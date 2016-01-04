Как сборная Лапландии стала чемпионом мира без игроков ФК «Санта-Клаус»

Что мы знаем о Лапландии на самом деле? Это не область в Финляндии, где живет Санта, а достаточно обширная территория, где раньше селились саамы (или лопари, лапландцы). Часто Лапландию также путают с провинцией Лаппланд в Швеции, но на самом деле лапландские земли сейчас входят в состав четырех государств – Норвегии, Швеции, Финляндии и России.

Лапландия не стремится явно к независимости, так как с давних времен саамы привыкли жить под влиянием сильных наций. Они платили дань русским и норвежским монархам, были вытеснены за Полярный круг шведами, а после получения независимости Финляндией нашли себе приют по большей части в окрестностях города Рованиеми, где и находится сейчас резиденция Санта-Клауса.

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Саамы имеют свой парламент, но собираются в нем нечасто, а вот футбол очень любят, что и привело к созданию сборной Лапландии, организованной в 2003-м году Футбольной ассоциацией Сапми. Оказалось, что саамские корни есть у множества успешных норвежских футболистов – в том числе у бывшего полузащитника сборной Норвегии и "Блэкберна" Мортена Гамст Педерсена (сейчас – игрока "Русенборга") и именитого форварда Сигурда Рушфельдта (экс-"Тромсе", "Русенборг", сантандерский "Расинг", "Аустрия").

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Если сильно захотеть, то под знамена Санты можно было вызвать чуть ли не весь "Тромсе" – единственную команду Европы, которая играет в еврокубках за полярным кругом, а также пол-"Русенборга". Нечто подобное и проделали чиновники новообразованной Футбольной ассоциации Сапми для участия в неофициальном чемпионате мира среди непризнанных стран Viva World Cup, и кажется, немного перестарались.

Первый подобный турнир проходил в 2006 году в Окситании и принимали в нем участие четыре команды – Окситания, Сапми, Монако и Южный Камерун. Тогда как Окситания и Монако выставили любительский состав, а Южный Камерун вовсе прибыл в усеченном составе из-за проблем с визами, доблестные "эльфы" Санты были сплошь и рядом профессионалами, причем из тех, что даже сейчас выступают на пристойном уровне.

Должны были принимать участие в турнире также цыгане, папуасы и Северный Кипр, но киприотов переманил неофициальный ЧМ по другой версии, проходивший параллельно, цыгане по понятным причинам не смогли решить логистические проблемы, а у папуасов банально не хватило денег.

В сборной Сапми были представители норвежских "Бодо-Глимта", "Стремсгодсета", "Хаугесунда", "Тромсдалена", "Тромсе", шведского "Дегерфорса", финского "Мариенхамна". Рассматривалось даже привлечение Гамст Педерсена и Рушфельдта, но, как оказалось, для победы на чемпионате мира хватило и собранного состава. Наиболее яркой звездой сборной Лапландии был Том Хегли – позже он проведет 49 матчей за сборную Норвегии, будет играть в "Брюгге" и "Копенгагене".

Команда родины Санта-Клауса прошлась катком по своим соперникам – в групповом раунде были обыграны Окситания (7:0), Южный Камерун (техническое поражение), Монако (14:0), а в решающей встрече саамы снова встретились с Монако и просто уничтожили команду гордого княжества – 21:1 с хет-триками Хегли и Йохансена (защитник "Тромсе") и покером Ламоя (нападающий "Сандефьорда").

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На следующий чемпионат мира, который получили право организовывать саамы, представители Монако и Окситании, обидевшись, решили не приезжать, но состав участников все равно увеличился за счет Прованса, Курдистана, Арамеи и Падании. Последняя и стала новым чемпионом мира, так как Лапландия на сей раз выставила непрофессиональный состав, а вот непризнанная сборная северных регионов Италии привлекла в свой состав парочку действующих профи – Миккеле Коссато (экс-"Аталанта" и "Фиорентина"), Альберто Коломбо и даже экс-нападающего "Интера" Маурицио Ганца.

Сейчас сборная Лапландии выступает в другой версии неофициального чемпионата мира среди непризнанных стран, а ее состав в основном состоит из игроков низших дивизионов чемпионата Норвегии. Базовым клубом стала команда "Каутокейно", выступающая в третьей лиге норвежского первенства.

Удивительно, но в сборной Лапландии нет ни одного игрока команды, которая по идее просто обязана была стать базовым клубом для нее – ФК "Санта-Клаус" из финского городка Рованиеми. Образовался этот клуб в 1993-м году путем слияния "Рованиемен Рейпас" ("РоРе") и "Рованиемен Лаппи" ("РоЛа") и сейчас играет в Лиге Какконен – на третьем уровне финской футбольной пирамиды.

За 23 года существования клуба "Санта-Клаус", играющего по понятным причинам в бело-красных футболках наподобие "арсенальских", футбольные "эльфы" Санты опускались в четвертый дивизион, возвращались в третий (дважды), а в 2010 году были в шаге от выхода в первую лигу, когда в плей-офф уступили столичному ХИФКу.

ФК "Санта-Клаус" играет на стадионе "Кестускента/Сусивоути" в Рованиеми, вместимостью 4 000 зрителей, футболистов понятное дело кличут "Сантами", а на эмблеме клуба есть надпись "Полярный круг" и изображение отвечающего на письма детишек Санты. Играют в клубе в основном финны, но есть и легионеры – нигерийский Санта Аденийи Ибаойми, канадский голкипер Томер Ченсински и его бразильский коллега Рикардо. Все они арендованы у главного клуба из Рованиеми – "Рованиемен Паллосеура" или "РоПС", действующего вице-чемпиона Финляндии.

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Как видим, Санта-Клаус действительно любит футбол, как и жители Лапландии и если бы им довелось когда-то выставить свою сборную на профессиональном официальном уровне, она была бы не слабее как минимум команды Фарерских островов. Может быть, когда-то это и случится или же ФК "Санта-Клаус" получит достойного спонсора и пробьется в Лигу чемпионов, чтобы заморозить всех своих соперников за Полярным кругом, а пока что лапландцы по большей части увлечены своими привычными оленьими делами да окучиванием туристов, которые толпами ездят в гости к Санта-Клаусу.

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