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Видео: как Россия в третий раз подряд вышла в финал Евро

 

Нынешний финал для России станет третьим подряд, два последних были проиграны испанцам и итальянцам. При этом наша команда добиралась до итогового матча пять раз, а выиграла всего один в 1999 году. Тот матч со сборной Испании игрался до серии пенальти. Три других финала испанцы у нас выиграли. Хороший повод для мести.  

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Мини-футбол
Комментарии (5)
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Galitskikh_Max
1455273254
"Младен Кочич с дальней дистанции прошивает Густаво"....там как бы не Густаво стоял..
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artem 81
1455304001
Молодцы
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ajoq
1455375839
Видео удалено пользователем
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KoLyaNN
1455391540
Ромуло, Лима, сборная России...
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