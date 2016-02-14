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    Успех Дениса Черышева – в одном видео


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    Голосов: 0
    14.02.2016 01:29
    Благодаря голу Дениса Черышева «Валенсия» все-таки одержала первую победу в Примере. Показываем, как наш игрок спас Гари Невилла от увольнения.

    Матч шел к ничейному результату, когда в штрафной "Эспаньола" возник Черышев.

    "Черышев – это испанская версия Марка Робинса. Молодец, Гари!, – написал в твиттере Джейми Каррагер. Марк Робинс был игроком "Манчестер Юнайтед" на заре 90-х, его гол, как писали в газетах, помог еще тогда не сэру Алексу Фергюсону сохранить тренерский пост.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Getty Images
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +19

      Shandor 14 февраля 2016, 09:11

      Молодец, так держать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      007R 14 февраля 2016, 08:36

      Крассава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 14 февраля 2016, 08:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красавчик! Продолжай в том же духе и возможно попадёшь в лучший клуб, в Зенит. Но это ещё стараться и стараться.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Essence 14 февраля 2016, 07:26

      Вот он счастливый взгляд,которого в мадриде не было видно.Тот момент,когда в тебя верят и это даёт результат!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 14 февраля 2016, 07:18

      малорик Денька!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 14 февраля 2016, 04:58

      Крассава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      Fae DDD 14 февраля 2016, 01:50

      Ай да Денис, ай да Сукин сын !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Evgenius7 14 февраля 2016, 01:39

      Молодец, Денис!

      4
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