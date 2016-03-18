Оскорбительный баннер фанатов «Боруссии» в ответ на создание Суперлиги

Болельщики дортмундской «Боруссии» вывесили баннер с нецензурной надписью на матче против «Тоттенхэма». Фанаты резко раскритиковали возможное создание европейской Суперлиги.

«УЕФА Суперлига? Заткнитесь на хрен!», - написали дортмундцы. Ранее появилось сообщение о возможном создании нового турнира – европейской Суперлиги по предложению американского миллиардера Стивена Росса. По его замыслу попадание в Суперлигу не должно зависеть от позиции, которую занимает команда во внутреннем чемпионате.

Турнир, которым (возможно) заменят Лигу чемпионов