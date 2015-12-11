3 лучших гола последнего тура Лиги Европы

Последний тур группового этапа Лиги Европы подарил любителям море забитых мячей и красивого футбола. «Бомбардир» представляет тройку лучших голов второго по значимости европейского турнира.
Последний тур группового этапа Лиги Европы подарил любителям море забитых мячей и красивого футбола. "Бомбардир" представляет тройку лучших голов второго по значимости европейского турнира.
3 место
Игрок: Хума Бабакар
Матч: "Фиорентина" - "Белененсеш" - 1:0
2 место
Игрок: Максим Канунников
Матч: "Бордо" - "Рубин" - 2:2
1 место
Игрок: Стефан Эль-Шаарави
Матч: "Тоттенхэм" - "Монако" - 4:1
3 лучших гола матчей вторника в Лиге чемпионов
Источник: Бомбардир.ру