из крупнейших регистраторов офшорных фирм в мире. Офшор – территория (страна или штат), в котором иностранным компаниям предоставляют особые, сверхвыгодные льготы. Владельцы этих компаний получают возможность платить низкие налоги или скрывать доход от государства. Регистрировать компанию в офшоре – не преступление. Но офшоры могут использоваться для нарушения закона. Например, для занятия предпринимательской деятельностью чиновниками или депутатами. Или для сокрытия своих доходов и неуплаты налогов.

В «Панамском архиве» (именно так называются документы MF, слитые в СМИ) фигурируют фамилии более сотни известных людей, их близких родственников или друзей. В создании офшоров подозревают политиков вроде Петра Порошенко, Башара Асада, Дэвида Кэмерона. Есть основания полагать, что в использовании офшорных зон участвовали близкие друзья Владимира Путина и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Панамское расследование – одно из крупнейших в истории журналистики, проводится «Международным консорциумом журналистских расследований» (ICIJ). В работе над изучением документов участвовали 380 журналистов.

При чем здесь футбол?

В экономический скандал вновь оказался вмешан футбол. Здесь сразу несколько историй, но большинство из них связано с именем уругвайского адвоката, члена совета по этике ФИФА и президента уругвайского клуба «Пеньяроль» Хуана Дамиани. Из архива Mossack Fonseca следует, что Дамиани оказывал юридическую помощь минимум семи офшорным кампаниям, так или иначе связанным с Эухение Фигередо. Фигередо – бывший вице-президент ФИФА, арестованный в мае 2015 года по подозрению во взяточничестве. Предполагается, что именно через эти офшорные компании и давали взятки за права на трансляцию футбольных матчей. Дамиани, кстати, сотрудничал и с предполагаемыми взяткодателями, бизнесменами Хинкисами.

Еще одной громкой темой стало участие в офшорных схемах Лионеля Месси и его отца Хорхе. Испанская газета El Confidential опубликовала информацию, что футболист и его отец (является агентом Лионеля) скрывали доходы в панамской компании Mega Star Enterprises, не заплатив в испанскую казну 6,5 миллионов долларов налогов.

И если в ФИФА уже начали внутреннее расследование в отношении Дамиани, то Месси свою вину отрицает. «Обвинения в том, что мы якобы создали новый способ ухода от налогов, а также сеть компаний для отмывания денег, являются ложными и оскорбительными», — говорится в заявлении семьи футболиста.

Месси что, и раньше так делал?

Футболист и его отец действительно обвинялись в неуплате налогов. Еще летом 2013 года испанская прокуратура заявляла, что Лионель и Хорхе с 2007 по 2009 год скрывали доходы и «задолжали» испанскому правительству около 4 миллионов долларов.

Дело развивается медленно и до сих пор не закончено. Осенью 2015 СМИ сообщали о том, что прокуратура сняла обвинения с Лионеля, так как он «не был задействован в принятии решений по использованию и распределению данных средств». Таким образом, под обвинение подпадает лишь отец футболиста, для которого следствие просит 18 месяцев тюрьмы. Суд состоится 31 мая.

Что дальше?

Прокуратура сняла обвинения с футболиста, но новая информация, если она подтвердится, может внести изменение в позицию испанских властей. Изначально прокурор требовал для Лионеля 22 месяца тюрьмы. Если удастся доказать, что футболист был в курсе опасных и не совсем легальных махинаций с собственными доходами, его снова могут обвинить.

Но предполагать что-то конкретное пока рано. Журналисты, ведущие расследование, не разглашают своего источника, слившего несколько терабайтов информации. И, вроде, даже не собираются разглашать. Совсем не обязательно, что СМИ согласятся сотрудничать с испанским правительством, если это поставит под угрозу продолжение расследования или безопасность информатора.

Не раскрывая источники, журналисты ставят под сомнение правдивость предлагаемой информации. Когда за утверждениями и даже обвинениями не стоят конкретные люди, доверие к источнику не может быть абсолютным. Так что повременим обвинять семью Месси в преступлениях.

Скандал точно не отразится на попадании футболиста в состав «Барселоны». Клуб уже выразил поддержку Месси и сообщил, что готов способствовать признанию его невиновным. Есть, правда, одно «но». «Барса» и сама, согласно панамским документам, замешана в сокрытии налогов. Каталонский клуб, так же как и некоторые другие команды, например, «Реал Мадрид» или «Интер», якобы платили зарплату футболистам через офшорные компании, зарегистрированные все в той же Панаме. Поэтому объективность позиции команды пока под сомнением.

Скандал может отразиться на игре Месси. Такие потрясения и проблемы могут помешать спортсмену играть на своем уровне. Но за этим мы понаблюдаем уже во время матчей.

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Испания Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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woyser
1459948444
Прокурор требует для Лионеля 22 месяца тюрьмы. Прокурор - фанат Реала)))
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Igorello97
1459958369
Все это п*здешь.
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mihail1980
1459958774
)))
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romario7777
1459959576
СЯДУТ ВСЕ)))
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BoltCX
1459960957
интересно, данный инцидент, повлияет на статус легенды футбола в дальнейшем?
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skinshow
1460121857
полная чушь!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ronaldinho R10
1460122587
Месси сядет тогда же,когда Порошенко и Кемэрон сядут.
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