Успех Дениса Черышева – в одном видео

Благодаря голу Дениса Черышева «Валенсия» все-таки одержала первую победу в Примере. Показываем, как наш игрок спас Гари Невилла от увольнения.

Матч шел к ничейному результату, когда в штрафной "Эспаньола" возник Черышев.

"Черышев – это испанская версия Марка Робинса. Молодец, Гари!, – написал в твиттере Джейми Каррагер. Марк Робинс был игроком "Манчестер Юнайтед" на заре 90-х, его гол, как писали в газетах, помог еще тогда не сэру Алексу Фергюсону сохранить тренерский пост.