Видео: как Россия в третий раз подряд вышла в финал Евро

Нынешний финал для России станет третьим подряд, два последних были проиграны испанцам и итальянцам. При этом наша команда добиралась до итогового матча пять раз, а выиграла всего один в 1999 году. Тот матч со сборной Испании игрался до серии пенальти. Три других финала испанцы у нас выиграли. Хороший повод для мести.

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