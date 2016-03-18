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    Оскорбительный баннер фанатов «Боруссии» в ответ на создание Суперлиги


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    Голосов: 0
    18.03.2016 00:47
    Болельщики дортмундской «Боруссии» вывесили баннер с нецензурной надписью на матче против «Тоттенхэма». Фанаты резко раскритиковали возможное создание европейской Суперлиги.

    «УЕФА Суперлига? Заткнитесь на хрен!», - написали дортмундцы. Ранее появилось сообщение о возможном создании нового турнира – европейской Суперлиги по предложению американского миллиардера Стивена Росса. По его замыслу попадание в Суперлигу не должно зависеть от позиции, которую занимает команда во внутреннем чемпионате.

    Турнир, которым (возможно) заменят Лигу чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 14 апреля 2016, 20:21

      Ни сколько не оскорбительно, а очень по-делу!!!

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 11:45

      Суперлига дерьмо, и предложили ее америкосы. Европа не должна их слушать.

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