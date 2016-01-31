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  • «Лучше поражение, чем выиграть ради Моуринью». Что случилось с Эденом Азаром

«Лучше поражение, чем выиграть ради Моуринью». Что случилось с Эденом Азаром

 

Спойлер. Главные выводы из материала:

  • Азар плох в обороне
  • Его организм устал
  • Весь "Челси" плох
  • Два слова: Жозе Моуринью

Ворвавшись на дриблинге во взрослый футбол несколько лет назад, Эден Азар быстро стал звездой во Франции. Еще быстрее вырос в цене и понадобился всем топ-клубам. "Челси" расщедрился на 40 миллионов евро, обойдя в напористости "Манчестер Юнайтед". Деньги отбились очень скоро. В прошлом сезоне Азара хвалили из любого утюга, отдельные эксперты и вовсе заявляли, что это будущий конкурент Месси и Роналду в борьбе за "Золотой мяч".

Однако в этом чемпионате мечты Азара и ожидания фанатов с каждым матчем все дальше даже от обычного мяча. Несмотря на то, что весь "Челси" в первой половине сезона (да и сейчас) скрипит, "десятка" выделяется даже этом сером фоне. Ни одного гола за 28 матчей во всех турнирах, отсутствие огня в глазах, физическая форма и скандалы подвели Азара к черте. За ней меркнет свет софитов, и совсем теряется из виду звездное будущее. Увольнение Жозе Моуринью привело в чувства Диего Косту, Сеска Фабрегаса, но не Азара. Почему?

Оборона: лень или неумение?

"Азар из тех игроков, что выигрывают матчи, - рассуждал Моуринью, - но чтобы вписать такого игрока в команду, нужна тактика, которая позволит не проигрывать из-за него отдельные матчи. За карьеру я проиграл немало отдельных поединков  из-за своих лучших футболистов. Да, они принесли мне и много побед, но те матчи были проиграны именно из-за них".

Моуринью редко дарует игрокам привилегию свободно действовать в атаке и не думать о защите. Ранее в "Челси" такой роли удостоился Дидье Дрогба, чуть позже в "Реале" - Роналду. В позапрошлом сезоне Жозе развязал ноги и Азару. Тот был сосредоточен исключительно на чужих воротах, редко принимая участие в обороне собственных. Однако если раньше при отменной форме защитников лишний игрок в обороне и не требовался, то осенью Моуринью имел право заставить возвращаться назад даже насквозь креативного Азара. Бельгиец к этому оказался не готов.

Трудно определить, насколько Эден ленив при игре в обороне или не умеет играть в отборе вовсе. Факт в том, что в этом сезоне огрехи бельгийца не раз приводили "Челси" к пропущенному мячу.

Форма: однажды силы кончаются

Лишний вес — проблема многих футболистов. Ненужные килограммы у Азара были заметны еще на фотографиях с летних сборов. Бельгиец сбросил вес, но по-прежнему находится в плохой форме: ему не хватает скорости, резкости и выносливости, а это фишки, на которых он переигрывал соперников. В предыдущем сезоне Эден принял участие во всех 38 матчах в АПЛ, на 41 минуту больше него сыграли лишь Бано Иванович и Джон Терри. Летний турнир в Таиланде не способствовал восстановлению, да и вообще организм Азара не привык к таким нагрузкам. Возможно, именно из-за новизны этой проблемы Эден не может вернуть свою оптимальную форму.

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Поддержка: один на поле не воин

Пусть Азар очень разносторонний игрок, но даже при улучшенной комплектации он все еще сильно зависит от партнеров. Да, он может протащить мяч через полполя и сварганить гол на ровном месте. Но намного проще быть единоличником, когда тебя поддерживают мастера вроде Фабрегаса и Оскара. Проблемы Эдена — в том числе проблемы "Челси" в центре поля. Начиная с опорной зоны, где сдавший Матич больше не уничтожает вокруг себя все, что движется на ворота Тибо Куртуа (особенно если его самого нет в воротах), продолжая Фабрегасом. Его связка с Костой поражала своей простотой и гениальностью. Однако Сеск сократил производство идеальных передач еще весной. Тот же Оскар большую часть нынешнего сезона провалялся в лазарете.

Ранее Сеск и Эден чаще пасовали друг на друга, чем кто либо другой в лиге, а Оскар не раз создавал опасные моменты для партнеров за счет грамотного движения у штрафной соперника. Троица проворачивала хитрые делишки, на ударной позиции мог оказаться каждый, в том числе и Косты. Комбинационная игра "Челси" на данном этапе никак не свяжется, хотя тот же Диего Коста при Хиддинке пришел в себя.

Жозе: ну а кто еще виноват?

Ранее это была одна из главных причин провала Эдена на старте сезона. Даже появилась информация, что кто-то из игроков заявил: "Лучше поражение, чем выиграть ради Моуринью". Вряд ли эти слова исходили от Азара, которого предыдущие тренеры как раз и хвалили за покладистый характер и готовность выполнять тренерские установки. Однако Жозе, сперва защищавший игрока на пресс-конференциях, как-то психанул: "Я оставил Азара в запасе, потому что мы пропускаем слишком много голов. Чтобы лучше обороняться, полузащитники должны беспокоиться только о своей зоне, а не проделывать двойную работу, компенсируя свободу фланговых игроков. Я не назову вам состав, но у вас же все равно есть несколько источников, которые снабжают вас информацией из команды. Скажу лишь, что вчера и сегодня у нас были тактические тренировки, остальное, уверен, вы сможете узнать у своих крыс".

С каждым матчем становилось очевиднее, что игроки потеряли контакт с тренером и откровенно не понимают, чего тот хочет. Потому слухи о конфликте внутри коллектива всплывали все чаще. Встряхнуть Азара у Моуринью не получилось, так что острые углы сохранились. Первым на них наткнулся тренер, но есть ощущение, что подробности конфликта еще всплывут.

Даже с приходом Хиддинка, когда команда потихоньку начала выходить из пике, Эден по-прежнему не производит впечатления футболиста, вокруг которого будет строиться игра. Времени поправить ситуацию достаточно. Однако вероятнее всего Азару придется забыть этот сезон как кошмарный сон, разве что нужно проснуться к Евро-2016. Иначе будущей осенью его "десятка" в "Челси" может оказаться у кого-нибудь другого.

Как Гус Хиддинк собирается спасать "Челси"

Месяц без Моуринью. Стало лучше?

Англия. Премьер-лига Англия Челси Азар Эден Хиддинк Гус Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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talgatnurzhanov2006
1454154537
в точку
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Aztec58
1454155461
Переоценённый игрок. Бельгиец, блин, ахах....
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