От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу

Гари Невилл променял работу телевизионного эксперта на шанс быть тренером большого клуба и вчера проиграл «Барселоне» - 0:7. «Бомбардир» на примере цитат и фактов объясняет, почему назначение Невилла было ошибкой. Прежде всего, для него самого.

Гари Невилл: "Мне предлагали работу в последние пять лет, но время было неподходящее, я хотел учиться. Когда я получил предложение от "Валенсии", то понял какой клуб это сделал, какие открываются возможности, какой это вызов. После нескольких лет на телевидении и обсуждения тренеров в эфире для меня пришло время встать на ноги. Рой Ходжсон поддержал меня на сто процентов. В марте у сборной Англии две игры, и я хотел бы завершить свою работу в национальной команде до Евро-2016. Хочу, чтобы все знали, что "Валенсия" будет моим приоритетом, и я буду посвящать ей 95-99 процентов своего времени"

Невилл отказался от контракта со Sky Sports на 15 миллионов фунтов. Будущий наставник "Валенсии" прекратил работу на телевидении и прилетел на матч, где его клуб должен был принимать "Барселону". Тогда командой руководил еще не он, а помощники ушедшего тренера Нуну. Камеры постоянно вылавливали грустное лицо Невилла, пока "Валенсия" мучительно отбивалась от натиска "Барселоны". Однако в концовке игры появилась надежда: "летучие мыши" сравняли счет и спасли игру. Невилл даже как-то повеселел.

Гари Невилл: "Я настраиваюсь на победу в каждом матче, но в игре с "Лионом" далеко не все будет зависеть от нас"

Подстраховывался не зря. Его "Валенсия" безвольно уступила "Лиону" (0:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, позволив бельгийскому "Генту" спокойно куражиться в матче с "Зенитом". Бельгийцы результат параллельной встречи наверняка знали, а потому могли не волноваться за свое второе место. "Валенсия" распрощалась с Лигой чемпионов.

Гари Невилл: "Пока я здесь на полгода, но планирую задержаться еще лет на пять. То, что мы видели в последние 20 минут матча – это минимум "Валенсии"

Первый матч уже официально возглавляемой Невиллом "Валенсии" в Примере закончился ничьей с "Эйбаром" (1:1). Команда Невилла ушла от поражения на последних минутах встречи, хотя все могло закончиться куда плачевнее. Игрок "Эйбара" Сауль при счете 1:0 не реализовал пенальти.

Гари Невилл: "Через шесть месяцев я не возглавлю сборную Англии или "Манчестер Юнайтед"

В прессе начала подниматься волна недовольства. Эксперты и болельщики в своих критических высказываниях указывали, что для Невилла работа в "Валенсии" - дело временное. Якобы пришел он сюда, чтобы поднабраться опыта перед назначением на аналогичную должность в другом месте. "Я вижу у него большой потенциал. Невилл в этом клубе не просто так", - распинался владелец "Валенсии" Питер Лим, решившийся вступиться за наставника.

Гари Невилл: "Мое будущее не связано с тренерской работой, но я хочу остаться в "Валенсии" больше, чем на шесть месяцев"

Понюхав пороху, тренер снова начал искать пути отхода. В начале января стало понятно, что "Валенсия" не только не прогрессирует, а играет еще хуже. Единственный плюс – победы в кубковых матчах, где "летучие мыши" выглядели на редкость уверенно. Безвыигрышная серия в чемпионате продолжалась. К середине января она насчитывала пять матчей, которые "Валенсия" провела под руководством английского специалиста. К началу февраля без побед прошли уже восемь игр.

Гари Невилл: "Я в восторге от результата, от того, что мы не пропустили. Но думаю, что мы сами осложняли себе задачу. Заставили фанатов "Валенсии" немного пострадать. Но я все же рад за них. Уверен, что фанаты на следующий матч придут в хорошем настроении и создадут приятную атмосферу. Отставка? Нет. Но это был самый болезненный вечер за все время моего пребывания в "Валенсии"

Единственным светлым пятном от пребывания Невилла в "Валенсии" оставался Кубок Испании. "Летучие мыши" дошли до полуфинала, где встретились с "Барселоной". Теперь уже Невилл по-настоящему выводил свою команду на матч против каталонцев, явно намереваясь заработать больше, чем ничейный результат. Итогом стало поражение со счетом 7:0, превратившее ответный матч в обычную формальность. Разве что за Денисом Черышевым можно будет лишний раз понаблюдать.

Гари Невилл: "Влияют ли результаты на мое будущее в "Валенсии"? Следующий вопрос"

После игры с "Барселоной" Гари Невилл на пресс-конференции начал терять самообладание. Уже сейчас понятно, что работа в "Валенсии" - самая большая ошибка человека, который только начинал реализовывать себя в качестве эксперта на телевидении. Но контракт со Sky Sports наверняка можно попробовать выбить снова. Там по-прежнему ждут Невилла в том амплуа, в котором Гари очень даже хорош. А в тренерском, увы, пока не получается.

Текстовый онлайн матча "Барселона" - "Валенсия"