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    3 лучших гола последнего тура Лиги Европы


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    Голосов: 0
    11.12.2015 09:50
    Последний тур группового этапа Лиги Европы подарил любителям море забитых мячей и красивого футбола. «Бомбардир» представляет тройку лучших голов второго по значимости европейского турнира.

    Последний тур группового этапа Лиги Европы подарил любителям море забитых мячей и красивого футбола. "Бомбардир" представляет тройку лучших голов второго по значимости европейского турнира.

    3 место

    Игрок: Хума Бабакар

    Матч: "Фиорентина" - "Белененсеш" - 1:0

    2 место

    Игрок: Максим Канунников

    Матч: "Бордо" - "Рубин" - 2:2

    1 место

    Игрок: Стефан Эль-Шаарави

    Матч: "Тоттенхэм" - "Монако" - 4:1

    3 лучших гола матчей вторника в Лиге чемпионов

    3 лучших гола матчей среды в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Рубин»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 12 декабря 2015, 08:46

      И чем гол Эль-Шаарави, лучше гола Перейры, в ворота Габалы? Чем он вообще хорош? Просто тупо удар на технику в дальний угол. В каждом третьем матче есть такой гол... Автор походу только эти 3 матча посмотрел и из них и выбирал.

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 11 декабря 2015, 11:47

      где гол Дос Сантоса?

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