Мама знает лучше. Как Ромелу Лукаку стал звездой «Эвертона»

Ромелу Лукаку не горел желанием переходить в "Эвертон". Ладно, поиграть на правах аренды, чтобы показать себя, а уйти в команду, не играющую в Лиге чемпионов на постоянный контракт – другое дело. Когда Роберто Мартинес звонил Ромелу, уже обговорив условия рекордного для "ирисок" трансфера с "Челси", бельгиец не брал трубку, пока мама не посоветовала ему все же согласиться на переход.

Ослушаться родительницу 21-летний на тот момент игрок не смог, а вот с отцом в свое время он шел на компромисс не так охотно. Роже Лукаку, бывший нападающий сборной Заира, не хотел своему сыну карьеры футболиста, надеялся, что тот станет ученым. Совмещать учебу и занятия футболом Ромелу и его младший брат Джордан смогли только тогда, когда пообещали отцу приносить из школы исключительно хорошие оценки и получить образование в колледже. Даже когда стало заметно, что и Ромелу и Джордан (сейчас – защитник "Остенде" и сборной Бельгии U21) не обделены талантом и могут быть успешными футболистами, отец не снизил требований. В результате Лукаку пришлось получить степень бакалавра в области туризма и выучить по ходу дела английский, испанский, голландский, французский и конголезский языки.

Кроме всего прочего, Роже Лукаку считал, что за свою мечту его парни должны бороться и не помогал им в их стремлении заниматься футболом. В 8 лет братья бегали на занятия в академию их первого клуба "Рупель Боом" в родном Антверпене, покрывая дистанцию в несколько километров. Этот факт во многом объясняет уникальные физические кондиции Лукаку, как и то, что в детстве он отжимался по 100-150 раз в день, будучи высоким, но худым парнем.

Сейчас Ромелу признается, что занимается в тренажерном зале лишь стабилизационными упражнениями для спины, брюшного пресса и ног в целях профилактики травм. В детстве его кумиром был Дидье Дрогба и ориентировался он в своем футбольном развитии именно на "Вождя". Но во время пребывания в "Челси" его так замучили сравнениями с великим ивуайрийцем, что в какой-то момент это стало раздражать Ромелу.

Лукаку всегда был нападающим и всегда много забивал (к примеру, в 12-летнем возрасте он наколотил 76 голов в академии "Льерса", чем и привлек внимание скаутов "Андерлехта") и потому для него было очень сложно дожидаться своего шанса на скамейке "Челси". Статус резервного игрока унижал Ромелу, и даже имея формальное отношение к победе "синих" в Лиге чемпионов, он раздражительно открестился от фотографий с кубком, который Саломон Калу поставил ему на колени.

Понятно, что с таким амбициозным характером Лукаку не собирался задерживаться в "Эвертоне". Тем более его агентом является Мино Райола, а его клиенты вообще не имеют привычки долго выступать за один клуб. Вот и Ромелу время от времени бунтовал, даже подписав постоянный контракт с "ирисками". Все тот же Райола, впрочем, привел его в чувства жесткой мотивацией: "Ты играешь как девчонка, которая впервые вышла на поле! Ты не игрок топ-класса! Посмотри на Златана – если хочешь быть таким как он, тебе нужно быть мужиком на поле".

Одиозный агент не щадил подопечного, когда в прошлом сезоне, у него и "Эвертона" не получалось раскрыть потенциал. По тому, что мы видим в сезоне нынешнем (19 голов в 24-х матчах) стоит признать мотивационные приемы Райолы эффективными. Лукаку еще не Ибрагимович, но уже и не тот нытик, который надувал губы, как только оказывался на скамейке.

Очевидно, что как бы не упирался "Эвертон", продлить сотрудничество с бельгийцем Роберто Мартинес сможет лишь до лета. Сумма в 65 миллионов фунтов, которую вроде бы готовы выложить в "Манчестер Юнайтед" более чем двукратно превышает рекордные для "ирисок" затраты на его покупку в "Челси". Интерес к Лукаку обозначают и другие клубы, а Гус Хиддинк выразил недоумение по поводу того, что Ромелу продали полтора года назад. Так что не исключен и вариант его возвращения в "Челси".

Вот только все потенциальные покупатели должны понимать: Лукаку хорош в "Эвертоне" во многом потому, что здесь для него созданы идеальные условия. После неудачного в целом прошлого сезона в любом топ-клубе Лукаку уселся бы на скамейку с весьма вероятным скорым конфликтом с тренером. Мартинес же поверил в него безоговорочно, выстроил игру команды под бельгийца и в итоге смог вывести его на новый уровень результативности. Нечто похожее пережил в "Байере" Хавьер Эрнандес.

Лукаку – не тот нападающий, который отличается убийственной реализацией голевых моментов. Он их с регулярностью находит, но для того, чтобы забить, ему нужны два-три момента, минимум. Сейчас в "Эвертоне" отлично работает связка Деулофеу-Лукаку, и бельгиец научился конвертировать в голы кроссы испанца.

Предположим, что в "Манчестер Юнайтед" также найдутся мастера длинных (тот же Блинд, к примеру) и фланговых передач, но будет ли у Лукаку на "Олд Траффорд" такое количество моментов, если "дьяволы" при Луи ван Гаале иногда ограничиваются парой ударов в створ ворот за весь матч? К примеру, в последнем матче с "Саутгемптоном" у них был всего один удар, достигший цели.

"Эвертон", при всей своей несбалансированности и неумении превращать игровое преимущество в победы, едва ли не самая играющая команда английской лиги – из 39-ти голов (до матча с "Суонси") у них только два забиты после стандартных положений (оба – аргентинцем Рамиро Фунес Мори), а все остальные – с игры. Моментов "ириски" создают немало, Лукаку постоянно находится в центре внимания и ему стоит ценить то, что у бельгийца есть в "Эвертоне".

Хотя сейчас, как и полтора года назад, Ромелу стоит обратиться за советом к мудрым людям – родителям. Регулярно играть в Лиге чемпионов очень хочется, а "Эвертон" такую возможность вряд ли предоставит. Но все то, что сейчас имеет Лукаку – возможность регулярно забивать и быть на виду – стоит ценить в первую очередь ему самому. В особенности в преддверии Евро-2016, где Ромелу будет потенциальной звездой первой величины в составе сборной Бельгии.

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